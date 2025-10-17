Thực phẩm có mùi vào trường tiểu học ở Hà Nội: Phụ huynh chất vấn, nhà trường nói gì?

Sau sự việc phát hiện thực phẩm chế biến cho học sinh có mùi lạ khi được đưa tới nhà bếp, đại diện phụ huynh Trường Tiểu học Cự Khê (Hà Nội) đã có buổi làm việc căng thẳng với Ban Giám hiệu nhà trường.

Chấm dứt hợp đồng cung cấp suất ăn

Tối muộn ngày 16/10, trong buổi làm việc với đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng nhà trường thông báo quyết định tạm dừng tổ chức học bán trú vào ngày 17/10 và chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh (gọi tắt là Công ty Nhật Anh), đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Quyết định được đưa ra sau khi phát hiện thực phẩm chế biến cho học sinh có mùi bất thường.

Cuộc họp tối giữa đại diện phụ huynh học sinh và ban giám hiệu trường tiểu học Cự Khê diễn ra trong không khí căng thẳng khi phụ huynh bức xúc, trong khi lãnh đạo nhà trường đối mặt nhiều áp lực và những thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thanh Thảo – nhân viên y tế nhà trường – thuật lại sự việc xảy ra ngày 15/10, khi tổ giám sát gồm phụ huynh và đại diện nhà trường tiến hành kiểm tra thực tế việc giao nhận thực phẩm tại bếp ăn bán trú.

Kết quả kiểm tra cho thấy xe tải vận chuyển thực phẩm của Hợp tác xã Canh Nậu – đơn vị cung ứng cho Công ty Nhật Anh – không có hệ thống bảo ôn. Một số thực phẩm như trứng chim cút và một số miếng thịt có mùi lạ. Tổ giám sát đã lập biên bản, yêu cầu quay đầu – trả lại toàn bộ trứng chim cút cho nhà cung cấp và thay thế bằng trứng gà. Riêng phần thịt, sau khi mở túi bảo quản, mùi đã giảm nên tiếp tục được sử dụng để chế biến.

Lý giải về việc tiếp tục sử dụng thịt, bà Thanh Thảo cho rằng, dựa vào cảm quan về màu sắc và cảm nhận khi cầm miếng thịt, có thể đánh giá đây là thịt tươi vừa mổ trong ngày. Thịt có mùi lạ xuất hiện do quá trình vận chuyển không đảm bảo, khiến thịt bị hấp thụ mùi từ các túi đựng trứng chim cút. Sau khi mở túi ni lông một thời gian, mùi không còn nên cho phép tiếp tục chế biến suất ăn. Quá trình này có sự giám sát của đại diện cha mẹ học sinh.

“Tôi xin nhận trách nhiệm về sai sót này,” bà Thảo nói khi nhiều phụ huynh đặt câu hỏi liệu thực phẩm đã có mùi, thậm chí bị hấp thụ mùi như vậy có thực sự đảm bảo an toàn hay không?

Về quy trình tiếp nhận thực phẩm, bà Thảo cho biết: “Tất cả các thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn, chúng tôi đều cho ‘quay đầu’ – trả lại nhà cung cấp.” Bà cũng khẳng định đây không phải lần đầu tiên tổ giám sát phát hiện thực phẩm không đạt yêu cầu. Trước đó, đã có trường hợp thịt không đúng chủng loại hoặc tôm không đảm bảo kích cỡ bị trả lại.

Trước thông tin của bà Thanh Thảo, nhiều phụ huynh đề nghị tổ giám sát của nhà trường về sau khi phát hiện thực phẩm không đảm bảo chất lượng cần lập biên bản, đề nghị cơ quan an toàn thực phẩm kiểm tra, giám định, thậm chí báo cáo công an để xác minh điều tra, truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Phụ huynh bức xúc, hiệu trưởng mệt mỏi

Buổi làm việc giữa đại diện phụ huynh và nhà trường tối 16/10 kéo dài gần 3 giờ đồng hồ trong không khí căng thẳng. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự bức xúc trước việc phát hiện thực phẩm có mùi lạ dùng để chế biến suất ăn cho con em họ. Không ít người lo ngại về chất lượng thực phẩm đã được sử dụng trước đó.

Bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng trường tiểu học Cự Khê tỏ ra khá căng thẳng, mệt mỏi trong buổi làm việc với phụ huynh học sinh. Bà cũng chia sẻ việc xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội bị cắt ghép làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhà trường và cá nhân.

Về phía nhà trường, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng nhà trường, tỏ ra khá mệt mỏi. Bà phân trần rằng việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu. Ngay khi nhận được thông tin từ giáo viên và nhân viên nhà trường về thực phẩm có mùi, bà rất lo lắng. Tuy nhiên, theo bà Nam, nhiều thông tin lan truyền trên mạng chưa đúng sự thật, gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhà trường, các thầy cô giáo và cá nhân bà.

Nhận thấy sự căng thẳng và lo lắng của hiệu trưởng, nhiều phụ huynh tại cuộc họp đã bày tỏ sự đồng cảm với lãnh đạo và giáo viên nhà trường. Phụ huynh lớp 4E chia sẻ về những nỗ lực giải quyết sự việc của Ban giám hiệu nhà trường, đồng thời mong muốn các phụ huynh đồng hành cùng nhà trường, tôn trọng thầy cô và không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng tới tâm lý đội ngũ giáo viên.

Khi các phụ huynh hỏi về phản ứng, cũng như trách nhiệm của nhà trường, chính quyền địa phương khi xảy ra sự việc như thế nào? bà Nguyễn Thị Nam nhận trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường khi để xảy ra sự việc đáng tiếc, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm. Sau sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý, với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Theo bà Nam, ngày 16/10, đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó có Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của trường. Kết quả cho thấy một số nội dung Công ty Nhật Anh chưa đảm bảo.

Về hợp đồng với Công ty Nhật Anh, bà Nam cho biết đơn vị này đã cung cấp suất ăn bán trú cho trường từ năm học 2017–2018, thời điểm trường bắt đầu tổ chức ăn bán trú. Hợp đồng được ký theo từng năm học. Riêng năm học 2025–2026, nhà trường ký hợp đồng sau khi UBND xã Bình Minh thẩm định hồ sơ năng lực của công ty và xác nhận đạt yêu cầu. Bà Nam khẳng định việc ký hợp đồng tuân thủ đầy đủ hướng dẫn và quy định pháp luật.

“Nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng với Công ty Nhật Anh,” bà Nam nói sau khi nhiều phụ huynh bày tỏ sự mất niềm tin vào chất lượng suất ăn do đơn vị này cung cấp.

Tại buổi làm việc, nhiều đại diện phụ huynh đề nghị Ban Giám hiệu phối hợp với chính quyền địa phương sớm có phương án thay thế đơn vị cung cấp suất ăn, đảm bảo sức khỏe và việc học tập của học sinh. Các phụ huynh cũng đề xuất tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn nhà cung cấp mới. Ngoài ra, họ yêu cầu nhà trường rà soát lại quy trình kiểm tra, giám sát việc tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm, dụng cụ chế biến thức ăn, cũng như kiểm tra sức khỏe của nhân viên nhà bếp thuộc đơn vị cung cấp suất ăn.

Trước đề xuất của các phụ huynh bà Nguyễn Thị Nam cho biết nhà trường luôn lắng nghe và mong muốn nhận được sự đồng hành của cha mẹ học sinh. Ban Giám hiệu sẽ làm việc với cơ quan chức năng để sớm có phương án cung cấp suất ăn cho các em học sinh.