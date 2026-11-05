Tin nóng công nghệ 5/11: Điện thoại tầm trung sắp có màn hình siêu mượt và pin 10.000 mAh

Điện thoại Android mới có thể sở hữu màn hình 185 Hz, ứng dụng giữ mật khẩu bị nghi lộ dữ liệu người dùng và hacker tấn công hệ thống bảo quản máu tại Pháp là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 5/11.

1. Điện thoại Android tầm trung có thể sở hữu màn hình 185 Hz

Redmi Turbo 6 Max, mẫu điện thoại đang được Xiaomi phát triển, có thể được trang bị màn hình lớn gần 7 inch với tần số quét 185 Hz. Theo GSMArena, thông tin này được dẫn từ một nguồn rò rỉ tại Trung Quốc.

Hình dựng rò rỉ được cho là của Redmi Turbo 6 Max. Nguồn ảnh: GSMArena.

Màn hình được đồn có độ phân giải 2K và viền mỏng khoảng 1 mm ở cả bốn cạnh. Nếu chính xác, đây sẽ là nâng cấp đáng kể so với Redmi Turbo 5 Max, mẫu máy sử dụng màn hình 6,83 inch, tần số quét 120 Hz. Tần số quét cao có thể giúp hình ảnh chuyển động mượt hơn khi chơi game.

Các thông tin rò rỉ trước đó còn đề cập chip Dimensity 9500s và pin dung lượng hơn 10.000 mAh. GSMArena nhận định thiết bị có thể được bán quốc tế với tên Poco X9 Pro Max, tương tự cách Xiaomi đổi tên thế hệ trước.

2. Ứng dụng giữ mật khẩu bị nghi lộ dữ liệu người dùng

mSecure, ứng dụng chuyên lưu trữ mật khẩu và thông tin nhạy cảm, vừa cảnh báo người dùng sau khi phát hiện hoạt động đáng ngờ liên quan hệ thống của mình. Theo BleepingComputer, nhà phát triển mSeven Software đã gửi email khuyến nghị khách hàng đổi mật khẩu, thiết lập lại xác thực hai bước và thay khóa đăng nhập.

Ứng dụng mSecure cảnh báo người dùng bảo vệ các thông tin đăng nhập đã lưu sau sự cố bảo mật. Ảnh minh họa: BleepingComputer.

Điều đáng lo ngại là mSecure vốn được thiết kế để bảo vệ mật khẩu bằng công nghệ mã hóa. Một số khách hàng chia sẻ phản hồi được cho là từ bộ phận hỗ trợ, cho biết hacker đã đánh cắp cơ sở dữ liệu được mã hóa trên dịch vụ mSecure Cloud.

mSeven chưa cho biết chính xác số người bị ảnh hưởng hoặc dữ liệu nào đã bị truy cập. Công ty cũng chưa xác nhận hacker có thể đọc được mật khẩu bên trong các kho dữ liệu đã mã hóa. Người dùng được khuyến nghị ưu tiên thay mật khẩu email, tài khoản tài chính và kiểm tra các phương thức xác thực quan trọng.

3. Hacker tấn công kho bảo quản máu tại Pháp

Hacker đã can thiệp hệ thống điều khiển kho lạnh tại ba cơ sở của Cơ quan Máu quốc gia Pháp (EFS), khiến nhiệt độ và chế độ rã đông bị thay đổi bất thường. Theo Reuters, vụ tấn công xảy ra ngày 2/11 nhưng được phát hiện kịp thời, trước khi các chế phẩm máu bị hư hỏng.

Các túi máu được thu nhận tại một buổi hiến máu ở Poitiers, Pháp, ngày 24/9/2026. Ảnh: Getty.

Đáng chú ý, hacker không trực tiếp xâm nhập hệ thống của EFS mà tấn công thông qua nhà cung cấp thiết bị làm lạnh. Hệ thống cảnh báo giúp nhân viên nhanh chóng phát hiện bất thường, đưa thiết bị về trạng thái an toàn hoặc chuyển các túi huyết tương sang kho lạnh khác.

Bộ Y tế Pháp xác nhận không có chế phẩm máu nào bị mất và hoạt động cung ứng cho bệnh viện không bị gián đoạn. Cơ quan chức năng đã vô hiệu hóa quyền truy cập từ xa đối với những thiết bị bị ảnh hưởng, đồng thời điều tra phương thức tấn công.

4. Kính thiên văn NASA nặng 1,5 tấn rơi xuống Indonesia

Kính thiên văn không gian Swift của NASA đã rơi trở lại khí quyển Trái Đất sau gần 22 năm hoạt động. Theo Space, thiết bị nặng khoảng 1,45 tấn đi vào khí quyển lúc 19h39 cùng ngày theo giờ Việt Nam, tại khu vực phía bắc đảo Sumatra, Indonesia.

Hình minh họa kính thiên văn Swift của NASA trên quỹ đạo trước khi rơi xuống Trái Đất. Ảnh: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab.

Swift được phóng năm 2004 để nghiên cứu những vụ nổ tia gamma, một trong những hiện tượng giải phóng năng lượng mạnh nhất vũ trụ. Ban đầu, nhiệm vụ chỉ dự kiến kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, kính thiên văn tiếp tục hoạt động suốt hơn 2 thập kỷ, ghi nhận hơn 2.000 vụ nổ tia gamma và 1.400 vụ nổ sao.

Đến thời điểm đưa tin, chưa có thông báo về thiệt hại hoặc thương tích do mảnh vỡ gây ra.

Theo GSMArena, BleepingComputer, Reuters, Space