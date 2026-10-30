Người phụ nữ bị Mỹ nghi làm gián điệp Trung Quốc có quan hệ thế nào với ông chủ Nvidia?

Truyền thông Mỹ tiết lộ thêm tình tiết về Alice Huang, nữ quản lý người Trung Quốc của một doanh nghiệp trung tâm dữ liệu tại Singapore, người từng có quan hệ tiếp xúc với CEO Nvidia Jensen Huang.

Alice Huang (Hoàng Lạc) là quản lý cấp cao của Megaspeed – doanh nghiệp trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore – đang nằm trong diện giám sát của tình báo Mỹ. Bà bị nghi hỗ trợ chuyển hướng các dòng chip AI tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc. Theo The New York Times, giới chức Mỹ đi đến kết luận rằng bà là điệp viên Trung Quốc, đồng thời cung cấp thông tin cho Bắc Kinh.

Điều khiến Washington đặc biệt lo ngại là kết quả giám sát cho thấy Alice Huang đã xây dựng được mối quan hệ khá gần gũi với Jensen Huang, người đứng đầu Nvidia – tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Giới chức Mỹ nghi ngờ bà là điệp viên, thu thập thông tin cho Trung Quốc. Tuy nhiên, lý lịch nghề nghiệp mà bà công bố cũng đang đặt ra nhiều câu hỏi.

Theo New York Post ngày 30/10, hồ sơ nghề nghiệp của Alice Huang cho thấy bà từng làm việc tại một đài truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc và một ngân hàng lớn hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Trên Simuwang – cơ sở dữ liệu về các quỹ đầu tư tư nhân của Trung Quốc – có hồ sơ một phụ nữ với ngoại hình trùng khớp với người xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng Jensen Huang. Người này được giới thiệu là “nhà quản lý quỹ Huang Le”, đồng thời giữ chức giám đốc điều hành tại Công ty Quản lý Đầu tư Shanghai Hexi (Shanghai Hexi Investment Management).

Hồ sơ mô tả một quá trình công tác khá ấn tượng: 4 năm trong lĩnh vực truyền thông và 8 năm trong ngành chứng khoán. Bà được cho là từng làm phóng viên tại Đài truyền hình Hồ Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV); trợ lý chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC; sau đó giữ chức phó chủ tịch bộ phận kinh doanh chứng khoán tại Công ty Chứng khoán CITIC.

Jensen Huang và Alice Huang tại một quán bar Đài Bắc, tháng 6/2024. Ảnh: HK01.

Lý lịch ấn tượng nhưng chưa được xác minh

Tuy nhiên, những thông tin trong hồ sơ này có thể khiến người đọc nghi ngờ về mức độ xác thực.

Một lãnh đạo Đài truyền hình Hồ Nam nói với phóng viên New York Post: “Tôi chưa từng nghe đến người này. Nếu ai đó thực sự từng làm phóng viên tại Đài truyền hình Hồ Nam, bạn hẳn có thể dễ dàng tìm thấy tên hoặc hồ sơ cá nhân của họ trên trang web của công ty”.

New York Post cho biết họ không tìm thấy hồ sơ phóng viên mang tên Huang Le (Hoàng Lạc) trên trang web của Đài truyền hình Hồ Nam cũng như CCTV. HSBC và CITIC Securities không phản hồi yêu cầu bình luận. Công ty Shanghai Hexi cũng không trả lời đề nghị phỏng vấn.

Nhìn chung, Alice Huang được xem là một nữ doanh nhân thành đạt và hiện chưa bị chính thức cáo buộc có hành vi phạm pháp. Bà cũng không có quan hệ họ hàng với Jensen Huang.

The New York Times – tờ báo đầu tiên đưa tin về mối liên hệ giữa CEO Nvidia và người phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc – mô tả hai người có “quan hệ gần gũi”. Tuy nhiên, chính tờ báo này cũng thừa nhận chưa thể xác định chính xác mức độ thân thiết giữa họ.

Hai lần xuất hiện cùng CEO Nvidia

Tháng 6/2024, chỉ vài tuần trước khi Megaspeed bắt đầu mua chip Nvidia, một bức ảnh đăng trên LinkedIn cho thấy Jensen Huang và Alice Huang cùng xuất hiện tại một quán bar ở Đài Bắc sau khi tham dự triển lãm công nghệ ở Đài Loan (Trung Quốc). Hai người uống whisky cùng một số lãnh đạo cấp cao khác trong ngành AI.

