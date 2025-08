Trung tướng Nguyễn Minh Chính chỉ 3 thách thức với an ninh blockchain và kinh tế số

Sáng 1/8, tại sự kiện GM Blockchain Security Forum 2025 diễn ra trong khuôn khổ GM Vietnam 2025 – Tuần lễ công nghệ Blockchain lớn nhất Đông Nam Á tổ chức tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (Nguyên Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) đã có bài phát biểu về chủ đề an ninh blockchain, cảnh báo sâu sắc về những nguy cơ và thách thức mà nền kinh tế số Việt Nam đang phải đối mặt.

"Chưa được kiểm soát"

Theo tướng Chính, blockchain sẽ là một trong những nội dung trọng yếu của chuyển đổi số, góp phần hình thành hạ tầng quan trọng cho nhiều ngành kinh tế như tài chính ngân hàng, logistics, chuỗi cung ứng, đăng ký tài sản số, y tế, giáo dục, thậm chí cả quản trị nhà nước.

"Blockchain sẽ được ứng dụng rất rộng rãi trong kỷ nguyên này", ông Chính đánh giá.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội An ninh mạng đề cập đến Luật Công nghiệp công nghệ số dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó có nội dung quan trọng liên quan đến tài sản số. Ông đánh giá đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để hệ thống pháp lý của Việt Nam hoàn thiện liên quan đến tài sản số, tạo điều kiện cho việc hình thành một hệ sinh thái tài chính số an toàn, minh bạch và có kiểm soát.

Nhấn mạnh thực trạng tham gia thị trường tài sản số và tiền số ở Việt Nam với quy mô 100 triệu dân, ông Chính đánh giá các bạn trẻ đang tham gia rất mạnh mẽ vào thị trường, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Với các nhà đầu tư trong nước tham gia các sàn giao dịch nước ngoài có giá trị lên đến nhiều tỷ USD. Tuy nhiên, hiện nay "chưa được kiểm soát", trung tướng Chính nhìn nhận.

3 thách thức an ninh Blockchain

Trong bài phát biểu, Trung tướng Nguyễn Minh Chính nêu ra 3 thách thức với an ninh blockchain và kinh tế số.

Thứ nhất, các vụ tấn công vào các hợp đồng thông minh, ví điện tử, cầu nối blockchain gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu. Trong đó có những nền tảng và người dùng đến từ Việt Nam cũng chưa được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Thứ hai, các tổ chức tội phạm lợi dụng tính phi tập trung và ẩn danh để rửa tiền, huy động vốn bất hợp pháp, phát hành những token lừa đảo.

Thứ ba, nhiều dự án núp bóng công nghệ nhưng thực chất là mô hình đa cấp lôi kéo người dùng thiếu hiểu biết kỹ thuật, gây tổn hại nghiêm trọng về tài chính và niềm tin xã hội.

Đây không chỉ là những vấn đề kỹ thuật mà là "thông điệp mạnh mẽ từ Chính phủ và các cơ quan chức năng," bởi "An ninh mạng là một phần không thể tách rời của an ninh số, an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số", ông Chính cho biết.

Trong công tác xây dựng và phát triển hệ sinh thái blockchain Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội An ninh mạng cho rằng cần thiết kế hệ sinh thái an toàn ngay từ đầu. Mọi lớp công nghệ từ hạ tầng chuỗi khối, hợp đồng thông minh, ví lưu ký và hệ thống định danh cần được tích hợp các tiêu chuẩn an ninh, mã hóa và giám sát ngay từ khâu thiết kế bảo mật. Ông khẳng định các giải pháp bảo mật "phải là cấu phần mặc định, không phải là giải pháp tình thế sau sự cố".

Theo Trung tướng, sự đồng bộ của các trụ cột sẽ giúp Việt Nam vừa kiểm soát tốt rủi ro, vừa tận dụng hiệu quả cơ hội phát triển đột phá mà blockchain và tài sản số, là "chìa khóa để xây dựng nền kinh tế số Việt Nam phát triển bền vững, an toàn, minh bạch và có kiểm soát trong kỷ nguyên số đổi mới và hội nhập".