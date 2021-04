“Vaxzevria”: AstraZeneca đổi tên vaccine giữa lúc có nhiều quan ngại về tác dụng phụ

Công ty dược Anh-Thụy Điển đã đổi tên vaccine COVID-19 do họ sản xuất mà trước đây chỉ có cái tên đơn giản là “vaccine COVID-19 của AstraZeneca” thành “Vaxzevria”. Trong một thông cáo báo chí, công ty này nói rằng việc thay đổi tên không bao gồm thay đổi gì đối với vaccine. Các nhân viên y tế nên ghi nhớ tên mới bởi việc dán nhãn và đóng gói có thể khác biệt hơn.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đã ký duyệt tên mới này trong tuần trước, sau khi Astra Zeneca tìm cách phê duyệt cái tên này từ các nhà quản lý ở EU. Trong khi đó, Covishield, dựa trên cùng công thức sản xuất nhưng được hãng hợp tác phát triển cùng Viện Huyết thanh của Ấn Độ, vẫn giữ nguyên tên cũ.

Cái tên “Vaxzevria” xuất hiện trong bối cảnh AstraZeneca đang đối mặt với sự hoài nghi về vaccine do họ sản xuất cùng với ĐH Oxford. Đã có hơn một chục quốc gia trên khắp châu Âu đã ra lệnh tạm ngừng sử dụng vaccine của hãng này do các báo cáo về tác dụng phụ, nghiêm trọng nhất là đông máu. Giới chức y tế EU, cùng với công ty này, vẫn khẳng định rằng vaccine an toàn và không liên quan tới các ca bệnh trên.

Trong hôm đầu tuần này, Canada trở thành nước mới nhất tạm ngừng hoặc hạn chế sử dụng vaccine của AstraZeneca. Chỉ ra những quan ngại về an toàn, nước này nói rằng vaccine sẽ không được tiêm cho những người dưới 55 tuổi.

AstraZeneca cũng chịu ảnh hưởng sau khi các nhà quản lý Mỹ nêu quan ngại về dữ liệu thử nghiệm vaccine COVID-19 của họ. AstraZeneca nói rằng họ đang làm việc để cập nhật và xác thực dữ liệu thử nghiệm. Hiện vaccine của công ty này vẫn chưa được phê duyệt sử dụng khẩn cấp ở Mỹ.

Bất chấp sự đảm bảo từ một số cơ quan y tế và chính phủ các nước, người dân châu Âu vẫn rất quan ngại về vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Một cuộc thăm dò do YouGove thực hiện hồi tuần trước cho thấy, chỉ có 23% người dân Pháp, 32% người dân Đức cho là vaccine của AstraZeneca an toàn.