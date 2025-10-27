Tuần lễ Số quốc tế 2025: Việt Nam kết nối toàn cầu thúc đẩy phát triển AI an toàn

Sáng nay (27/10), Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 (VIDW 2025) khai mạc tại Ninh Bình, quy tụ hơn 30 quốc gia và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới cùng thảo luận chủ đề “Thể chế cho Trí tuệ nhân tạo – AI Governance”.

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, diễn ra từ ngày 27 đến 29/10, hướng đến mục tiêu định hình khung chính sách và tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển AI một cách an toàn, đáng tin cậy và lấy con người làm trung tâm.

Tuần lễ Số 2025 dự kiến thu hút 500 – 1.000 đại biểu gồm lãnh đạo cấp cao, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp công nghệ. Nhiều tổ chức quốc tế lớn tham dự như Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới (World Bank), Liên minh châu Âu (EU), cùng các bộ trưởng từ các nước ASEAN, Australia, Hàn Quốc, Mỹ.

Về phía doanh nghiệp, các “ông lớn” công nghệ toàn cầu như Starlink, Qualcomm, SK, Huawei, Nokia, Ericsson cùng đại diện các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT, Zalo AI… cũng góp mặt, hứa hẹn mang đến các góc nhìn đa chiều về xu hướng AI và quản trị công nghệ.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết tại họp báo tháng 9: “Tuần lễ Số quốc tế 2025 là diễn đàn để Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong việc xây dựng thể chế và tham gia định hình các quy tắc toàn cầu về trí tuệ nhân tạo".

Chương trình nghị sự năm nay gồm nhiều hoạt động trọng tâm, trải rộng trên các lĩnh vực công nghệ, chính sách và hợp tác doanh nghiệp. Trong đó, tâm điểm của chương trình là Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng, Quy tụ hơn 30 quốc gia và tổ chức quốc tế thảo luận chính sách, mô hình quản trị AI và các nguyên tắc phát triển bền vững và chuỗi hội thảo chuyên đề, bao gồm Diễn đàn Hợp tác Số Việt Nam - EU, Hội nghị ASEAN về 5G, Hội thảo phát triển hạ tầng viễn thông bền vững.

Chương trình còn có hoạt động trình diễn công nghệ “Make in Vietnam” nhằm giới thiệu loạt giải pháp AI và tự động hóa do doanh nghiệp Việt nghiên cứu, ứng dụng trong giao thông, logistics, cứu hộ, quốc phòng; và kết nối doanh nghiệp (B2B Matchmaking): Tạo không gian gặp gỡ, xúc tiến hợp tác và đầu tư giữa các tập đoàn công nghệ, startup và nhà hoạch định chính sách.

Diễn đàn Hợp tác Số Việt Nam - Hàn Quốc vào ngày 29/10 sẽ là điểm nhấn khép lại chương trình, tập trung vào chủ đề hợp tác đổi mới sáng tạo và phát triển nhân lực AI.