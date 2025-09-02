T&T Group hoàn thành đường dây truyền tải điện gió Savan 1 về Việt Nam trước thềm Đại lễ A80

Ngay trước thềm lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tuyến đường dây truyền tải 220kV từ nhà máy điện gió Savan 1 (Lào) đã được hoàn thành sau hơn 6 tháng thi công thần tốc, sẵn sàng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia Việt Nam trong tương lai gần.

Đây là cột mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 (công ty thành viên của Tập đoàn T&T Group) và nhà thầu; qua đó tiếp tục hiện thực hóa chiến lược đầu tư năng lượng “xuyên biên giới” của T&T Group, góp phần tăng nguồn cung điện quốc gia, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế bền chặt giữa Việt Nam và Lào.

Sau hơn 6 tháng thi công thần tốc, tuyến đường dây truyền tải 220kV từ nhà máy điện gió Savan 1 trên lãnh thổ Lào đã được hoàn thành và sẵn sàng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia Việt Nam trong tương lai gần.

Vượt nắng, thắng mưa hoàn thành đường dây truyền tải đặc biệt

Trước đó, ngày 9/1/2025, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã thay mặt Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 cho Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 (đơn vị thành viên của T&T Group).

Theo hợp đồng, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đồng ý cho Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 thiết kế, xây dựng, sở hữu và vận hành dự án điện gió Savan 1 với thời hạn hợp đồng lên tới 25 năm để xuất khẩu, bán điện về Việt Nam. Dự án được triển khai tại tỉnh Savannakhet với tổng công suất lắp đặt lên tới 495 MW, tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án có công suất lắp đặt 300 MW, tổng vốn đầu tư hơn 490 triệu USD và đưa vào vận hành thương mại trong cuối năm 2025.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trao hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 cho ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 (thứ hai từ trái sang). (Ảnh Nhật Bắc/VGP)

Vào thời điểm này, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được đặt ra là phải xây dựng sớm đường dây truyền tải 220kV đấu nối nhà máy điện gió Savan 1 với cột chờ trên lãnh thổ Việt Nam. Đây được coi như “huyết mạch” then chốt để đưa được dòng điện sạch từ đất nước Triệu voi về được Tổ quốc theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 cho biết, về quy mô, trục truyền tải có tổng chiều dài 52,56 km, chạy trên lãnh thổ nước bạn Lào. Điểm đầu của tuyến đặt tại vị trí G7, nằm cạnh đường biên giới 2 quốc gia. Điểm cuối đấu nối với trạm biến áp 220kV thuộc nhà máy điện gió Savan 1.

“Toàn tuyến bao gồm 117 vị trí trụ, 30 khoảng néo. Cột được thiết kế dạng tháp thép hình mạ kẽm liên kết bằng bu lông; móng bê tông cốt thép được đúc tại chỗ”, Tổng Giám đốc Công ty Điện gió Savan 1 thông tin thêm.

Ý thức được tầm quan trọng của tuyến “huyết mạch” đặc biệt, ngay từ đầu, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã yêu cầu Công ty điện gió Savan 1 cùng Tổng thầu IPC E&C cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tiến hành những phần việc đầu tiên. Thực tế, chỉ đúng 1 ngày sau khi Hợp đồng tô nhượng được ký kết, hàng trăm cán bộ, công nhân đã bắt đầu quá trình phát quang, dọn dẹp mặt bằng, làm đường tiếp cận các vị trí trụ cột trong thiết kế.

Nhớ lại những ngày đầu tiên, Tổng Giám đốc Nguyễn Thái Hà kể: Việc thực hiện dự án gặp rất nhiều thách thức. Đầu tiên, do thi công trên nước bạn, nên toàn bộ vật tư, thiết bị đều phải đưa tới từ Việt Nam. Công ty cùng nhà thầu đã phải hoàn thiện nhiều thủ tục xuất nhập, xin phép để có thể đưa nhân lực, máy móc vào vị trí sẵn sàng. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, đi qua nhiều đồi núi, làng bản… cũng khiến cho quá trình thi công gặp khó khăn; chưa kể đến các tác động khách quan từ thời tiết.

