Tin nóng công nghệ 3/5: TikTok bị phạt 530 triệu euro, NVIDIA phát triển chip riêng cho Trung Quốc

1. TikTok bị EU phạt 530 triệu euro vì vi phạm bảo mật dữ liệu

TikTok bị Ủy ban Bảo vệ dữ liệu Ireland (DPC) phạt 530 triệu euro do không tuân thủ quy định về quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu (GDPR). Cơ quan này cho rằng nền tảng video ngắn đã xử lý dữ liệu người dùng chưa thành niên thiếu minh bạch và không ngăn chặn đúng cách việc truy cập từ các tài khoản không xác thực.

Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với TikTok tại EU, phản ánh xu hướng siết chặt an ninh mạng của khối. TikTok cho biết sẽ xem xét quyết định và có thể kháng cáo, đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ người dùng.

2. NVIDIA phát triển chip riêng cho thị trường Trung Quốc sau lệnh cấm của Mỹ

Theo nguồn tin từ Information, NVIDIA đang thiết kế lại dòng chip AI để phù hợp với hạn chế xuất khẩu của Mỹ nhằm tiếp tục cung cấp cho thị trường Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Washington siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc, ảnh hưởng đến các sản phẩm trước đây của hãng như A800 và H800.

NVIDIA hy vọng bộ vi xử lý mới sẽ đáp ứng quy định của Mỹ nhưng vẫn duy trì khả năng cạnh tranh tại Trung Quốc – thị trường chiếm khoảng 20% doanh thu của tập đoàn. Giới phân tích nhận định đây là nỗ lực cân bằng giữa tuân thủ luật pháp và giữ chân khách hàng lớn.

3. Anh cảnh báo doanh nghiệp phải ưu tiên an ninh mạng

Chính phủ Anh đã kêu gọi các doanh nghiệp coi an ninh mạng là "ưu tiên tuyệt đối" trước nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công mạng phức tạp nhắm vào hạ tầng quan trọng. Phát biểu tại Hội nghị An ninh mạng Quốc gia, Bộ trưởng Kỹ thuật số Anh nhấn mạnh: "Rủi ro an ninh mạng hiện hữu hơn bao giờ hết, đe dọa trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và an ninh quốc gia".

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt tập đoàn lớn tại Anh ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vụ xâm nhập hệ thống trong quý I/2025. Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào hệ thống bảo mật, đồng thời công bố gói hỗ trợ 50 triệu bảng để nâng cao năng lực phòng thủ mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. Cổ phiếu Apple giảm do chi phí thuế quan tăng

Ngày 02/05, cổ phiếu Apple giảm 3% sau khi công ty cảnh báo thuế quan mới từ Mỹ và các thị trường khác sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, đặc biệt liên quan đến các sản phẩm điện tử sản xuất tại Trung Quốc.

Apple cho biết chi phí gia tăng có thể khiến giá bán một số sản phẩm như iPhone và MacBook tăng lên, làm giảm sức cạnh tranh. Giới phân tích dự báo áp lực thuế quan sẽ tiếp tục đè nặng lên hiệu quả kinh doanh của Apple trong các quý tới. Đây là đợt giảm giá cổ phiếu mạnh nhất của hãng trong vòng 3 tháng qua.

5. Biển sôi và CO2 cao xóa sổ quái vật biển 94 triệu năm trước

Mô hình 3D hộp sọ của loài bò sát cổ đại có răng giống cá sấu.

Một nghiên cứu mới công bố tại Đại hội Liên minh Khoa học Địa chất châu Âu (EGU) tiết lộ nguyên nhân tuyệt chủng hàng loạt của các quái vật biển như ngư long (ichthyosaurs), thằn lằn cá (thalattosuchians) và pliosaur vào giữa kỷ Phấn Trắng. Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Valentin Fischer (Đại học Liège), sự kiện đại dương mất oxy (anoxia) cùng biến đổi khí hậu dữ dội cách đây 93,9 triệu năm đã tái cấu trúc hệ sinh thái biển.

Giai đoạn này – thuộc chuyển tiếp Cenomanian/Turonian – chứng kiến CO₂ đạt mức cao nhất kỷ Phấn Trắng, nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục và mất cân bằng dinh dưỡng. Các yếu tố này khiến nhóm săn mồi hàng đầu như pliosaur (hàm to khỏe) dần biến mất, nhường chỗ cho mosasaur và plesiosaur. Phân tích hơn 200 dòng họ bò sát biển cho thấy sự thay đổi cấu trúc hộp sọ – yếu tố quyết định lực cắn – đã đẩy chúng vào ngõ cụt tiến hóa.

Dù vậy, kỷ nguyên mới cũng chấm dứt sau vụ va chạm thiên thạch 66 triệu năm trước. Nghiên cứu này hé lộ cách Trái Đất định hình lại sự thống trị của các loài qua những biến động môi trường khắc nghiệt.

