Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Chiều 14/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Manila, Philippines, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, diễn ra từ ngày 14 đến 17/11.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có Bộ trưởng Nội các Philippines Benhur Abalos Jr., đại diện Hạ viện Philippines, chính quyền thành phố và Ủy ban Điều phối Quốc gia ASEAN.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: VGP.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều khó khăn, bất định do tác động của chủ nghĩa bảo hộ, thuế quan và xung đột. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Trong khi đó, Đông Nam Á nhìn chung duy trì ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ các điểm nóng và những vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia.

Dù đối mặt nhiều thách thức, ASEAN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các ưu tiên năm 2026, đạt nhiều kết quả tích cực trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối, hợp tác khoa học, công nghệ và củng cố quan hệ với các đối tác.

Theo chương trình, phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 sẽ tập trung thảo luận các nội dung về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN.

Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác +1, ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) sẽ rà soát tình hình quan hệ và đề ra định hướng hợp tác, cũng như trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Các Hội nghị lần này dự kiến thông qua khoảng 33 văn kiện, trong đó có các Tuyên bố chuyên ngành của ASEAN về quản lý thương mại chiến lược nhằm bảo đảm thương mại khu vực an toàn, thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa dựa trên trí tuệ nhân tạo, nâng cao tự cường và an ninh nguồn cung dầu khu vực, nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong sẵn sàng ứng phó và cứu trợ thảm hoạ khẩn cấp (sáng kiến của Việt Nam)…

Trên tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, Đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines, các nước ASEAN và các đối tác, đóng góp vào thành công chung của các Hội nghị.

Tại các Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược và ứng phó chủ động của ASEAN trước các biến động, tăng cường quan hệ, hợp tác thực chất của ASEAN với các đối tác, trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của Hiệp hội, và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.

Theo Báo Chính phủ