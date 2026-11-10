Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nhật Bản tăng hợp tác đầu tư công nghệ với Việt Nam

Tại buổi tiếp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake bày tỏ vui mừng trước những bước tiến mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau 3 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới; đồng thời đi sâu trao đổi về các biện pháp làm sâu sắc quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường hợp tác giữa Đảng Duy tân Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn chân thành những đóng góp của Đảng Duy tân Nhật Bản đối với sự phát triển của quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua và đề nghị ông Fujita Fumitake tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường; đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Đảng Duy tân Nhật Bản với Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake. Ảnh: TTXVN.

Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Đảng Duy tân Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời mong muốn hai bên thông qua hợp tác kênh Đảng, tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực, đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời ngài Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake và các thành viên trong ban lãnh đạo Đảng Duy tân Nhật Bản sớm sang thăm Việt Nam để trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước.

Khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Cùng ngày, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt; bà Koike Yuriko, Thống đốc Tokyo; ông Hanazumi Hideyo, Thống đốc tỉnh Niigata; ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi; ông Ichimi Katsuyuki, Thống đốc tỉnh Mie; ông Miyazaki Izumi, Thống đốc tỉnh Wakayama.

Tại buổi tiếp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng những tình cảm tốt đẹp, chân thành của nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và Thống đốc các địa phương của Nhật Bản đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và các Thống đốc, chính quyền các địa phương của Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp nền tảng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Hoan nghênh hoạt động hợp tác giữa các địa phương hai nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết thời gian qua Việt Nam đã sắp xếp đơn vị hành chính, giúp tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng; tạo thuận lợi phát huy nguồn lực đất đai, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực và thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao quản lý Nhà nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam cùng các Thống đốc Tokyo, Yamanashi, Niigata, Mie, Wakayama. Ảnh: TTXVN.

Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã), đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, sẽ góp phần tạo ra những chuyển biến lớn trong liên kết và hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Phát biểu tại cuộc tiếp, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt và Thống đốc một số địa phương của Nhật Bản chào mừng chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Nhật Bản; đánh giá cao việc hai bên ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện, hiệu quả hơn.

Bày tỏ khâm phục về sự đổi mới, chính sách phát triển đúng đắn và sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và Thống đốc các địa phương Nhật Bản mong muốn có nhiều doanh nghiệp tại các địa phương hợp tác đầu tư mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đồng thời mong muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với thiên tai; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác như: hợp tác du lịch, hợp tác phát triển công nghệ trong nông nghiệp; lao động, nông nghiệp, khoa học công nghệ, năng lượng, giao lưu các địa phương và nhân dân trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và Thống đốc một số địa phương của Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam, trong lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh… khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế tạo, năng lượng sạch, hạ tầng và logistics; tăng cường hợp tác đào tạo, tiếp nhận lao động, kỹ sư và nhân lực chất lượng cao Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhằm đưa Năm Du lịch Việt - Nhật 2027 trở thành dấu mốc và thành công, cần đẩy mạnh giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác du lịch, kết nối thế hệ trẻ, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai nước; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các địa phương của Nhật Bản hợp tác, đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Theo TTXVN