Vietnam Airlines - Tiên phong kết nối trải nghiệm khách hàng, cùng kiến tạo tương lai bền vững

Ngày 11 tháng 9 năm 2025,Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức tổ chức Diễn đàn “Hợp tác và gắn kết khách hàng thân thiết 2025” (Vietnam Airlines Loyalty Engagement Forum – VNA LEF 2025) trong ngày 10/9/2025 tại Khách sạn Melia, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra một diễn đàn chuyên sâu về khách hàng thân thiết, mở ra không gian kết nối mới và khẳng định vai trò của Vietnam Airlines trong việc dẫn dắt xu hướng dịch vụ hàng không hiện đại.

Tổng giám đốc Lê Hồng Hà phát biểu khai mạc Diễn đàn “Hợp tác và gắn kết khách hàng thân thiết 2025” (Vietnam Airlines Loyalty Engagement Forum - VNA LEF 2025)

Nhiều năm qua, Vietnam Airlines đã phát triển chương trình khách hàng thường xuyên Lotusmiles từ một công cụ tích lũy dặm thưởng trở thành hệ sinh thái ưu đãi với hơn 7 triệu hội viên. Từ nền tảng đó, VNA LEF 2025 được tổ chức nhằm đưa lĩnh vực khách hàng thân thiết (Loyalty) trở thành trụ cột chiến lược, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Vietnam Airlines và ngành dịch vụ tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn xây dựng không chỉ những chuyến bay, mà còn cả những hành trình gắn bó và dài lâu, nơi mỗi khách hàng đều cảm nhận được sự đồng hành và trân trọng. Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái hợp tác và phát triển các giải pháp chăm sóc khách hàng theo hướng cá nhân hóa. Chúng tôi tin rằng sự gắn kết bền chặt với khách hàng hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho một tương lai phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập sâu rộng của hàng không Việt Nam”.

Diễn đàn quy tụ hơn 200 khách mời cùng 10 diễn giả là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ, công nghệ và quản trị khách hàng. Đặc biệt, sự hiện diện của ông Evert De Boer, chuyên gia uy tín về Loyalty, cùng đại diện các tập đoàn lớn như VISA, Marriott, Comarch, Collinson, Loyalty Status Co. đã mang đến những góc nhìn chiến lược và kinh nghiệm thực tiễn quý giá, giúp định hình các giải pháp phù hợp với thị trường Việt Nam.

Các phiên thảo luận tập trung vào những chủ đề được quan tâm toàn cầu như cá nhân hóa trải nghiệm, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị Loyalty, đồng thời đánh giá khả năng triển khai tại Việt Nam. Đây là diễn đàn mở, khơi nguồn ý tưởng sáng tạo và thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thêm giá trị thiết thực cho khách hàng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam Airlines đã tri ân các đối tác đồng hành và có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của chương trình khách hàng thân thiết. Hoạt động này thể hiện cam kết hợp tác lâu dài, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái giá trị bền vững. Đây là diễn đàn chuyên sâu về Loyalty đầu tiên, mở đầu cho chuỗi sự kiện thường niên, tạo cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa Vietnam Airlines và các đối tác.

VNA LEF 2025 trở thành một dấu mốc quan trọng trong hành trình 30 năm phát triển của Vietnam Airlines. Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng mạng bay hay hiện đại hóa đội tàu, Hãng đã và đang chú trọng kiến tạo những trải nghiệm gắn bó, hướng tới cá nhân hóa dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thông qua diễn đàn, Vietnam Airlines gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới, tăng cường kết nối và tạo dựng một môi trường dịch vụ hiện đại, nơi công nghệ, con người và giá trị văn hóa kết hợp hài hòa để mang lại lợi ích lâu dài cho hành khách và xã hội.