"Kinh tế số ngày càng phụ thuộc vào blockchain để lưu trữ và giao dịch tài sản"

Đảm bảo an toàn cho người dùng, thúc đẩy đổi mới

GM Blockchain Security Forum 2025 diễn ra trong khuôn khổ GM Vietnam 2025 – Tuần lễ công nghệ Blockchain lớn nhất Đông Nam Á, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Với chủ đề “Resilience & Trust in the Digital Future” (Khả năng phục hồi và Niềm tin trong tương lai số), hội thảo do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) phối hợp cùng Công ty Verichains tổ chức, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực blockchain và an ninh mạng.

Theo đánh giá của Ban tổ chức diễn đàn, trong bối cảnh tài sản số và hệ sinh thái chuỗi khối (blockchain) không ngừng mở rộng, các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng. Đặc biệt, các hệ thống blockchain vốn được xem là công nghệ cốt lõi cho lưu trữ và giao dịch tài sản số, đang đối mặt với nhiều nguy cơ tấn công ngày càng tinh vi, đòi hỏi một phương thức tiếp cận chủ động, liên tục và bền vững nhằm bảo vệ tính toàn vẹn hệ thống, củng cố niềm tin vào công nghệ mới.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu tại sự kiện.

GM Blockchain Security Forum 2025 được tổ chức với mục tiêu tạo ra không gian kết nối hiệu quả, nơi các cơ quan quản lý, chuyên gia an ninh mạng và blockchain có thể trao đổi, chia sẻ những bài học thực tiễn từ các vụ tấn công điển hình trên thế giới. Sự kiện cũng là dịp để thảo luận đề xuất các giải pháp công nghệ sáng tạo và khung pháp lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng và thúc đẩy đổi mới trên nền tảng blockchain tại Việt Nam.

Ông Vũ Ngọc Sơn, chuyên gia Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Chiến lược kết hợp giữa công nghệ, pháp lý và nhận thức cộng đồng

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đánh giá sự kiện có 3 nội dung đáng chú ý. Thứ nhất là tầm quan trọng của việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác trên thế giới trong việc quản lý giao dịch blockchain cũng như tài sản số, nhằm hiểu rõ hơn về các nguy cơ và thách thức có thể xảy ra khi áp dụng công nghệ mới nói chung và công nghệ blockchain nói riêng. Thứ hai, là cơ hội để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dùng chia sẻ và trao đổi về các giải pháp an ninh blockchain. Thứ ba, diễn đàn là nơi để các bên liên quan trao đổi các vấn đề về thể chế, ứng dụng, phát triển cũng như là về người dùng trong hoạt động blockchain.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Ngọc Sơn – Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết nền kinh tế số đang ngày càng phụ thuộc vào blockchain để lưu trữ và giao dịch tài sản. Việc đảm bảo an ninh cho blockchain cũng chính là đảm bảo an toàn cho tài sản số quốc gia.

"Chúng ta cần một chiến lược tổng thể kết hợp giữa công nghệ, pháp lý và nhận thức cộng đồng để tạo ra lá chắn vững chắc trước các nguy cơ an ninh”, ông Sơn chia sẻ.

GM Blockchain Security Forum 2025

Sự gia tăng các cuộc tấn công mạng có chiều hướng phức tạp và đa dạng hơn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới, nâng cao hiệu quả các giải pháp bảo mật cho blockchain. GM Blockchain Security Forum 2025 không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn là bước khởi đầu để hướng đến hợp tác chặt chẽ giữa các bên, từ nhà quản lý đến doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia bảo mật cả trong và ngoài nước.

Sự kiện cũng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về các nguy cơ an ninh trên nền tảng blockchain và ý nghĩa của việc cùng xây dựng khung pháp lý chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn phát triển công nghệ mới. Đây là cơ sở để đảm bảo sự phát triển an toàn của tài sản số, kích hoạt sức mạnh đổi mới sáng tạo và nâng tầm uy tín ngành blockchain Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.