Hình ảnh thực tế dự án tháng 12/2024.

“Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo Công ty tạo điều kiện tối đa để Tổng thầu sớm tiếp cận mặt bằng, tập kết vật tư, vật liệu, nhân lực; hỗ trợ các thủ tục liên quan để nhà thầu có điều kiện tốt nhất làm việc”, ông Hà nhớ lại.

Nhờ nỗ lực tổng thể này, đúng 1 tháng sau, ngày 10/2, hệ thống móng được triển khai. Tới giữa tháng 3, gần 500 cán bộ, công nhân tiến hành dựng cột trên thực địa. Tinh thần quyết tâm cao độ, vượt nắng, thắng mưa được duy trì liên tục trên toàn bộ 2 mạch của đại công trình; từ đó tạo nên một kỳ tích hiếm có về tốc độ triển khai. Tới ngày 15/5, nghĩa là chỉ 3 tháng sau, những mét dây đầu tiên đã được kéo lên trên các điểm cao. Hàng trăm con người, mang theo giấc mơ nối dòng điện xuyên quốc gia đã chẳng quản nắng mưa để tuyến truyền tải huyết mạch được kết nối.

Để rồi, chiều tối 31/8, niềm vui vỡ òa khi nhà thầu thi công kéo thành công tuyến dây vượt qua sông Sê Pôn huyền thoại, biên giới tự nhiên Việt - Lào; hoàn thành việc đấu nối đường truyền tải từ Savan 1 vào cột đầu tiên của tuyến 220kV phía Việt Nam. Đường truyền tải điện giờ đây đã “chạm ngõ” đất mẹ, mang theo niềm tự hào của sức mạnh đoàn kết, quyết tâm vượt khó của những người thợ, đồng thời chứa đựng khát vọng “vươn cao, bay xa” trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.

Sau hơn 6 tháng thi công thần tốc, tuyến đường dây truyền tải 220kV từ nhà máy điện gió Savan 1 trên lãnh thổ Lào đã được hoàn thành.

“Khi nhìn đường dây căng qua sông Sê Pôn, tất cả đội ngũ thi công đều vô cùng xúc động. Sau hơn 200 ngày nỗ lực hết mình, sau cùng, ‘mạch’ nối hai bờ cũng đã thành hình”, một công nhân thuộc Tổng thầu chia sẻ.

Không giấu nổi vui mừng, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch T&T Energy khẳng định, sự kiện là cột mốc quan trọng trong việc hình thành toàn tuyến đường dây kết nối nhà máy điện gió Savan 1 về trạm biến áp 220kV Lao Bảo, đảm bảo cho việc đóng điện (COD) nhà máy đúng hạn trước 31/12/2025.

“Kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn và Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1. Hàng trăm cán bộ công nhân viên của Công ty và Tổng thầu đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, thi công trên địa bàn vùng rừng núi biên giới, chạy đua thời gian để hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra ngay trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9; qua đó, khẳng định năng lực cũng như quyết tâm của T&T Group trong việc lập thành tích thi đua, thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước”, Phó Tổng Giám đốc T&T Group nhấn mạnh.

Tiếp tục hiện thực hóa chiến lược năng lượng xuyên biên giới của T&T Group

Thực tế, việc hoàn thành xây dựng đường dây truyền tải trên đất bạn Lào là minh chứng cho cam kết “nói thật, làm thật”; đồng thời là bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư năng lượng “xuyên biên giới” của T&T Group.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, việc đầu tư Nhà máy điện gió Savan 1 và liên kết với lưới truyền tải quốc gia có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng nguồn cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, từng bước hiện thực hóa cam kết hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào cũng như phù hợp với định hướng nhập khẩu điện tại Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023. Nhà máy điện gió Savan 1 cũng chính là dự án điện gió trên bờ có quy mô lớn nhất mà T&T Group đầu tư cho đến nay.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc T&T Group (bên trái), khẳng định việc đầu tư Nhà máy điện gió Savan 1 và liên kết với lưới truyền tải quốc gia có ý nghĩa quan trọng.

