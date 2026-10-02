close Đăng nhập

GELEX Electric xin ý kiến cổ đông về loạt nội dung quan trọng

Yến Linh
Yến Linh

HĐQT CTCP Điện lực GELEX (HoSE: GEE, GELEX Electric) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc đổi tên doanh nghiệp thành CTCP Công nghiệp GELEX (GELEX Industries), đồng thời mở rộng ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển mới.

GELEX Electric xin ý kiến cổ đông về loạt nội dung quan trọng

Theo tài liệu vừa công bố, HĐQT GELEX Electric cho rằng tên gọi hiện tại chưa phản ánh đầy đủ phạm vi hoạt động và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Công ty đang định hướng mở rộng từ lĩnh vực thiết bị điện sang các lĩnh vực công nghiệp, nguyên vật liệu và công nghệ.

Nếu được cổ đông thông qua, tên tiếng Việt của doanh nghiệp sẽ được đổi từ CTCP Điện lực GELEX thành CTCP Công nghiệp GELEX; tên tiếng Anh là GELEX Industries Joint Stock Company, tên viết tắt GELEX Industries.

Cùng với việc đổi tên, GELEX Electric đề xuất bổ sung và điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh, mở rộng các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển công nghệ, thiết kế chuyên dụng, tư vấn và chuyển giao công nghệ, cùng hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ…

Ngoài ra, GELEX Electric trình cổ đông sửa đổi Điều lệ để cập nhật tên doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh tương ứng.

Tờ trình cũng đề xuất miễn nhiệm ông Đặng Phan Tường khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Theo tài liệu, việc miễn nhiệm được thực hiện do ông Tường không còn đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

Các nội dung quan trọng trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Việc thay đổi tên và ngành nghề sẽ có hiệu lực sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định.

Từ khóa:

#GELEX Electric #CTCP Điện lực GELEX

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Nam A Bank đạt 80% lợi nhuận, ROE tiệm cận 20% trong 9 tháng đầu năm 2026

Nam A Bank đạt 80% lợi nhuận, ROE tiệm cận 20% trong 9 tháng đầu năm 2026

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025; Tổng tài sản tiệm cận mốc 465.000 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Vietcombank, CIAS và các cơ quan, đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Vietcombank Priority Lounge Cam Ranh

Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Ngày 30/9, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là phòng chờ thương hiệu riêng thứ tư của ngân hàng, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đặc quyền và nâng cao trải nghiệm dành cho khách hàng ưu tiên.

DAI Academy: Từ đào tạo kỹ năng số đến phát triển năng lực làm chủ công nghệ

DAI Academy: Từ đào tạo kỹ năng số đến phát triển năng lực làm chủ công nghệ

Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi, đưa công nghệ vào sử dụng mới chỉ là bước đầu; yếu tố quyết định là năng lực của đội ngũ trong việc sử dụng, khai thác và làm chủ công nghệ. Tuy nhiên, mô hình đào tạo tập trung với thời lượng cố định khó đáp ứng sự khác biệt về trình độ, vị trí việc làm và nhu cầu thực tế của người học.

Sau 50 năm, Vinamilk tiếp tục được thị trường vốn trao niềm tin

Sau 50 năm, Vinamilk tiếp tục được thị trường vốn trao niềm tin

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính. Diễn ra đúng cột mốc 50 năm thành lập, kết quả tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong minh bạch thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận và xây dựng niềm tin với thị trường vốn.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX kết nối nghiên cứu khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực số trong chuyển đổi số quốc gia

Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX kết nối nghiên cứu khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực số trong chuyển đổi số quốc gia

Đồng hành cùng Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia” với vai trò nhà tài trợ, Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX mang đến sự kiện góc nhìn từ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực số, với sự tham dự của TS. Phạm Văn Khánh – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện.

Liên hiệp các tổ chức UNESCO vinh danh Nam A Bank thương hiệu văn hóa

Liên hiệp các tổ chức UNESCO vinh danh Nam A Bank thương hiệu văn hóa

Ngày 22/09, trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026 (Dialogue of Culture and Knowledge), Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ vinh danh Nam A Bank (NAB) - Thương hiệu vì Văn hóa và Phát triển bền vững UNESCO - Ngân hàng đột phá trong xây dựng và phát triển bền vững gắn chặt lợi ích cộng đồng Nhân văn, Văn hóa thông qua mô hình Ngân hàng Trà.

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của Hãng

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của Hãng

Vietjet ký kết thoả thuận với Starlink để đưa Internet tốc độ cao lên bầu trời. Theo đó, Vietjet cung cấp miễn phí cho hành khách trên tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không mang thương hiệu Vietjet. Giai đoạn đầu, Starlink sẽ được trang bị trên 120 tàu bay Vietjet và tiếp tục triển khai trên toàn đội tàu tương lai.

Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cùng trẻ em cả nước đón Trung thu

Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cùng trẻ em cả nước đón Trung thu

Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình "Trăng về đại ngàn - Vui hội Trung thu" dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Đắk Lắk là một điểm nhấn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa.