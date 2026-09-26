Tin nóng công nghệ 26/9: Điện thoại 3 inch giúp người dùng bớt nghiện smartphone

Điện thoại 3 inch loại bỏ mạng xã hội để người dùng bớt phụ thuộc smartphone, vi khuẩn giúp giun thí nghiệm sống lâu hơn 43% và sàn tiền số bị lấy cắp hơn 350 triệu USD là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 26/9.

1. Điện thoại 3 inch giúp người dùng bớt nghiện smartphone

Meadow là chiếc điện thoại có màn hình chỉ 3 inch, được tạo ra cho những người muốn giảm thời gian sử dụng smartphone. Máy chủ động loại bỏ những thứ dễ khiến người dùng dán mắt vào màn hình như mạng xã hội và trình duyệt web, nhưng vẫn giữ các chức năng cần thiết khi ra ngoài.

Meadow có màn hình 3 inch và loại bỏ mạng xã hội để người dùng giảm thời gian sử dụng smartphone. Ảnh: Meadow.

Thiết bị chạy Android và hỗ trợ một số ứng dụng như bản đồ, Uber, Spotify và Apple Music.

Người dùng vẫn có thể gọi điện, nhắn tin, gọi xe, nghe nhạc hay mở vé điện tử. Mục tiêu là giúp họ có thể để smartphone chính ở nhà mà không mất những tiện ích thiết yếu.

Meadow vì vậy không nhằm thay thế hoàn toàn smartphone. Nó giống một chiếc điện thoại phụ dành cho những lúc người dùng muốn tạm rời mạng xã hội và giảm sự phụ thuộc vào màn hình. Những lô sản phẩm đầu tiên đã bắt đầu được giao cho khách đặt trước.

2. Vi khuẩn giúp động vật sống lâu hơn 43%

Một loại vi khuẩn có khả năng tạo ra các cấu trúc từ tính đã giúp giun thí nghiệm sống lâu hơn trung bình 43,4%. Những con giun được xử lý bằng vi khuẩn này cũng duy trì chức năng thần kinh và đường ruột tốt hơn khi già đi.

Vi khuẩn tạo từ tính giúp giun thí nghiệm sống lâu hơn trung bình 43,39%. Ảnh: AI/ScienceDaily.

Loại vi khuẩn được sử dụng có tên Magnetospirillum magneticum AMB-1. Bên trong chúng có những cấu trúc cực nhỏ chứa khoáng chất từ tính, hoạt động giống những chiếc "la bàn" siêu nhỏ. Thí nghiệm cho thấy khả năng tạo ra các cấu trúc này đóng vai trò quan trọng đối với tác dụng kéo dài tuổi thọ.

Các nhà khoa học cho rằng vi khuẩn giúp giảm tình trạng tích tụ sắt và hạn chế ferroptosis, một dạng tế bào chết liên quan đến sắt. Tuy nhiên, nghiên cứu mới thực hiện trên C. elegans, loài giun thường được dùng để nghiên cứu lão hóa. Chưa có bằng chứng cho thấy vi khuẩn này có thể kéo dài tuổi thọ con người.

3. Sàn tiền số bị lấy cắp hơn 350 triệu USD

Sàn tiền số Bitget đã tạm dừng hoạt động rút tiền sau khi phát hiện các giao dịch trái phép từ một số ví. Giá trị tài sản bị lấy cắp khoảng 351,6 triệu USD, tương đương hơn 9.000 tỷ đồng.

Bitget tạm dừng hoạt động rút tiền sau vụ tấn công khiến hơn 350 triệu USD tài sản số bị lấy cắp. Ảnh: Reuters.

Bitget phát hiện sự việc ngày 24/9 và nhanh chóng khóa hoạt động rút tiền để điều tra. Công ty cho biết tiền của khách hàng vẫn an toàn và khoản thiệt hại sẽ được bù bằng nguồn tiền của Bitget.

Thông tin ban đầu cho thấy kẻ tấn công xâm nhập một hệ thống phía sau hạ tầng ví rồi làm giả dữ liệu giao dịch để chuyển tiền. Theo Bitget, khóa riêng tư của ví không bị đánh cắp và các ví lạnh, nơi lưu trữ tiền số ngoại tuyến để tăng độ an toàn, không bị ảnh hưởng.

4. Công nhân Tesla đang dạy robot cách làm việc

Tesla đang sử dụng hoạt động của con người trong nhà máy để dạy robot hình người Optimus thực hiện các công việc tương tự. Robot học từ dữ liệu ghi lại cách công nhân hoàn thành từng thao tác trong quá trình sản xuất.

Robot hình người Optimus Gen-3 của Tesla tại một triển lãm ở Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 23/9. Ảnh: Getty.

Cách huấn luyện này có thể hiểu giống như một người học nghề quan sát người có kinh nghiệm làm việc. Dữ liệu về chuyển động của con người được đưa vào hệ thống AI để Optimus học cách thực hiện những thao tác vốn khá đơn giản với con người nhưng khó đối với robot.

Tesla muốn Optimus sau này đảm nhận nhiều công việc trong nhà máy và đời sống. Tuy nhiên, robot hiện vẫn cần lượng lớn dữ liệu để học cách xử lý những tình huống khác nhau và chưa thể tự động thay thế con người trong mọi công việc.

Theo TechCrunch, ScienceDaily, Reuters, Ars Technica