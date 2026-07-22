Ukraine tung triển khai bom dẫn đường mới Firefly dùng cho máy bay không người lái

Quân đội Ukraine vừa công bố loại bom dẫn đường mới mang tên "Firefly" (Đom đóm), cho phép các máy bay không người lái thả bom từ độ cao khoảng 800 m, thay vì phải hạ thấp để ngắm bắn như trước.

Với việc thả bom từ tầm cao, UAV giảm đáng kể nguy cơ bị hỏa lực bộ binh của Nga bắn hạ, đồng thời khắc phục điểm yếu lâu nay của các UAV ném bom là phải bay thấp khi tấn công.

Theo trang tin quân sự Ukraine Militarnyi ngày 21/7, loại bom mới này do các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine phát triển và được nền tảng công nghệ quốc phòng Brave1 công bố. Vũ khí này đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm trên những mẫu UAV ném bom chủ lực của quân đội Ukraine và hiện đủ điều kiện để đưa vào sản xuất hàng loạt.

Sau khi được thả khỏi UAV, "Firefly" sẽ tự động tính toán quỹ đạo bay bằng hệ thống dẫn đường tích hợp, liên tục hiệu chỉnh đường bay để lao chính xác vào mục tiêu, thay vì phụ thuộc vào việc người điều khiển phải đưa UAV xuống thấp để ngắm bắn.

Bom UAV sử dụng công nghệ thị giác máy tính do công ty công nghệ quốc phòng Deftak của Ukraine giới thiệu tháng 3/2026. Ảnh: Militarnyi.

Đoạn video thử nghiệm do Brave1 công bố cho thấy Firefly không chỉ có thể tiêu diệt các mục tiêu ngoài trời như binh sĩ, mà khi được thả từ độ cao thích hợp còn có khả năng xuyên phá các hầm trú ẩn dã chiến làm bằng gỗ và đất, cho thấy loại bom này đủ sức phá hủy một số công sự tiền phương của đối phương, qua đó mở rộng đáng kể khả năng tấn công của UAV ném bom.

Ngoài khả năng thả bom từ độ cao lớn, "Firefly" còn được trang bị năng lực chống tác chiến điện tử (EW). Ngay cả trong môi trường có gây nhiễu điện tử mạnh, quả bom vẫn có thể tự động điều chỉnh quỹ đạo để tiếp cận mục tiêu. Brave1 cho biết loại bom này đã hoàn tất thử nghiệm thực tế và sẵn sàng bước vào giai đoạn sản xuất.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, công ty công nghệ quốc phòng Deftak của Ukraine từng giới thiệu mẫu bom UAV sử dụng công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision) để dẫn đường. Việc Firefly chính thức đạt điều kiện sản xuất hàng loạt cho thấy Ukraine đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại vũ khí dẫn đường nội địa dành cho UAV và từng bước đưa chúng vào sử dụng trên chiến trường.

Theo Wforum