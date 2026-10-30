Hành khách kể giây phút sinh tử trong vụ hai tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha

Vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha khiến 69 người thiệt mạng, đồng thời làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về an toàn đường sắt. Một hành khách sống sót kể lại khoảnh khắc bị hất tung khỏi chỗ ngồi và cảnh tượng những toa tàu cháy rụi sau cú đâm kinh hoàng.

Sebastian Herrero tưởng đoàn tàu dừng đột ngột vì sự cố đứt đường dây điện trên cao — vấn đề ngày càng xảy ra thường xuyên trên mạng lưới đường sắt cao tốc Tây Ban Nha những năm gần đây.

Nhưng nỗi lo đến muộn nhanh chóng bị thay thế bởi khoảnh khắc kinh hoàng: Ông bất ngờ bị hất tung lên không trung, rồi đập mặt xuống chiếc ghế đối diện khi một đoàn tàu khác lao thẳng vào phía sau tàu của mình.

Người đàn ông 46 tuổi đang trên chuyến tàu khởi hành sáng sớm hôm thứ Tư của hãng Iryo, đi từ Madrid đến Seville. Khi đoàn tàu đang chạy, một đoàn tàu thuộc công ty đường sắt quốc doanh Renfe bất ngờ đâm vào phía sau, khiến ba toa cuối trật khỏi đường ray và lao xuống một bờ taluy cao. Vụ tai nạn khiến 69 người thiệt mạng, tính ở thời điểm hiện tại.

Herrero cùng những hành khách khác trong toa thoát ra ngoài bằng cách men xuống sườn taluy, vượt qua hàng rào rồi chạy vào một cánh đồng gần đó. Chỉ khi ngoái nhìn lại, ông mới thực sự nhận ra mức độ thảm khốc của vụ tai nạn.

“Cảnh tượng thật kinh hoàng. Bạn nhìn thấy những toa tàu cháy rụi hoàn toàn, trông chẳng khác nào vừa phát nổ. Những người được đưa ra ngoài đều trong tình trạng rất tồi tệ. Một số người khác bắt đầu kéo thi thể những người đã tử vong ra và đặt ngay bên cạnh chỗ chúng tôi đứng”, Herrero kể trong cuộc phỏng vấn tại Seville.

Herrero cho biết ông cảm thấy mình như “được sinh ra lần thứ hai” sau khi sống sót qua thảm họa. Ông may mắn ngồi trong toa gần đầu đoàn tàu, nhưng cú va chạm vẫn khiến nhiều hành khách bị gãy tay hoặc gãy xương mũi.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc giữa thị trấn Mora và Orgaz, gần Toledo, Tây Ban Nha, ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Nỗi ám ảnh sau vụ tai nạn hồi tháng 1

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra sau một thảm họa đường sắt khác hồi tháng 1 khiến hàng chục người thiệt mạng. Đáng chú ý, vụ việc trước đó cũng liên quan đến hai công ty đường sắt nói trên và xảy ra trên cùng tuyến đường, gần thị trấn Adamuz.

Hai thảm họa liên tiếp một lần nữa làm dấy lên tranh luận về mức độ an toàn và công tác bảo trì mạng lưới đường sắt cao tốc Tây Ban Nha. Đây là mạng lưới lớn nhất châu Âu và từng là niềm tự hào của người dân nước này cho đến thời gian gần đây.

Herrero nhớ lại việc nhiều người hỏi ông có còn cảm thấy an toàn khi đi tàu sau vụ tai nạn tại Adamuz hay không.

“Tôi nhớ rất rõ chuyện ở Adamuz. Sau vụ đó, tôi đã mất khoảng một tháng rưỡi để suy nghĩ về đủ thứ, bởi tôi cũng phải lái xe trên tuyến đường ấy, trong khi tình trạng đường sá cũng chẳng thực sự tốt”, ông kể.

“Giá xăng dầu hiện nay đâu có rẻ, còn đi máy bay cũng không phải lựa chọn phù hợp. Vì vậy, với nhiều người trong chúng tôi, những người thường xuyên di chuyển giữa Seville và Madrid và có cuộc sống gắn liền với tuyến đường này, gần như chẳng còn giải pháp nào khác”.

Đối với nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn hôm thứ Tư, đến từ nhiều quốc gia và có hoàn cảnh khác nhau, cảm xúc bao trùm là sự phẫn nộ.

“Đã đến lúc những người chịu trách nhiệm phải đứng ra nhận trách nhiệm”, Herrero nói.

Ông cho biết chưa rõ việc xác định trách nhiệm thuộc về các cơ quan tư pháp, giới chính trị hay người dân Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo ông, có một điều không thể chấp nhận được: thảm kịch như vậy đã xảy ra và tuyệt đối không được phép tái diễn.

“Tôi không biết liệu việc đưa ra kết luận thuộc về tòa án, các chính trị gia hay người dân Tây Ban Nha. Nhưng rõ ràng, việc này là không thể chấp nhận được, và thật khó tưởng tượng nếu nó còn xảy ra thêm một lần nữa”, Herrero nhấn mạnh.

Theo Reuters