Ông Putin bất ngờ mở cửa đối thoại với châu Âu, tung cảnh báo cứng rắn về nguy cơ chiến tranh

Cuộc điện đàm hiếm hoi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy làm dấy lên tín hiệu mới về khả năng nối lại đối thoại giữa Moscow và châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh cuộc điện đàm hiếm hoi với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy, khẳng định Moscow luôn ủng hộ việc khôi phục quan hệ với các nước châu Âu, bất chấp những chỉ trích nhằm vào sáng kiến đối thoại này.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã điện đàm với ông Putin, phá vỡ thông lệ kéo dài nhiều năm qua khi các nhà lãnh đạo Tây Âu thường tránh tiếp xúc trực tiếp với Moscow kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

Động thái này vấp phải chỉ trích từ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Bà đặt câu hỏi về hiệu quả của cuộc điện đàm, đồng thời cho rằng sáng kiến chưa được phối hợp với các đối tác châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Điện Kremlin hôm thứ Năm, Tổng thống Putin cho biết ông hoan nghênh đối thoại với phương Tây, bất chấp việc các nước này tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

“Tôi cho rằng đó là việc làm đúng đắn. Suy cho cùng, ở châu Âu vẫn có những người, khác với một số người khác, không muốn giáng cho Nga một ‘thất bại chiến lược’, mà muốn thiết lập một hình thức đối thoại mang tính xây dựng”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow sẽ ủng hộ “bất kỳ bước đi nào nhằm khôi phục quan hệ đầy đủ và toàn diện” với các nước châu Âu, dù thông qua Liên minh châu Âu (EU) hay trên cơ sở song phương.

Ông Putin một lần nữa khẳng định Nga không tìm kiếm một cuộc đối đầu rộng lớn hơn với EU hoặc NATO.

“Chúng tôi không muốn chiến tranh với châu Âu. Nếu một số bên muốn điều đó, hãy cứ chuẩn bị. Nhưng họ vẫn chưa đạt được mục tiêu giáng cho Nga một ‘thất bại chiến lược’, và khả năng đạt được mục tiêu này trước năm 2030 cũng không cao”, ông nói.

“Và nếu mọi chuyện đi quá xa, sẽ chẳng có ai chiến thắng cả. Đừng để bất kỳ ai quên điều đó”.

Đối thoại trước thềm đàm phán Nga - Ukraine

Lãnh đạo Na Uy và Phần Lan cho biết họ muốn trực tiếp truyền đạt tới ông Putin những thông điệp “liên quan đến các cuộc đàm phán trong tương lai nhằm giúp chấm dứt chiến tranh”.

Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm vòng đàm phán Nga - Ukraine do Mỹ làm trung gian, dự kiến được tổ chức tại Abu Dhabi trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo mô tả cuộc trao đổi với Tổng thống Nga là bước tiếp nối cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Oslo hôm 20/10.

Na Uy và Điện Kremlin đều bác bỏ thông tin do tờ Financial Times của Anh đăng tải, theo đó ông Putin đã dành phần lớn thời gian điện đàm để giảng giải cho hai nhà lãnh đạo về lịch sử Nga và các dân tộc Slav.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb thời gian qua xây dựng mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo thường xuyên trao đổi về xung đột Ukraine, khiến truyền thông phương Tây đặt cho ông Stubb biệt danh “người thì thầm với ông Trump” — cách gọi ám chỉ khả năng tạo ảnh hưởng hoặc truyền đạt thông điệp tới nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông Stubb cũng nhiều lần nhấn mạnh kinh nghiệm lâu dài của Phần Lan trong việc xử lý quan hệ với Nga. Phần Lan có đường biên giới dài 1.340 km với nước láng giềng phía đông và duy trì quan hệ hòa bình, dù đôi khi căng thẳng, với Moscow trong suốt Chiến tranh Lạnh.

Căng thẳng giữa Kiev và Washington gia tăng

Cuộc điện đàm giữa ông Putin với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Kiev và Washington xuất hiện thêm những bất đồng.

Theo bài viết, Tổng thống Trump đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, sau đó tiếp tục miễn trừ một số hạn chế bổ sung. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky từ chối dừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Trump cho rằng những cuộc tấn công này góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Moscow nhiều lần cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu phá hoại những cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine năm 2022, đồng thời tìm cách cản trở các nỗ lực hiện nay của Tổng thống Trump nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo RT