Vui “xập xình” cùng DOJI tại Concert Em Xinh “Say Hi”

Ngày 13/9 vừa qua, concert Em Xinh “Say Hi” đã trở thành một bữa tiệc âm nhạc thăng hoa, cuốn hút hàng chục ngàn khán giả tại TP.Hồ Chí Minh.

Không chỉ gây ấn tượng với những màn trình diễn bùng nổ của 30 nữ nghệ sỹ tài năng và các khách mời, sự kiện còn mang đến bầu không khí sôi động cùng nhiều trải nghiệm độc đáo đến từ nhà tài trợ Trang sức DOJI.

Với đông đảo người hâm mộ của “vũ trụ Say Hi”, concert không chỉ là nơi để khán giả tận hưởng âm nhạc, mà hơn thế là những trải nghiệm săn “niềm vui”, giao lưu gặp gỡ cùng các nghệ sỹ, và săn quà đến từ nhiều thương hiệu đồng hành. Tại concert Em Xinh “Say Hi” diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc City - TP. Hồ Chí Minh, ngay từ sớm, khu vực gian hàng của DOJI đã trở thành địa điểm được đông đảo khán giả xếp hàng trải nghiệm.

Gian hàng DOJI tại concert Em Xinh “Say Hi” chào đón đông đảo khán giả tới trải nghiệm.

Không chỉ mang đến không gian gian hàng đầy nữ tính, DOJI còn dành tặng các “Xinhiu” (tên cộng đồng người hâm mộ Em Xinh “Say Hi”) nhiều quà tặng khi tham gia các trò chơi “Gã săn quà”, photobooth “Em Xinh Meme” và trải nghiệm cầu hôn AI thú vị. Những món quà độc đáo như quạt cầm tay “Tỏa sáng đa phong cách”, túi tote TrenD thời trang được đông đảo bạn trẻ săn đón và sử dụng khi vào concert.

Khán giả hứng khởi tham gia các trò chơi tương tác, chụp ảnh nhận quà tặng xinh từ DOJI.

Đặc biệt, trước khi concert chính thức diễn ra, hàng trăm “Xinhiu” đã cùng hòa giọng với Em Xinh, bóc túi mù quà tặng, khoe vũ đạo cùng đội nhảy Fan Girl tại gian hàng DOJI, tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động.

Với sự đầu tư chỉn chu trong thiết kế không gian trải nghiệm, ngôn ngữ thương hiệu trẻ trung và cách kết nối cảm xúc gần gũi, Trang sức DOJI đã khẳng định sứ mệnh là người bạn đồng hành với các thế hệ trên hành trình định hình phong cách sống - tôn vinh sự đa dạng, trân trọng cá tính và khuyến khích mỗi người tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Giao lưu cùng Em Xinh, Fangirl hoạt náo thu hút đông đảo người hâm mộ cùng hòa nhịp âm nhạc.

Sự cộng hưởng giữa concert Em Xinh “Say Hi” và dòng sản phẩm trang sức TrenD by DOJI có thể xem như minh chứng sống động cho tinh thần “đa phong cách” của giới trẻ. Nếu âm nhạc là tiếng nói của cảm xúc thì trang sức chính là ngôn ngữ kể chuyện – câu chuyện về gu thẩm mỹ, về bản lĩnh cá nhân và khát vọng khẳng định mình.

TrenD by DOJI – dòng sản phẩm chủ đạo được DOJI giới thiệu trong concert Em Xinh “Say Hi” mang đến một thế giới trang sức đầy năng lượng trẻ trung và đa dạng phong cách. Bộ sưu tập Lady Boss cá tính, mạnh mẽ với thiết kế kim cương đa hình táo bạo; Darling Girl rực rỡ, nữ tính với kỹ thuật tạo hình thiết kế đính kết dải kim cương tấm lấp lánh; The Muse nhẹ nhàng, bay bổng với cảm hứng từ thiên nhiên; và Highlight Me phá cách với charm vàng 24K độc đáo. TrenD by DOJI khuyến khích tinh thần tự do biến hóa, dù chọn phong cách nào cũng đều được tôn vinh như một phiên bản độc nhất, không hòa lẫn.

DOJI đồng hành cùng concert Em Xinh “Say Hi” với danh hiệu Nhà tài trợ Bạc.

Đặc biệt, DOJI gửi tặng tất cả khán giả sở hữu vé xem concert Em Xinh “Say Hi” ưu đãi 15% cho các dòng sản phẩm TrenD, trang sức vàng 14K/18K, trang sức vàng 24K bán tính công, cùng dịch vụ làm sạch trang sức miễn phí đến hết 30/09/2025, mang đến cơ hội để các “Xinhiu” vừa cháy hết mình trong âm nhạc, vừa sở hữu những thiết kế trang sức lấp lánh với mức giá hợp lý.