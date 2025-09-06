Vì sao Thư viện hạ tầng CNTT - ITIL lại quan trọng với các doanh nghiệp?

ITIL là một khái niệm còn khá mới mẻ đối với nhiều doanh nghiệp, nhưng nó là một thành tố rất quan trọng trong chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.

Tầm quan trọng của ITIL

Trong bối cảnh áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào mọi hoạt động của doanh nghiệp đã trở thành xu thế tất yếu, thì việc quản lý hiệu quả dịch vụ CNTT lại là một yếu tố quan trọng góp phần cho sự thành công của doanh nghiệp. Trong đó, Thư viện Hạ tầng Công nghệ thông tin - ITIL (Information Technology Infrastructure Library) nổi lên như một chuẩn mực không thể thiếu, giúp các doanh nghiệp xây dựng được bộ khung quản lý dịch vụ CNTT chuyên nghiệp và hiệu quả.

ITIL là thư viện các phương pháp hay nhất để quản lý dịch vụ CNTT và cải thiện mức độ hỗ trợ và dịch vụ CNTT.

Trong một hội thảo mới đây về ITIL, ông Lye Sijuan, Giám đốc IGS Group Việt Nam - với hơn một thập kỷ kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp khu vực trong việc áp dụng các quy trình ITIL, cho biết ITIL là “bộ khung” cho doanh nghiệp trong việc vận hành, quản lý và phát triển dịch vụ CNTT khi nó cung cấp một lộ trình rõ ràng để doanh nghiệp có thể quản lý các dịch vụ một cách hiệu quả, đồng bộ và có thể đo lường.

ITIL không chỉ giúp doanh nghiệp đạt được sự ổn định trong quá trình vận hành mà còn từng bước gia tăng chất lượng dịch vụ, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và độ tin cậy của hệ thống. Ngược lại, nếu thiếu một quy trình quản lý dịch vụ bài bản sẽ khiến doanh nghiệp phải đối diện với các sự cố ngoài ý muốn, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, gây thiệt hại về tài chính và uy tín thương hiệu.

Cũng theo ông Lye Sijuan, ITIL mang đến khả năng quản lý rủi ro một cách toàn diện và chủ động. Qua việc kiểm soát thay đổi, giám sát dịch vụ, và áp dụng các quy trình phản ứng nhanh khi sự cố xảy ra, doanh nghiệp có thể giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.

ITIL xây dựng một hệ thống dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm, qua đó thiết lập các thỏa thuận giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ, mức độ phục vụ và mức độ hài lòng một cách rõ ràng, minh bạch. Điều này góp phần biến CNTT không chỉ là bộ phận hỗ trợ mà trở thành một đối tác chiến lược, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc phát triển kinh doanh.

ITIL có phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ?

90% doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), có nguồn lực tài chính hạn chế cũng như thiếu nhân viên có kỹ năng để mua và áp dụng các giải pháp chuyển đổi số. Liệu SMB có sẵn sàng bỏ tiền ra mua và áp dụng khung ITIL cho doanh nghiệp của mình?

Chia sẻ với VietTimes, ông Lye Sijuan thừa nhận việc triển khai ITIL tại Việt Nam không phải không có những thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất không nằm ở khả năng tài chính mà ở tư duy và thói quen làm việc. Khi áp dụng những tiêu chuẩn mới theo ITIL thường gây ra "sự kháng cự" trong nội bộ doanh nghiệp, đặc biệt khi nhân sự chưa quen với sự chuẩn hóa và áp dụng các quy trình mới. Đầu tư cho đào tạo và xây dựng đội ngũ ITIL chuyên nghiệp cũng là một bài toán đòi hỏi thời gian, chi phí và sự cam kết từ lãnh đạo doanh nghiệp.

Ông Sijuan nói rằng khi doanh nghiệp ở quy mô nhỏ, họ có thể chưa cần đến ITIL, nhưng vài ba năm tới khi khi công ty phát triển lớn dần, nếu họ không cải tiến quy trình hiện tại, vốn còn thủ công hoặc cũ kỹ, thì chính quy trình đó sẽ khiến công ty rơi vào tình trạng hỗn loạn mỗi khi số lượng người dùng tăng lên hoặc khi có khiếu nại liên quan đến CNTT. Đó là lý do vì sao ITIL đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng quy trình.

Ông Lye Sijuan chia sẻ với VietTimes về khung ITIL

Sự cần thiết của ITIL còn được thể hiện rõ ở việc giúp doanh nghiệp kiểm soát và tối ưu hóa chi phí vận hành. Theo kinh nghiệm của ông Lye Sijuan, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư rất lớn vào hệ thống CNTT nhưng thiếu quy trình vận hành chuẩn dẫn đến lãng phí tài nguyên, ngân sách và nhân lực.

ITIL giúp giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra sự minh bạch, cho phép doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả từng quy trình, giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa chi phí. Việc đầu tư vào ITIL, dù ban đầu có thể đòi hỏi nguồn lực, nhưng trên thực tế lại là cách giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả lâu dài.

"ITIL thiết lập sự liên kết chặt chẽ giữa mục tiêu CNTT và định hướng kinh doanh, qua đó gia tăng giá trị đầu tư công nghệ và thúc đẩy việc cải tiến liên tục, tạo nên sự khác biệt cạnh tranh trên thị trường. Chính sự tích hợp này sẽ giúp nhiều doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng nhanh các thay đổi và duy trì vị thế ổn định trong ngành", ông Lye Sijuan cho biết.

Việt Nam, theo đánh giá của ông Lye Sijuan, là một thị trường có đầy đủ điều kiện để triển khai ITIL một cách hiệu quả nhờ nguồn nhân lực CNTT trẻ, năng động và trình độ ngày càng cao. Sự đầu tư quốc tế đang đổ mạnh vào lĩnh vực gia công phần mềm và dịch vụ quản lý tại Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ và nâng cao chuẩn mực quản trị CNTT.