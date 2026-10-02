GELEX Electric xin ý kiến cổ đông về loạt nội dung quan trọng

HĐQT CTCP Điện lực GELEX (HoSE: GEE, GELEX Electric) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc đổi tên doanh nghiệp thành CTCP Công nghiệp GELEX (GELEX Industries), đồng thời mở rộng ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển mới.

Theo tài liệu vừa công bố, HĐQT GELEX Electric cho rằng tên gọi hiện tại chưa phản ánh đầy đủ phạm vi hoạt động và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Công ty đang định hướng mở rộng từ lĩnh vực thiết bị điện sang các lĩnh vực công nghiệp, nguyên vật liệu và công nghệ.

Nếu được cổ đông thông qua, tên tiếng Việt của doanh nghiệp sẽ được đổi từ CTCP Điện lực GELEX thành CTCP Công nghiệp GELEX; tên tiếng Anh là GELEX Industries Joint Stock Company, tên viết tắt GELEX Industries.

Cùng với việc đổi tên, GELEX Electric đề xuất bổ sung và điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh, mở rộng các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển công nghệ, thiết kế chuyên dụng, tư vấn và chuyển giao công nghệ, cùng hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ…

Ngoài ra, GELEX Electric trình cổ đông sửa đổi Điều lệ để cập nhật tên doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh tương ứng.

Tờ trình cũng đề xuất miễn nhiệm ông Đặng Phan Tường khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Theo tài liệu, việc miễn nhiệm được thực hiện do ông Tường không còn đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

Các nội dung quan trọng trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Việc thay đổi tên và ngành nghề sẽ có hiệu lực sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định.