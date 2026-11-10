5 kịch bản có thể định đoạt tương lai tập đoàn Nvidia do bê bối tình ái của CEO Jensen Huang

Vụ CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình đang đẩy tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào cuộc khủng hoảng chưa từng có. Trong bối cảnh Alice Huang bị tình báo Mỹ nghi có liên hệ với Trung Quốc, HĐQT Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập...

Nvidia thiệt hại nặng sau khi Jensen Huang thừa nhận ngoại tình

Vụ bê bối đã tác động lớn đến doanh nghiệp. Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm tới 8,8%, xuống khoảng 170,24 USD/cổ phiếu, trước khi hồi phục một phần và đóng cửa ở mức 178,67 USD (giảm 4,3%), giá trị vốn hóa bay mất 190-192 tỷ USD chỉ trong một phiên.

Theo số liệu Investing.com được NDTV Profit dẫn lại ngày 10/11: giá đỉnh 52 tuần: 243,37 USD/cổ phiếu; giá đóng cửa ngày 9/11: 178,67 USD. Mức giảm so với đỉnh: hơn 26%; vốn hóa giảm từ khoảng 5.880 tỷ USD xuống 4.310 tỷ USD. Như vậy, Nvidia đã mất khoảng 1.570 tỷ USD vốn hóa so với thời điểm đạt đỉnh 52 tuần

Truyền thông nước ngoài đưa ra các kịch bản có thể xảy ra, từ việc Jensen Huang giữ nguyên vị trí đến nguy cơ đối mặt với một cuộc điều tra hình sự. Theo phân tích của truyền thông nước ngoài, tương lai của Jensen Huang và Nvidia có thể diễn biến theo 5 hướng (kịch bản) sau:

Quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang sớm lọt vào tầm ngắm của cơ quan đặc biệt Mỹ. Ảnh: NYT.

Jensen Huang thoát hiểm ngoạn mục: Điều tra minh oan, tiếp tục nắm quyền

Theo nhận định của kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ), kịch bản tốt đẹp nhất là cuộc điều tra độc lập của hội đồng quản trị kết luận rằng Jensen Huang dù có thể trở thành mục tiêu tiếp cận của các cơ quan tình báo, nhưng không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào và cũng không gây tổn hại thực chất cho Nvidia.

Nếu không phát hiện hành vi sai phạm, cuộc điều tra có thể khép lại mà không ảnh hưởng đến vị trí lãnh đạo của ông.

Trên thực tế, ngay từ đầu, Nvidia đã phát đi tuyên bố thể hiện sự tin tưởng đối với CEO, nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu cho thấy bí mật thương mại của công ty hay an ninh quốc gia Mỹ bị đe dọa.

Tuy nhiên, nếu xuất hiện những bằng chứng mới, lập trường của hội đồng quản trị vẫn có thể thay đổi.

Gia đình hạnh phúc của Jensen Huang có thể gặp sóng gió trước vụ bê bối tình ái của ông. Ảnh: UDN.

Jensen Huang giữ được ghế nhưng mất bớt quyền lực: Giám sát nội bộ bị siết chặt

Ngay cả khi cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng Jensen Huang cố tình làm rò rỉ thông tin mật, những lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát nội bộ vẫn có thể khiến ông phải đối mặt với các biện pháp hạn chế.

Trong kịch bản này, hội đồng quản trị có thể để ông tiếp tục tại vị, nhưng đồng thời tăng cường đáng kể cơ chế giám sát đối với ban lãnh đạo.

Các lãnh đạo Nvidia có thể phải tuân thủ quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn khi tiếp cận dữ liệu nhạy cảm, làm việc với khách hàng hoặc xử lý các hoạt động kinh doanh tại những thị trường nước ngoài chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Đây được xem là cách Nvidia trấn an cổ đông, cơ quan quản lý và giới chức an ninh, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực của bê bối đối với hoạt động kinh doanh.

Jensen Huang và Alice Huang. Ảnh: Singtao.

Rời ghế trong sức ép: Hội đồng quản trị buộc Jensen Huang từ chức

Tình hình sẽ chuyển biến nghiêm trọng nếu cuộc điều tra nội bộ phát hiện Jensen Huang che giấu thông tin quan trọng với hội đồng quản trị, đưa ra những thông tin gây hiểu lầm hoặc có liên quan đến xung đột lợi ích nghiêm trọng.

Trong trường hợp đó, hội đồng quản trị không nhất thiết phải chờ kết quả điều tra của chính phủ hay Quốc hội Mỹ mới có thể quyết định thay thế CEO. Họ có thể hành động ngay nếu cho rằng việc này cần thiết để bảo vệ lợi ích doanh nghiệp.

Một tiền lệ được nhắc đến là trường hợp Brian Krzanich, cựu CEO Intel, phải từ chức năm 2018 sau khi vi phạm quy định nội bộ của công ty về quan hệ tình cảm với nữ nhân viên.

Tuy nhiên, hai vụ việc có bản chất khác nhau. Krzanich có quan hệ tình cảm trong nội bộ công ty, còn vụ việc của Jensen Huang liên quan đến một người bên ngoài Nvidia. Đến nay, Nvidia cũng chưa kết luận CEO vi phạm bất kỳ quy định nội bộ nào.

Khủng hoảng lan rộng: Nguy cơ điều tra hình sự vì an ninh công nghệ và chuỗi cung ứng

Đây được xem là kịch bản tồi tệ nhất, bởi khủng hoảng có thể vượt khỏi phạm vi đời tư của CEO, lan sang hoạt động kinh doanh và vấn đề tuân thủ các quy định an ninh công nghệ của Nvidia.

Mỹ hiện áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc. Trong khi đó, Megaspeed – doanh nghiệp đặt trụ sở tại Singapore và từng mua sản phẩm Nvidia – lại có liên quan đến Alice Huang.

The New York Times dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, tiếp tục cung cấp thông tin tình báo cho Bắc Kinh.

Nếu cuộc điều tra phát hiện công nghệ thuộc diện kiểm soát xuất khẩu của Mỹ bị chuyển giao trái phép, Nvidia và Jensen Huang có thể phải đối mặt với sức ép lớn hơn nhiều từ chính quyền và Quốc hội Mỹ, thậm chí bị cơ quan chức năng tiến hành điều tra hình sự.

Nvidia của Jensen Huang bay mất 190-192 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong phiên giao dịch ngày 9/11. Ảnh: Reuters.

Một mốc thời gian đáng chú ý là ngày 18/11 tới, khi Jensen Huang dự kiến tham dự một buổi báo cáo trước Quốc hội Mỹ để giải trình về các mối quan hệ cá nhân và biện pháp bảo vệ an ninh của Nvidia. Đây có thể trở thành thời điểm mang tính bước ngoặt đối với diễn biến vụ việc.

Jensen Huang chủ động từ chức để cứu công ty: Rút lui vì lợi ích lâu dài

Ngay cả khi cuối cùng được chứng minh không liên quan đến bất kỳ hoạt động thông đồng hay cung cấp thông tin cho cơ quan tình báo nước ngoài nào, Jensen Huang vẫn có thể cân nhắc chủ động từ chức.

Nếu tranh cãi cá nhân tiếp tục bị chính trị hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ của Nvidia với chính phủ các nước, khách hàng và nhà đầu tư, việc chuyển giao quyền lãnh đạo có thể trở thành giải pháp nhằm ngăn khủng hoảng lan rộng.

Tuy nhiên, đây không phải quyết định dễ dàng. Kể từ khi thành lập Nvidia năm 1993, Jensen Huang đã trở thành nhân vật trung tâm của tập đoàn, trực tiếp định hình chiến lược công nghệ và xây dựng quan hệ với những khách hàng lớn. Ông không chỉ là CEO mà còn là linh hồn của Nvidia.

Vì vậy, tìm được người đủ khả năng thay thế ông sẽ là bài toán vô cùng khó khăn đối với hội đồng quản trị.

Theo Singtao