Tin công nghệ 30/5: Google đưa ra thông báo quan trọng về YouTube Shorts, Rò rỉ ảnh Pixel 10 Pro

1. Google đưa ra thông báo quan trọng về YouTube Shorts

Ảnh minh họa

Google vừa công bố việc tích hợp công cụ tìm kiếm hình ảnh Google Lens vào nền tảng video ngắn YouTube Shorts. Tính năng này sẽ được triển khai dưới dạng thử nghiệm beta trong vài tuần tới trên ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động chạy Android và iOS.

Với sự tích hợp này, người xem có thể tạm dừng một video Shorts, nhấn vào biểu tượng Lens ở menu trên cùng, sau đó chạm hoặc khoanh vùng đối tượng trong khung hình để tìm kiếm thông tin liên quan. Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị trực tiếp trên video, cho phép người dùng nhanh chóng quay lại nội dung đang xem mà không bị gián đoạn.

2. Hình ảnh Pixel 10 Pro bị rò rỉ khi Google quay quảng cáo mới

Pixel 10 Pro. Ảnh: Phone Arena

Hình ảnh của mẫu điện thoại Pixel 10 Pro đã bất ngờ xuất hiện trong một buổi quay quảng cáo tại Vancouver, Canada. Một người qua đường, sử dụng tài khoản @MarksGonePublic trên mạng xã hội X, đã chụp lại storyboard và hình ảnh hậu trường của buổi quay, tiết lộ thiết kế của thiết bị mới.

Theo PhoneArena, storyboard cho thấy tên chiến dịch quảng cáo là "Ask more of your phone", và thiết bị xuất hiện có vẻ là Pixel 10 Pro, dựa trên sự hiện diện của cảm biến nhiệt độ bên cạnh cụm camera.

Về thiết kế, Pixel 10 Pro không có nhiều thay đổi so với Pixel 9 Pro, vẫn giữ cụm camera ngang đặc trưng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là việc Google sử dụng vi xử lý Tensor G5 mới, được thiết kế hoàn toàn bởi Google và sản xuất bởi TSMC trên tiến trình 3nm N3E, thay vì dựa trên Exynos và sản xuất bởi Samsung như trước đây. Đây là lần đầu tiên Google tự thiết kế chip từ đầu, hứa hẹn mang lại hiệu năng và tính năng AI vượt trội cho dòng Pixel 10.

3. Tesla Model Y đâm vào hình nộm trẻ em trong bài kiểm tra an toàn, dấy lên lo ngại về công nghệ tự lái

Trong một bài kiểm tra an toàn gần đây do Dự án Dawn thực hiện, một chiếc Tesla Model Y sử dụng phần mềm tự lái hoàn toàn (Full Self-Driving) phiên bản 13.2.9 đã không dừng lại khi phát hiện một hình nộm trẻ em đang băng qua đường phía trước một xe buýt trường học đang dừng. Mặc dù hệ thống đã nhận diện hình nộm là người đi bộ, chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển và va chạm với hình nộm mà không hề giảm tốc hay dừng lại, ngay cả khi xe buýt đã bật đèn đỏ và biển báo dừng.

Hiện tại, Tesla đang chuẩn bị triển khai dịch vụ robotaxi tại Austin, Texas, sử dụng các mẫu Model Y với phần mềm FSD. Tuy nhiên, các chuyên gia và cơ quan quản lý bày tỏ lo ngại về độ an toàn của công nghệ này, đặc biệt khi Tesla vẫn giữ bí mật về các biện pháp an toàn và quy trình vận hành dịch vụ.

4. DeepSeek nâng cấp mô hình R1, tăng cường cạnh tranh với OpenAI và Google

Ảnh minh họa: Reuters

Startup AI Trung Quốc DeepSeek đã phát hành phiên bản nâng cấp của mô hình ngôn ngữ R1, mang tên R1-0528, trên nền tảng Hugging Face. Dù không có thông báo chính thức, các đánh giá từ LiveCodeBench – do UC Berkeley, MIT và Cornell phát triển – cho thấy R1-0528 xếp ngay sau các mô hình o4 mini và o3 của OpenAI về khả năng sinh mã, đồng thời vượt qua Grok 3 mini của xAI và Qwen 3 của Alibaba.

DeepSeek, thành lập năm 2023 tại Hàng Châu, đã gây chú ý khi ra mắt R1 vào tháng 1/2025 với chi phí đào tạo chỉ 6 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức 100 triệu USD của GPT-4 của OpenAI. Mô hình này được đánh giá cao về khả năng toán học, lập trình và tư duy logic, đồng thời giảm thiểu hiện tượng "ảo giác" - thông tin sai lệch do AI tạo ra.

5. Trung Quốc đẩy mạnh phát triển chip AI nội địa để thay thế NVIDIA

Ảnh minh họa: Reuters

Trước các hạn chế xuất khẩu từ Mỹ và nguồn cung chip NVIDIA ngày càng khan hiếm, các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc như Alibaba, Tencent và Baidu đang tích cực chuyển sang sử dụng chip do trong nước sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Financial Times, các công ty này đã bắt đầu thử nghiệm các loại chip thay thế nội địa nhằm duy trì đà phát triển AI trong bối cảnh địa chính trị và thương mại căng thẳng.

Động thái này phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của Trung Quốc trong việc đạt được sự tự chủ về công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Việc chuyển sang sử dụng chip nội địa không chỉ giúp các công ty giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài mà còn thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn trong nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo Reuters, CNBC, Phone Arena, IE