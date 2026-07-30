Giá vàng hôm nay 30/7 bật tăng 1,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 30/7 phục hồi mạnh, tăng gần 50 USD/ounce so với phiên trước, đưa giá kim loại quý trở lại trên mốc 4.070 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 30/7 giao dịch ở mức 4.072 USD/ounce, tăng khoảng 49 USD/ounce so với mức 4.023 USD/ounce ghi nhận vào sáng 29/7. Sau nhiều phiên tăng giảm liên tục trước đó, giá vàng đã phục hồi và trở lại trên ngưỡng 4.070 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.515 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng. Với mức tăng khoảng 49 USD/ounce, giá vàng quy đổi tăng khoảng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên 29/7.

Giá vàng thế giới sáng 30/7 phục hồi lên trên 4.070 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.048 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 24 USD/ounce. Trong vòng 30 ngày, giá vàng vẫn giảm khoảng 31 USD/ounce, tương đương 0,76%, cho thấy thị trường vẫn trong giai đoạn điều chỉnh nếu xét theo xu hướng một tháng.

Đà phục hồi của vàng diễn ra khi nhà đầu tư gia tăng nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn trước các thông tin về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và triển vọng kinh tế toàn cầu. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt cũng góp phần hỗ trợ giá kim loại quý.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục biến động theo các tín hiệu về lãi suất của Fed và diễn biến của đồng USD. Nếu kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ được củng cố, vàng có thể duy trì đà phục hồi trong các phiên tới.