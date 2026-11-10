Tập đoàn Meiko muốn phát triển robot hình người, thiết bị AI tại Việt Nam

Chiều 10/11 (giờ địa phương), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Tập đoàn Meiko, tỉnh Kanagawa. Cùng đi có ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa.

Tập đoàn Meiko được thành lập vào năm 1974, hiện tại đang sản xuất các bảng mạch điện tử hỗ trợ cho các lĩnh vực tiên tiến nhất trên thế giới như máy chủ AI, truyền thông vệ tinh, ô tô và điện thoại thông minh.

Kể từ khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam vào năm 2006 và xây dựng nhà máy đầu tiên vào năm 2008, Tập đoàn đã liên tục đầu tư và không ngừng mở rộng năng lực sản xuất.

Hiện tại, có khoảng 9.000 nhân viên đang làm việc tại Việt Nam, đưa nơi đây trở thành cơ sở sản xuất lớn nhất của Tập đoàn Meiko.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Meiko mong muốn thành lập một cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) mới tại Việt Nam, nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các thiết bị tự động hóa, robot hình người, cũng như các loại thiết bị cảm biến đa dạng cần thiết cho AI vật lý. Các thiết bị tự động hóa và ứng dụng IoT phục vụ sản xuất sẽ được nghiên cứu và mở rộng chế tạo ngay tại nội địa Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Meiko. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại đây, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về lịch sử phát triển và quyết định đầu tư dài hạn của Tập đoàn Meiko; trân trọng ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Meiko cho việc làm, đào tạo nhân lực, hỗ trợ cộng đồng và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển năng động, thiết thực, trong đó hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ cao là một trụ cột quan trọng.

Việt Nam đang phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Trong hành trình ấy, vi mạch và bán dẫn là nền tảng của nhiều ngành công nghiệp then chốt và những doanh nghiệp như Tập đoàn Meiko là đối tác mà Việt Nam đặc biệt coi trọng.

Định hướng hợp tác giữa Tập đoàn Meiko và các đối tác tại Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Việt Nam không chỉ muốn đón nhận các nhà máy sản xuất, mà mong muốn cùng các đối tác như Meiko từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị cao của chuỗi giá trị bán dẫn và điện tử toàn cầu; cần đi từ sản xuất, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sáng tạo.

Đưa Việt Nam thành một trụ cột trong chiến lược phát triển của tập đoàn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để tập đoàn triển khai hiệu quả các dự án; đề nghị tập đoàn tiếp tục đồng hành với các đối tác tại Việt Nam theo hướng phát triển xanh, bền vững, bảo đảm môi trường, an toàn lao động và quyền lợi của người lao động.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường liên kết với các nhà cung cấp nội địa. Tập đoàn tiếp tục mở rộng chương trình này, đưa nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của tập đoàn, từ vật liệu, cơ khí chính xác, tự động hóa đến dịch vụ kỹ thuật; đồng thời giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với những đối tác Nhật Bản khác trong ngành.

Các bộ, ngành, địa phương Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn của tập đoàn và của thị trường toàn cầu, để cùng đi lên với các doanh nghiệp Việt Nam, cùng tạo ra giá trị mới tại Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Tập đoàn Meiko mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực vi mạch cùng các trường đại học tại Việt Nam xây dựng những chương trình đào tạo thiết thực, đồng thiết kế nội dung giảng dạy, thực tập tại nhà máy và phòng nghiên cứu, học bổng cho sinh viên giỏi, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh; từng bước hình thành đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu có thể làm chủ công nghệ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tin tưởng với sự tin cậy lẫn nhau, với quyết tâm của tập đoàn và sự đồng hành của Chính phủ, nhân dân Việt Nam, Tập đoàn Meiko sẽ có thêm những bước phát triển mới tại Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa một số trường, doanh nghiệp và địa phương của Việt Nam với Tập đoàn Meiko.