Mỹ trình làng "đồng đội AI" mới của trực thăng Apache, mang theo cả kho tên lửa

Anduril Industries giới thiệu Thunder, UAV tự hành cánh xoay sử dụng AI có thể bay cùng trực thăng AH-64 Apache, mang tên lửa Hellfire, JAGM, UAV Altius và thực hiện nhiều nhiệm vụ trên chiến trường.

Công ty quốc phòng Mỹ Anduril Industries vừa giới thiệu Thunder, mẫu máy bay quân sự không người lái tự hành được thiết kế để hoạt động cùng trực thăng có người lái, giúp mở rộng tầm tác chiến và giảm rủi ro cho phi công trên chiến trường hiện đại.

Thuộc nhóm máy bay Group 5 với cấu hình cánh xoay (tiltrotor), Thunder được phát triển nhằm đối phó với môi trường tác chiến ngày càng nguy hiểm, nơi máy bay trực thăng phải đối mặt với các mối đe dọa từ UAV giá rẻ, đạn tuần kích và mạng lưới giám sát dày đặc. Thay vì đưa thêm phi công vào vùng nguy hiểm, Thunder có thể mang theo vũ khí, cảm biến hoặc hàng tiếp tế để hoạt động như một "đồng đội tự hành" của trực thăng chiến đấu.

Thiết kế tối ưu cho tầm hoạt động

Khác với trực thăng truyền thống, Thunder sử dụng cấu hình tiltrotor, cho phép cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng nhưng chuyển sang bay bằng cánh cố định khi hành trình, giúp tăng đáng kể tốc độ và tầm hoạt động.

Anduril phát triển nền tảng này cùng Archer Aviation, tận dụng công nghệ máy bay cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) trong lĩnh vực dân dụng. Hệ thống động lực hybrid-electric được tích hợp nhằm tối ưu hiệu suất ở nhiều chế độ bay khác nhau.

Trong quá trình bay hành trình, tốc độ quay của rotor có thể tự điều chỉnh để giảm tiêu hao nhiên liệu và hạ thấp tiếng ồn, tăng khả năng sống sót trong các nhiệm vụ bay thấp.

Khả năng cơ động cũng là điểm đáng chú ý. Thunder có thể tự bay đến khu vực triển khai hoặc được tháo gọn để vận chuyển trong container tiêu chuẩn bằng xe tải, tàu hỏa, tàu biển hoặc máy bay vận tải quân sự.

Mang nhiều loại vũ khí và nhiệm vụ khác nhau

Thay vì chỉ đảm nhận một vai trò, Thunder được thiết kế với các khoang tải trọng có thể thay đổi theo nhiệm vụ.

Máy bay có thể mang tên lửa dẫn đường chính xác, thiết bị tác chiến điện tử, UAV cỡ nhỏ phóng từ trên không hoặc đảm nhiệm vận chuyển hàng hóa, chống UAV tùy theo yêu cầu tác chiến.

Một cấu hình có thể mang 10 tên lửa Hellfire, JAGM hoặc Barracuda-100M. Cấu hình khác thay thế bằng 16 UAV Altius-600 dạng "launched effects" có khả năng trinh sát hoặc tấn công mục tiêu sau khi được phóng.

Ngoài ra, Thunder còn có thể mang 76 rocket 70 mm cùng nhiều khí tài chống UAV trong khoang phía trước.

Theo Anduril, nếu mỗi trực thăng AH-64 Apache được biên chế cùng 3 chiếc Thunder, lượng hỏa lực của cả đơn vị có thể tăng gấp ba lần mà không cần bổ sung thêm phi công hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Phần mềm AI điều khiển toàn bộ nhiệm vụ

Điểm cốt lõi của Thunder nằm ở khả năng tự hành.

Máy bay sử dụng nền tảng Lattice Mission Autonomy do Anduril phát triển, cho phép phi công chỉ cần giao mục tiêu thay vì điều khiển trực tiếp từng máy bay.

Hệ thống sẽ tự động duy trì đội hình, lập đường bay, phân bổ nhiệm vụ và phối hợp với trực thăng có người lái, giúp phi công tập trung vào quyết định chiến thuật.

Thunder cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu GPS. Máy bay kết hợp cảm biến, thị giác máy tính và xử lý AI ngay trên thiết bị để nhận diện địa hình, tránh chướng ngại vật và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi tín hiệu vệ tinh hoặc liên lạc bị gây nhiễu.

Dữ liệu thu thập được trong quá trình bay sẽ được chia sẻ cho toàn bộ đội hình, tạo nên bức tranh tác chiến thống nhất về các mối đe dọa trên chiến trường.

Anduril cho biết hãng đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm với nguyên mẫu kích thước thật và đặt mục tiêu đưa Thunder thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2027. Dự án sẽ tập trung chứng minh khả năng phối hợp tự hành với trực thăng chiến đấu, đồng thời mở rộng vai trò của không quân lục quân trong các môi trường tác chiến có mức độ đe dọa cao.

Theo IE, Defense Blog