3 mũi nhọn để Cà Mau tăng tốc bước vào kỷ nguyên mới

Sau hợp nhất, Cà Mau tập trung đột phá hạ tầng, phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số để tăng tốc bước vào kỷ nguyên mới.

Ngày 20/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ hai với những nội dung nghị sự quan trọng.

Để hiểu rõ hơn về quyết tâm cùng những giải pháp chiến lược của Cà Mau trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau dự Đại hội XIV, chia sẻ về việc huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

- Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Cà Mau có giải pháp gì để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thưa ông?

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là một dấu mốc lịch sử đặc biệt. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh (Bạc Liêu và Cà Mau), mở ra không gian phát triển mới với tiềm lực và vị thế mới. Để chuyển hoá những định hướng trong Nghị quyết thành hiện thực, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là yếu tố then chốt, mang tính quyết định.

Thứ nhất, huy động nguồn lực tài chính và đầu tư. Quán triệt quan điểm “vốn Nhà nước là vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội”, Cà Mau sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế biển và hạ tầng logistics.

Tỉnh sẽ đa dạng hoá các hình thức đầu tư, đặc biệt là hợp tác công - tư (PPP) để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Trong sử dụng nguồn lực tài chính, tỉnh quán triệt nguyên tắc “trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải”; ưu tiên vốn đầu tư công cho các công trình hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu và các dự án an sinh xã hội cấp thiết.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo mỗi đồng vốn đầu tư đều mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của tỉnh và đời sống của người dân.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực, xác định đây là nguồn lực quý giá nhất. Nghị quyết Đại hội lần thứ I, Đảng bộ tỉnh đã xác định “Đột phá phát triển nguồn nhân lực” là một trong ba đột phá chiến lược.

Tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tư duy đổi mới, khát vọng cống hiến và năng lực thực thi công vụ chuyên nghiệp. Đồng thời, thực hiện các chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia đầu ngành; liên kết với các cơ sở đào tạo lớn để đào tạo nguồn lao động kỹ thuật cao, đáp ứng trong tình hình mới.

Thứ ba, nguồn lực từ cơ chế và thể chế được xác định là “nguồn lực của nguồn lực”. Cà Mau đã và đang tích cực kiến nghị Trung ương cho phép thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy lợi thế của tỉnh địa đầu cực Nam. Tỉnh tập trung đột phá về thể chế, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật tại địa phương; tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Thứ tư, huy động nguồn lực từ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trung ương đã xác định quan điểm chỉ đạo phát triển đất nước: “Chính trị dẫn đường, văn hoá soi đường, khoa học định hình, Nhân dân thực thi”. Mọi chủ trương của Đảng chỉ thành công khi có sự đồng thuận và chung sức của Nhân dân, tỉnh sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, tự hào, tự tin, khơi dậy khát vọng vươn lên của mỗi người dân Cà Mau, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Việc tận dụng và khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững được quan tâm thực hiện như thế nào?

- Cà Mau sau hợp nhất có diện tích tự nhiên hơn 7.942 km2, dân số trên 2,6 triệu người, đặc biệt là bờ biển dài 310 km, có 3 mặt giáp biển, với vùng biển rộng trên 120.000 km2.

Để tiềm năng được phát huy tối đa, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ tỉnh xác định tập trung vào 4 trụ cột chiến lược: (1) Hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, nhất là hệ thống cao tốc, sân bay, cảng biển để triển khai thực hiện các khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp có lợi thế; phát triển đồng bộ hạ tầng số. (2) Phát triển kinh tế biển: phát triển mạnh năng lượng tái tạo (nhất là điện gió, hướng đến xuất khẩu điện); nâng cao hiệu quả khai thác biển, gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia; đầu tư và từng bước khai thác hiệu quả cảng biển; phát triển công nghiệp chế biến giá trị gia tăng cao. (3) Phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, chủ lực là tôm và lúa; (4) Đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch: Dựa trên lợi thế sẵn có và giá trị lịch sử, bản sắc văn hoá đặc sắc của địa phương. Trong đó:

Thứ nhất, về hạ tầng: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu nhiệm kỳ, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư xã hội, thúc đẩy hợp tác công - tư; đặc biệt là các dự án quan trọng, chiến lược đã có chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo quy hoạch. Rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từng dự án; đặc biệt là công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia. Phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại theo hành lang kinh tế động lực (đường bộ, thuỷ, hàng không, cảng biển). Đầu tư các tuyến đường giao thông đến các khu vực trọng điểm phát triển kinh tế, du lịch, di tích lịch sử - văn hoá, về trung tâm các xã, liên xã, gắn với các trục giao thông chính của tỉnh, tuyến quốc lộ, cao tốc... Xây dựng hạ tầng, công trình thuỷ lợi theo hướng đa mục tiêu, vừa phục vụ sản xuất, giao thông, vận tải đường thuỷ, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Có giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng (nhất là cát, đá) để bảo đảm tiến độ thi công các công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về hợp nhất đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy tỉnh Cà Mau, sáng 30/6/2025. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Rà soát, điều chỉnh, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, đề án nâng loại đô thị. Huy động đa dạng nguồn lực đầu tư công trình, dự án, hạ tầng thiết yếu bảo đảm chống ngập đô thị (tại các phường: An Xuyên, Tân Thành, Lý Văn Lâm, Bạc Liêu, Vĩnh Trạch...); chỉnh trang, di dời nhà ở ven sông; cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các đô thị. Phát triển, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tăng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, gắn với phát triển đô thị; quy hoạch, ưu tiên bố trí quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng phát triển nhà ở xã hội.

