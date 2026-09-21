Tin nóng công nghệ 21/9: Học sinh có thể "lướt" sách giáo khoa giống TikTok

Điện thoại đạt chuẩn IP68 vẫn có thể hỏng vì nước, tín hiệu GPS có thể giúp cảnh báo lũ quét và sách giáo khoa được đưa lên giao diện cuộn giống TikTok là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 21/9.

1. Đừng chủ quan với khả năng chống nước của điện thoại

Nhiều smartphone hiện nay đạt chuẩn IP68, nhưng điều đó không có nghĩa người dùng có thể thoải mái mang điện thoại đi bơi hoặc ngâm dưới nước. Khả năng chống nước được xác định trong những điều kiện thử nghiệm cụ thể và có thể giảm dần sau một thời gian sử dụng.

Chuẩn IP68 không đồng nghĩa điện thoại có thể chống nước trong mọi tình huống. Ảnh: Getty.

Với chuẩn IP68, số 6 là mức chống bụi cao nhất, còn số 8 cho biết thiết bị có thể chịu được việc ngâm nước trong điều kiện nhất định. Tuy nhiên, thử nghiệm thường dùng thiết bị mới và nước sạch, khác với nước biển hay nước hồ bơi.

Khả năng chống nước cũng giảm theo thời gian hoặc sau khi điện thoại bị rơi, va đập. Vì vậy, IP68 chủ yếu giúp bảo vệ thiết bị khi vô tình gặp nước, không có nghĩa người dùng có thể thoải mái mang điện thoại xuống nước.

2. Tín hiệu GPS có thể giúp cảnh báo lũ quét sớm hơn

Một công nghệ mới đang được sử dụng tại California, Mỹ, có thể giúp các nhà dự báo phát hiện nguy cơ lũ quét sớm hơn bằng chính tín hiệu từ hệ thống vệ tinh định vị. Công nghệ có tên TACLS kết hợp dữ liệu vệ tinh với học máy để theo dõi lượng hơi nước đang tích tụ trong khí quyển.

TACLS tận dụng tín hiệu vệ tinh định vị để theo dõi lượng hơi nước trong khí quyển. Ảnh: Getty.

Cách hoạt động khá đơn giản. Tín hiệu từ vệ tinh phải đi xuyên qua khí quyển trước khi tới thiết bị trên mặt đất. Khi không khí chứa nhiều hơi nước, tín hiệu bị chậm lại một lượng rất nhỏ. Bằng cách đo sự thay đổi này, hệ thống có thể ước tính lượng hơi nước phía trên một khu vực, từ đó phát hiện điều kiện có khả năng tạo ra mưa lớn.

Thông tin sau đó được kết hợp với các dữ liệu thời tiết khác để hỗ trợ nhà dự báo đánh giá nguy cơ lũ quét. AI không tự quyết định khi nào phải sơ tán hay phát cảnh báo cho người dân. TACLS hiện được sử dụng tại các văn phòng dự báo ở California và dự kiến mở rộng trên toàn nước Mỹ từ tháng 10.

3. Biến sách giáo khoa thành giao diện giống TikTok

Startup ScrollEd vừa phát triển ứng dụng biến nội dung sách giáo khoa thành dạng cuộn dọc giống TikTok. Thay vì đọc liên tục nhiều trang, học sinh có thể vuốt qua từng phần kiến thức ngắn, kết hợp văn bản, hình ảnh, video, âm thanh và câu hỏi tương tác.

ScrollEd chia nội dung sách giáo khoa thành những phần ngắn để học sinh vuốt và đọc trên điện thoại. Ảnh: ScrollEd.

ScrollEd sử dụng AI để chia nội dung sách thành những phần nhỏ và trình bày phù hợp với màn hình điện thoại. Ý tưởng xuất phát từ việc nhiều học sinh đã quen với cách vuốt và xem nội dung ngắn trên TikTok, Instagram Reels hay YouTube Shorts. Startup muốn đưa kiểu tương tác quen thuộc này vào việc học.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy cách học này hiệu quả hơn. Việc chia bài học thành nội dung ngắn có thể dễ tiếp cận, nhưng cũng đặt ra lo ngại học sinh khó tập trung khi phải đọc nội dung dài.

4. Máy bay siêu thanh có thể bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải trong 30 phút

Trung Quốc đang hoàn thiện mẫu thử nghiệm TMS-10 nhằm phát triển thế hệ máy bay chở khách siêu thanh nhanh hơn nhưng ít gây tiếng ồn hơn. Mẫu thử đang trong giai đoạn lắp ráp cuối và dự kiến thực hiện chuyến bay ở tốc độ siêu thanh trước cuối năm 2026.

Caption: TMS-10 được phát triển để thử nghiệm các công nghệ dành cho máy bay chở khách siêu thanh. Ảnh: Tianmushan Laboratory.

Nếu công nghệ này được đưa vào sử dụng, chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải có thể chỉ mất khoảng 30 phút. Máy bay được định hướng đạt tốc độ Mach 2, nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh. Tuy nhiên, TMS-10 hiện mới là mẫu thử nghiệm.

Thách thức lớn là giảm tiếng nổ khi máy bay vượt tốc độ âm thanh và tiết kiệm nhiên liệu. Nhóm phát triển đang tìm cách giải quyết những vấn đề này trước khi công nghệ có thể được ứng dụng cho máy bay chở khách.

Theo Engadget, The Verge, TechCrunch, Interesting Engineering