Một năm sau, vào tháng 5/2025, họ lại được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau. Sau bữa tối công việc với các nhà cung cấp trong ngành AI, cả hai rời một nhà hàng tại Đài Bắc. Khi Jensen Huang đứng bên ngoài trả lời phỏng vấn báo chí địa phương, Huang Le chờ phía sau ông.

Người phát ngôn Nvidia nói với New York Post: “Việc ông Jensen Huang tương tác với bà Alice Huang không có gì bất thường hay đáng ngạc nhiên. Gặp gỡ khách hàng là một phần công việc của CEO; mỗi năm ông Jensen Huang trao đổi với lãnh đạo cấp cao của hàng nghìn doanh nghiệp khách hàng”.

Sau khi dùng bữa tối ở Đài Bắc, 5/2025. Ảnh: HK01.

Megaspeed và những nghi vấn về đường đi của chip Nvidia

Alice Huang từng tham gia điều hành Megaspeed, một công ty chip và trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore. Do không phải doanh nghiệp Trung Quốc, công ty này có thể tiếp cận những dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia, trị giá hàng triệu USD.

Tuy nhiên, nhiều bài báo cho biết Megaspeed đã cho Alibaba và một số doanh nghiệp Trung Quốc khác thuê năng lực tính toán, làm dấy lên tranh cãi về khả năng các công ty Trung Quốc tiếp cận công nghệ AI bị Mỹ hạn chế xuất khẩu thông qua bên trung gian.

Theo Bloomberg, tính đến tháng 11/2025, Megaspeed đã nhập khẩu khoảng 136.000 GPU Nvidia. Nhưng khi các nhân viên kiểm tra của Nvidia đến trung tâm dữ liệu của công ty, họ chỉ phát hiện vài nghìn GPU thuộc những dòng mới nhất. Sự chênh lệch này làm nảy sinh câu hỏi về nơi những con chip còn lại được đưa đến và cách chúng được sử dụng.

Bộ Thương mại Mỹ từng điều tra khả năng Megaspeed hỗ trợ tuồn chip sang Trung Quốc. Đến năm nay, cơ quan này đã chuyển kết quả điều tra cho Bộ Tư pháp Mỹ.

Năm 2025, giới chức Singapore cũng triệu tập Alice Huang để thẩm vấn, nhưng sau đó cho bà rời đi mà không đưa ra cáo buộc nào.

Đại diện Megaspeed nói với New York Times rằng công ty đã thuê luật sư độc lập tiến hành điều tra. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không phản hồi yêu cầu bình luận của New York Post. Tờ báo cũng không liên lạc được với Alice Huang.

Alice Huang bị truyền thông Mỹ nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc. Ảnh: NYP.

Washington lo ngại thông tin từ Nvidia có thể đến Bắc Kinh

Giới chức Mỹ từ lâu đã nghi ngờ Alice Huang hỗ trợ phía Trung Quốc né tránh các biện pháp hạn chế của Washington để tiếp cận chip tiên tiến. Tuy nhiên, kết quả giám sát cho thấy một khả năng đáng lo ngại hơn: Alice Huang có thể trực tiếp chuyển thông tin tình báo cho Bắc Kinh.

Điều này mở ra nhiều kịch bản khiến Washington quan ngại. Chẳng hạn, Jensen Huang có thể nắm được quan điểm của Tổng thống Trump về những vấn đề then chốt trong quan hệ Mỹ - Trung, và Alice Huang có thể tìm cách khai thác những thông tin đó.

Khi ông Trump tới Trung Quốc vào tháng 11, các vấn đề liên quan dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vì vậy, vụ việc cũng làm dấy lên câu hỏi liệu Alice Huang có đang thu thập thông tin liên quan đến Nvidia hay không.

Nvidia là một trong những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng nhất vào việc giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu trong phát triển các mô hình AI tiên tiến.

Những người nắm rõ hoạt động giám sát cho biết Jensen Huang đến nay vẫn chưa nhận được một cuộc “cảnh báo phản gián” (defensive briefing). Đây là hình thức thông báo mà các cơ quan tình báo Mỹ đôi khi dành cho công dân nước này khi họ bị cơ quan tình báo nước ngoài nhắm tới, nhằm cảnh báo về những nguy cơ có thể gặp phải.

Theo các nguồn tin, hoạt động giám sát Alice Huang vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, các doanh nghiệp liên quan vẫn tiếp tục mua chip Nvidia trong năm nay.

Theo UDN