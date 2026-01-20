Vụ Medistar đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả hậu kiểm thực phẩm chức năng

Vụ Medistar Việt Nam bị phát hiện sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả suốt hơn 10 năm không chỉ phơi bày hành vi phạm tội có tổ chức, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả hậu kiểm với ngành hàng nhạy cảm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Cái tên Công ty TNHH Medistar Việt Nam bỗng “nổi như cồn” sau khi lực lượng Công an công bố phát hiện công ty này có hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả được sản xuất, tiêu thụ suốt nhiều năm.

Vụ án không chỉ phơi bày hành vi phạm tội có tổ chức mà còn đặt ra câu hỏi lớn: Medistar Việt Nam là ai? Vì sao những vi phạm nghiêm trọng này có thể tồn tại trong thời gian dài mà không bị phát hiện?

Công ty TNHH Medistar Việt Nam được thành lập từ năm 2011, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn công thức, sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, do ông Đoàn Trung Đức (SN 1980, làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Trên website https://medistar.com.vn của Công ty TNHH Medistar Việt Nam, công ty này tự giới thiệu “là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn công thức, sản xuất thực phẩm chức năng có nhà máy tiên phong đạt chuẩn GMP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp và chứng nhận HACCP; là đơn vị sản xuất thực phẩm chức năng & mỹ phẩm uy tín, đồng thời là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp kinh doanh, phân phối thực phẩm chức năng tại Việt Nam và thế giới”. (Sau khi Công an Lào Cai thông tin về vụ án, chiều 19/1, website này đã đóng).

Hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả được phát hiện tại Medistar Việt Nam

Medistar Việt Nam quảng bá mô hình hoạt động với ba trụ cột gồm sản xuất thực phẩm chức năng, sản xuất mỹ phẩm và nghiên cứu công thức độc quyền. Các sản phẩm được giới thiệu là ứng dụng khoa học hiện đại kết hợp tinh túy từ thiên nhiên, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

Các “mác” này chắc chắn khiến rất nhiều người tiêu dùng tin cậy.

Thế nhưng, kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, cho thấy Công ty TNHH Medistar Việt Nam đã tổ chức sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2025, với doanh thu khoảng 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Tại Nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Minh TP Hà Nội, Công an đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng gồm collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa… đang trong quá trình sản xuất và đóng gói.

Số hàng giả này sau khi hoàn thiện được tiêu thụ trên khắp cả nước thông qua nhiều kênh phân phối khác nhau. Hoạt động sản xuất, buôn bán diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, với quy mô lớn.

Thế nhưng, trong suốt hơn 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2025, các vi phạm này không bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Trước khi vụ án bị khởi tố, chưa từng ghi nhận Medistar Việt Nam bị phát hiện có vi phạm liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả. Ngược lại, vào năm 2020, Medistar Việt Nam còn có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm “tố” đơn vị khác làm giả sản phẩm “L-STAR” của họ.

Thực tế này đặt ra câu hỏi về hiệu quả công tác hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng đã được cấp chứng nhận GMP. Theo quy định, GMP là điều kiện bắt buộc nhưng không thay thế cho hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất.

Việc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân nhưng có thể duy trì hành vi vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài, cho thấy khoảng trống lớn trong khâu giám sát.

Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đặt nhà máy, cũng được đặt ra. Khi hoạt động sản xuất diễn ra công khai tại một khu công nghiệp tập trung, việc không phát hiện sai phạm trong nhiều năm là vấn đề cần phải làm rõ.

Chỉ đến khi cơ quan Công an vào cuộc, đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn này mới bị phanh phui. Trên cơ sở đó, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đoàn Trung Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, cùng 5 đối tượng liên quan về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, khi để ngoài sổ sách kế toán một lượng lớn doanh thu, qua đó hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây lớn nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Vụ án Medistar Việt Nam không chỉ là câu chuyện về một doanh nghiệp vi phạm pháp luật, mà còn là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, hậu kiểm đối với lĩnh vực thực phẩm chức năng, lĩnh vực đang phát triển nóng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.