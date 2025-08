Tỷ lệ người dùng Việt Nam xem nội dung lậu ở mức báo động

Bộ Công an lần đầu tiên tổ chức Ngày An ninh mạng Việt Nam và các sự kiện hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất, với chủ đề: “Dấu ấn an ninh mạng và định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.