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, phát triển hạ tầng thông tin, truyền thông, hạ tầng số, giáo dục, y tế… đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu sáng tạo, văn hóa của Nhân dân. Phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung, mạng truyền dữ liệu chuyên dùng; triển khai giải pháp số thống nhất, an toàn, kết nối thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Hình thành, phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo; chủ động tìm kiếm công nghệ mới trong và ngoài nước, hợp tác chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học.

Thứ hai, phát triển kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng chính. Xác định biển là không gian sinh tồn và phát triển bền vững, tỉnh tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cảng biển, đặc biệt là cảng biển Hòn Khoai, để trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế. Phát triển mạnh công nghiệp năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, năng lượng hydro xanh), điện khí hoá lỏng (LNG) để Cà Mau không chỉ tự chủ năng lượng mà còn trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước, hướng đến xuất khẩu điện.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh kinh tế hàng hải, dịch vụ logistics và khai thác, nuôi trồng thuỷ hải sản theo hướng công nghiệp, công nghệ cao gắn với chế biến sâu, bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển.

Công nghiệp Cà Mau phát triển mạnh, từng bước giữ vai trò động lực, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Trần Nguyên.

Thứ ba, lợi thế lớn của Cà Mau là con tôm và rừng ngập mặn. Tỉnh sẽ tập trung phát triển chuỗi giá trị ngành tôm theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới thị trường xuất khẩu cao cấp. Khai thác giá trị kinh tế dưới tán rừng như: tôm, cua rừng, các sản phẩm dưới tán rừng, du lịch sinh thái rừng ngập mặn,... theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất lúa - tôm và chuyên lúa theo hướng sinh thái, công nghệ cao, hiệu quả, bền vững. Xây dựng thương hiệu nông sản Cà Mau có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ tư, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cà Mau sở hữu những địa danh mang tính biểu tượng quốc gia, cùng với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc sắc, điển hình là Khu Ramsar Mũi Cà Mau rộng gần 42.000 ha. Từ lợi thế này, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng du lịch đồng bộ, đa dạng hoá các loại hình: du lịch sinh thái, du lịch văn hoá - lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng biển đảo. Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hoá vùng sông nước, biến Cà Mau thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Trong quá trình khai thác tiềm năng, lợi thế, tỉnh kiên trì quan điểm “Phát triển nhanh nhưng phải bền vững”, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Mọi dự án đầu tư đều phải qua sàng lọc nghiêm ngặt về tác động môi trường. Tỉnh tập trung vào kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để bảo vệ hệ sinh thái đa dạng sinh học độc đáo của tỉnh cho các thế hệ mai sau.

- Xin ông cho biết Cà Mau đã có những kế hoạch, giải pháp nào để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới sau hợp nhất tỉnh?

- Giai đoạn 2025-2030 là thời kỳ Cà Mau phải bứt phá mạnh mẽ để “vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”. Để làm được điều đó, bên cạnh việc huy động nguồn lực và khai thác tiềm năng, Cà Mau sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp đột phá sau:

Đầu tiên, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay trong đầu năm 2026, từ đó tạo cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai thực hiện hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh nhà. Sau hợp nhất, việc điều chỉnh quy hoạch là cấp thiết để đảm bảo tính kết nối, đồng bộ và thống nhất trong không gian phát triển. Quy hoạch phải mang tầm nhìn dài hạn nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt, thích ứng cao với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tiếp đến, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là giải pháp “đi tắt đón đầu” để nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Tỉnh tập trung xây dựng Chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; phát triển Kinh tế số, đặc biệt là trong nông nghiệp và du lịch; xây dựng Xã hội số để người dân được thụ hưởng các dịch vụ tiện ích hiện đại. Với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo vừa được đưa vào vận hành, tỉnh cũng đồng thời ban hành các cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất, kinh doanh.

Mũi Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, giữ vị thế chiến lược đặc biệt về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển của đất nước. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Thứ ba, đầu tư hạ tầng giao thông mang tính kết nối liên vùng. Cà Mau đã và đang phối hợp quyết liệt triển khai các dự án giao thông trọng điểm: Đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (tiếp nối tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã đưa vào khai thác), các dự án đường bộ cao tốc khác, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, đường dẫn ra Cảng tổng hợp Hòn Khoai,… để kết nối với các trung tâm kinh tế lớn. Khi hạ tầng giao thông thông suốt, thu hút đầu tư tăng lên, chi phí logistics giảm xuống, tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh.

Thứ tư, chú trọng phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Cà Mau tập trung đầu tư cho giáo dục và y tế theo Nghị quyết 71,72 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của vùng đất và con người Cà Mau, coi văn hoá là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển.

Thứ năm, đảm bảo quốc phòng - an ninh và ổn định chính trị. Là tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc có vị trí chiến lược, Cà Mau luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới biển và giữ gìn an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tỉnh tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có sức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đoàn kết của Nhân dân, Đảng bộ, dân và quân Cà Mau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

-Xin cảm ơn ông!