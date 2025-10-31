Trung Quốc lần đầu đưa hai cặp chuột lên trạm không gian

Theo Tân Hoa Xã, 4 con chuột đã được chọn cùng tàu vũ trụ chở người Thần Châu-21 bay vào vũ trụ vào đêm 31/10. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa chuột lên trạm vũ trụ.

Được biết, những con chuột này đã được các chuyên gia của Viện Khoa học Trung Quốc lựa chọn từ tổng số 48 con chuột dự bị.

Người phát ngôn của Chương trình hàng không vũ trụ có người lái Trung Quốc, ông Trương Tĩnh Ba, cho biết đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện thí nghiệm khoa học trên động vật có vú trong môi trường không gian trên trạm vũ trụ.

Thí nghiệm sử dụng 4 con chuột gồm 2 đực và 2 cái, được nuôi trong điều kiện không trọng lực trên quỹ đạo. Mục tiêu là nghiên cứu tác động của môi trường không gian như không trọng lực và môi trường kín đối với hành vi và sinh lý của chuột. Sau khi trở về Trái đất, các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu phản ứng căng thẳng và sự thay đổi thích nghi của nhiều cơ quan, mô trong cơ thể chuột.

Bốn"phi hành gia" chuột được nuôi trong môi trường mô phỏng trên trạm không gian. Ảnh: CCTV.

Ông Lý Thiên Đạt, Phó nghiên cứu viên tại Viện Động vật học (Viện Khoa học Trung Quốc) cho biết 4 con chuột màu đen này thuộc chủng C57BL/6, có tính đồng nhất di truyền cao, ít khác biệt giữa các cá thể, thuận lợi cho việc thu thập dữ liệu và phân tích khoa học.

Từ 300 con chuột tham gia vòng sơ tuyển, nhóm chọn lọc dựa trên biểu đồ sinh trưởng và các chỉ số sinh lý – sinh hóa, 100 con vượt qua sơ tuyển đã trải qua thử nghiệm chức năng tiền đình và huấn luyện thích ứng. 48 con đạt yêu cầu được chuyển từ Bắc Kinh đến Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền để huấn luyện làm quen với môi trường. Cuối cùng, 4 con phù hợp nhất đã được lựa chọn.

“Chúng tôi sẽ nuôi ghép các cặp đực – cái trong hai khoang thí nghiệm riêng biệt và đưa chúng bắt đầu hành trình vào không gian”, ông Lý Thiên Đạt nói.

Phi thuyền Thần Châu-21 đã sẵn sàng trên tên lửa mang chờ phóng. Ảnh: Xinhua.

Chuột là một trong những loài động vật thí nghiệm được sử dụng phổ biến nhất trong nghiên cứu khoa học sự sống, và bộ gene của chúng rất giống với bộ gene của con người. Nghiên cứu phản ứng căng thẳng và những thay đổi thích nghi của nhiều hệ cơ quan ở chuột trong điều kiện không gian giúp khám phá các cơ chế mà môi trường không gian ảnh hưởng đến động vật có vú.

Chuột sống trong không gian như thế nào? Lý Thiên Đạt đã trả lời câu hỏi này từ nhiều khía cạnh: Thứ nhất, đèn chiếu sáng cho động vật bên trong thiết bị bật lúc 7 giờ sáng và tắt lúc 7 giờ tối, duy trì nhịp sinh học giống như trên Trái Đất; thức ăn cho chuột không chỉ cân bằng dinh dưỡng mà còn được chế tạo tương đối cứng để giảm thiểu cặn bã và phù hợp với thói quen mài răng của chuột; môi trường gió định hướng bên trong thiết bị thổi lông, phân và các mảnh vụn khác vào hộp thu gom phân, giữ cho môi trường sống của chuột luôn sạch sẽ…

Từ sứ mệnh không gian có người lái Thần Châu-15 đến nay, trạm không gian của Trung Quốc trên quỹ đạo đã chào đón nuôi dưỡng các loài động vật mô hình như cá ngựa vằn, ruồi giấm và giun dẹp, được mệnh danh là "phi hành gia động vật" đặc biệt của trạm. Trung Quốc đã liên tục thực hiện các thí nghiệm khoa học trên quỹ đạo ở nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học sự sống vũ trụ, khoa học vật liệu vũ trụ và khoa học đốt cháy vi trọng lực, với các kết quả nghiên cứu phục vụ nền kinh tế quốc gia và sinh kế của người dân.

Theo kế hoạch, tàu Thần Châu-21 sẽ được phóng vào hồi 23h44’ đêm 31/10. Trong thời gian làm nhiệm vụ, tổ bay Thần Châu-21 sẽ tiến hành 27 hạng mục nghiên cứu và ứng dụng khoa học mới.

Theo News.cn