Tin nóng công nghệ 6/11: Nhẫn AI giá 10 triệu đồng có màn hình và nghe gọi như điện thoại

Nhẫn AI tích hợp màn hình và cần điều khiển được giới thiệu với giá hơn 10 triệu đồng, Claude có thể phân tích chi tiêu qua tài khoản ngân hàng và Nothing hé lộ thiết bị AI không có màn hình riêng là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 6/11.

1. Nhẫn AI có màn hình và cần điều khiển

Startup Aina vừa giới thiệu một chiếc nhẫn thông minh có màn hình, micro, loa và cần điều khiển nhỏ. Theo TechCrunch, thiết bị cho phép người dùng xem thông báo, ghi chú bằng giọng nói, tương tác với trợ lý AI và thực hiện cuộc gọi qua điện thoại kết nối.

Nhẫn AI của Aina được trang bị màn hình nhỏ và cần điều khiển để thao tác với các ứng dụng. Ảnh: Aina.

Điểm khác biệt là người dùng có thể điều khiển nhạc, thiết bị nhà thông minh hoặc các ứng dụng trên máy tính mà không cần mở điện thoại. Nhẫn còn hỗ trợ trả lời thông báo, đặt lời nhắc và gọi xe Uber.

Aina bắt đầu nhận đặt trước sản phẩm với giá 399 USD (khoảng 10,3 triệu đồng), dự kiến giao hàng từ tháng 1/2027.

2. Claude có thể đọc tài khoản ngân hàng để phân tích chi tiêu

Anthropic vừa bổ sung tính năng Personal Finance cho chatbot Claude, cho phép người dùng kết nối tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng để theo dõi thu chi. Theo TechCrunch, người dùng có thể hỏi AI đã tiêu bao nhiêu tiền, khoản nào tăng bất thường hoặc hóa đơn nào sắp đến hạn.

Claude được bổ sung tính năng Personal Finance để phân tích dữ liệu tài chính từ các tài khoản được kết nối. Ảnh: Anthropic.

Khác với việc nhập số liệu thủ công, Claude có thể đọc lịch sử giao dịch từ những tài khoản được người dùng cho phép kết nối qua Plaid. AI sẽ phân loại chi tiêu, phát hiện khoản thanh toán trùng lặp, phí bất thường và tạo biểu đồ theo yêu cầu.

Anthropic khẳng định Claude chỉ được đọc dữ liệu, không thể tự chuyển tiền, quản lý tài sản hay đầu tư thay người dùng. Tính năng hiện triển khai thử nghiệm cho các gói Pro, Max và Ultra tại Mỹ.

3. Phi hành gia hoàn tất nâng cấp pin mặt trời cho trạm ISS

Hai phi hành gia Anil Menon của NASA và Joshua Kutryk của Canada vừa hoàn tất lắp đặt tấm pin mặt trời cuộn mở cuối cùng trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Theo Space, chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài gần 7 giờ, đánh dấu việc hoàn thành hệ thống gồm 8 tấm pin mới.

Hai phi hành gia Anil Menon và Joshua Kutryk lắp đặt tấm pin mặt trời cuối cùng trên trạm ISS ngày 5/11/2026. Ảnh: NASA.

Trong lúc lắp đặt, các kỹ sư dưới mặt đất phát hiện dòng điện thấp hơn dự kiến, khiến quá trình triển khai tấm pin phải tạm dừng. Hai phi hành gia chờ trạm đi vào vùng tối để kiểm tra kết nối an toàn. Sau khi xử lý sự cố, tấm pin dài khoảng 19 mét được mở hoàn toàn.

Các tấm pin thế hệ mới có thể giúp ISS tạo ra lượng điện nhiều hơn tới 30% so với pin cũ. Các thiết bị được bổ sung từ năm 2021 nhằm hỗ trợ hệ thống pin cũ đã suy giảm hiệu suất. Nguồn điện mới sẽ phục vụ hoạt động nghiên cứu và vận hành trạm cho đến khi ISS kết thúc nhiệm vụ, dự kiến vào năm 2030.

4. Sắp ra mắt thiết bị AI không có màn hình

Nothing, hãng điện thoại nổi tiếng với thiết kế trong suốt, xác nhận sẽ giới thiệu thiết bị AI đầu tiên vào tháng 12. Theo TechCrunch, CEO Carl Pei cho biết sản phẩm được phát triển để hỗ trợ công việc, không có màn hình riêng.

Hình ảnh hé lộ sản phẩm AI mới được CEO Nothing Carl Pei đăng tải. Ảnh: Nothing.

Hiện Nothing mới chỉ hé lộ một phần mặt sau của thiết bị với thiết kế màu đen. Hãng chưa công bố hình dáng đầy đủ, kích thước, cách sử dụng hay các tính năng cụ thể. Giá bán cũng chưa được tiết lộ.

Theo TechCrunch, Space, The Verge