Hành trình của T&T Group không chỉ là câu chuyện đầu tư vào năng lượng, mà còn là minh chứng cho khát vọng của một doanh nghiệp tư nhân trong quá trình đồng hành cùng đất nước phát triển năng lượng bền vững. T&T Group đặt mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất phát điện từ 16.000 – 20.000 MW, chiếm khoảng 10% công suất hệ thống điện Việt Nam, trong đó phần lớn là từ các nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG, điện sinh khối và hydrogen/amoniac xanh nhằm hướng tới mục tiêu chung đưa Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã triển khai đầu tư lũy kế tổng công suất 2.800 MW; trong đó hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện 10 nhà máy điện gió, điện mặt trời tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với tổng công suất lắp đặt và hòa lưới điện quốc gia đạt gần 1.000 MW.

Hành trình của T&T Group không chỉ là câu chuyện đầu tư vào năng lượng, mà còn là minh chứng cho khát vọng của một doanh nghiệp tư nhân trong quá trình đồng hành cùng đất nước phát triển năng lượng bền vững.

Ngoài ra, T&T Group cũng đang liên doanh cùng KOGAS, KOSPO, HANWHA (Hàn Quốc) triển khai dự án điện khí LNG Hải Lăng Giai đoạn 1 có công suất 1.500 MW, vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD, dự kiến vận hành vào năm 2029. Không dừng lại ở đó, T&T Group đang tiếp tục phát triển và đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo, dự án phát thải carbon thấp. Điển hình như các dự án điện mặt trời, điện gió trên bờ và ngoài khơi, điện sinh khối, điện khí LNG, chuyển đổi nguồn nguyên liệu các nhà máy nhiệt điện than sang LNG, nhà máy sản xuất hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), nghiên cứu các loại hình năng lượng mới như hydrogen, amoniac…

Các dự án nhằm hướng tới cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, bán điện cho các doanh nghiệp FDI theo cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA, cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng cho các nhà máy năng lượng tái tạo, cung cấp nguồn điện xanh để sản xuất hydrogen xanh, nhiều dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và đang tiếp tục bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. T&T Group đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đầu tư xây dựng và đưa các dự án vào vận hành giai đoạn 2026-2030.

Để triển khai các dự án, tập đoàn của Bầu Hiển đã hợp tác cùng nhiều đối tác lớn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng như: Hanwha, Kogas, Kospo, SK E&S (Hàn Quốc); erex, Marubeni, Sojittz, JPower (Nhật Bản); Cospower, Gedi, Goldwind (Trung Quốc), BP, (Vương Quốc Anh), Vinacom (Lào)… Đặc biệt, Ngân hàng Standard Charted đã cam kết gói tài trợ 6 tỷ USD cho các dự án năng lượng xanh của T&T Group.

Trở lại với những người T&T ở Savannakhet. Trong những ngày tháng 9 lịch sử, các cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 và Tổng thầu cùng đứng bên này dòng Sê Pôn nhìn về phía đất mẹ Việt Nam. Sau nhiều tháng ăn rừng, ngủ núi, cuối cùng, tuyến đường dây huyết mạch từ đất bạn cũng đã được đấu nối thành công về Tổ quốc. Bên dòng sông huyền thoại, tất cả đang hồ hởi hướng về một tương lai rực rỡ, nơi dòng điện sạch từ đất nước Triệu Voi sẽ hòa vào lưới điện quốc gia. Và Sê Pôn, biên giới tự nhiên Lào – Việt, trong phút chốc đã hóa thành dòng sông của ánh sáng, của niềm tin và hy vọng…