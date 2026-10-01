Đà Nẵng hướng dẫn doanh nghiệp dùng AI xây dựng thương hiệu xuất khẩu

Khóa đào tạo tại Đà Nẵng hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng AI từ nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu đến thiết kế bao bì, đồng thời chú trọng an toàn dữ liệu.

Ngày 1/10, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Khóa đào tạo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, quản trị thương hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu”.

Khóa đào tạo được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Bà Hà Kiều Oanh, Phó trưởng phòng phát triển năng lực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển thương hiệu, trong đó có Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

"Khóa đào tạo lần này là hoạt động cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng công cụ AI vào quá trình xây dựng thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường", bà Kiều Qoanh chia sẻ.

Khóa học diễn ra trong hai ngày 1/10 và 2/10, nội dung tập trung vào ứng dụng AI trong xây dựng và quản trị thương hiệu. Tại khoá học, các học viên được cập nhật kiến thức về các công cụ AI, quy tắc lựa chọn công cụ và bảo đảm an toàn dữ liệu; xây dựng kho tri thức thương hiệu; nghiên cứu thị trường và xây dựng chân dung khách hàng; xác lập định vị thương hiệu; xây dựng câu chuyện, thông điệp và giọng điệu thương hiệu; đóng gói trợ lý AI thương hiệu; xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu 30-60-90 ngày.

Đặc biệt, các giảng viên chia sẻ, cảnh báo và cách phòng ngừa những nguy cơ lộ lọt thông tin trên không gian internet thông qua việc sử dụng AI.

Giảng viên chia sẻ, cảnh báo và cách phòng ngừa những nguy cơ lộ lọt thông tin trên không gian internet thông qua việc sử dụng AI. Ảnh XM.

Trong ngày đào tạo thứ hai, các học viên được cung cấp các thông tin, cách thức sử dụng AI trong thiết kế bao bì sản phẩm xuất khẩu; đồng thời các học viên được hướng dẫn phân tích vai trò và yêu cầu của bao bì xuất khẩu; nghiên cứu thị trường, người mua, người tiêu dùng và đối thủ; xây dựng hồ sơ yêu cầu thiết kế; nghiên cứu xu hướng và phát triển concept bao bì; xây dựng nội dung bao bì, nhãn sản phẩm; đánh giá tính khả thi theo các tiêu chí thị trường, sản xuất, logistics, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ và chi phí.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, doanh nghiệp không chỉ cần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải chú trọng xây dựng thương hiệu, hoàn thiện hình ảnh và bao bì để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Học viên thực hành các câu lệnh ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp ngay tại khoá học. Ảnh XM.

"Trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều phương thức mới hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, tiếp cận khách hàng, xây dựng thương hiệu và thiết kế bao bì.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được ứng dụng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng doanh nghiệp.

Kỳ vọng khóa đào tạo sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ AI có thể được sử dụng ở đâu và như thế nào trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động trao đổi với chuyên gia, đưa vấn đề thực tế vào thảo luận để xác định công cụ và phương thức phù hợp, ứng dụng ngay sau khóa học", ông Sơn nhấn mạnh.