Tin nóng công nghệ 7/11: Điện thoại Android nhắc người dùng bỏ quên đồ đạc

Android bổ sung cảnh báo khi người dùng bỏ quên đồ, Apple có thể thay đổi thiết kế nút bấm trên iPhone đời sau... là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 7/11.

1. Điện thoại Android nhắc người dùng bỏ quên đồ đạc

Google bắt đầu triển khai tính năng cảnh báo bỏ quên đồ đạc trên ứng dụng Find Hub dành cho Android. Theo Android Authority, điện thoại có thể gửi thông báo khi người dùng đi xa khỏi những món đồ gắn thẻ định vị, chẳng hạn chìa khóa, ví hoặc ba lô.

Thẻ định vị Moto Tag có thể kết nối với hệ thống tìm đồ thất lạc Find Hub của Google. Ảnh: Android Authority.

Để sử dụng, người dùng mở Find Hub, chọn thẻ định vị và bật tùy chọn thông báo khi bỏ quên. Ứng dụng cũng cho phép loại trừ địa chỉ nhà riêng đã lưu trong tài khoản Google, giúp tránh cảnh báo mỗi khi người dùng ra khỏi nhà mà không mang theo món đồ.

Tính năng đang được triển khai cho một số người dùng tại Mỹ và châu Âu. Hiện cảnh báo chỉ hoạt động với thẻ định vị tương thích, chưa áp dụng cho những thiết bị khác như tai nghe.

2. iPhone đời sau có thể bỏ một nút bấm quan trọng

Apple có thể loại bỏ nút Action trên những mẫu iPhone ra mắt vào năm 2027. Theo MacRumors, nguồn tin Instant Digital cho rằng hãng đang cân nhắc gộp chức năng của nút này vào nút điều khiển camera.

Nút điều khiển camera trên iPhone 16. Ảnh: Apple.

Theo thông tin rò rỉ, người dùng chỉ cần bấm một lần để mở camera, còn nhấn giữ sẽ kích hoạt chức năng được tùy chỉnh trước đó. Cách làm này có thể giúp iPhone giảm một nút bấm vật lý mà vẫn giữ các thao tác quen thuộc như bật đèn pin hoặc chuyển sang chế độ im lặng.

Nút Action xuất hiện lần đầu trên iPhone 15 Pro, ra mắt vào năm 2023, nhằm thay thế nút gạt chuông. Trong khi đó, nút điều khiển camera xuất hiện từ dòng iPhone 16.

3. Phát hiện dấu vết máu khủng long 115 triệu năm tuổi

Các nhà khoa học phát hiện những cấu trúc giống hồng cầu cùng dấu vết hóa học liên quan đến máu trong xương khủng long Aratasaurus museunacionali ở Brazil. Theo nghiên cứu đăng trên PNAS, mẫu hóa thạch có niên đại khoảng 115 triệu năm.

Ảnh phục dựng loài khủng long Aratasaurus museunacionali từng sống tại Brazil cách đây 115 triệu năm. Ảnh: Victor O. Leshyk.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Curtin (Australia) sử dụng kính hiển vi điện tử và các phương pháp phân tích hóa học để kiểm tra xương. Họ tìm thấy những cấu trúc nhỏ trong các đường dẫn mạch máu, kèm tín hiệu của heme, thành phần chứa sắt liên quan đến hemoglobin trong hồng cầu.

Các nhà khoa học cho rằng khoáng chất đã giúp bảo tồn dấu vết sinh học qua hàng triệu năm. Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn nghi ngờ đây không phải là hồng cầu hóa thạch của khủng long.

4. Không khí tiệm làm móng có thể ô nhiễm ngang cơ sở hóa chất

Không khí trong một số tiệm làm móng có thể chứa nồng độ hóa chất cao tương đương môi trường sản xuất công nghiệp ở những thời điểm nhất định. Theo ScienceAlert, kết quả được ghi nhận khi các nhà khoa học đo chất lượng không khí tại 5 tiệm làm móng ở New York, Mỹ.

Nhân viên làm móng có thể tiếp xúc với hơi dung môi trong nhiều giờ làm việc. Ảnh: Getty.

Các nhà khoa học theo dõi chất lượng không khí tại mỗi tiệm trong khoảng một tuần, trong giai đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024. Nồng độ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thường ở mức 15,1 ppm, nhưng có thời điểm lên tới 113 ppm, cao gấp gần 7,5 lần mức thông thường.

Các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều hóa chất trong không khí, chủ yếu là acetone và các dung môi dùng khi làm móng. Một lượng nhỏ benzene, chất có khả năng gây ung thư, cũng được ghi nhận.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo việc thường xuyên hít phải hơi hóa chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời khuyến nghị các tiệm cải thiện hệ thống thông gió.

Theo Android Authority, MacRumors, ScienceDaily, ScienceAlert