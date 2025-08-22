Thời báo Ngân hàng – hành trình 35 năm vẻ vang nhiều dấu ấn

Ngày 22/8, Thời báo Ngân hàng kỷ niệm 35 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên, đánh dấu chặng đường phát triển đầy tự hào, mở ra bước ngoặt mới trong hành trình trở thành kênh truyền thông chính sách trọng yếu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đây cũng là dịp để Thời báo Ngân hàng tri ân các thế hệ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên đã cống hiến cho sự phát triển của tờ báo; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống, không ngừng đổi mới, sáng tạo để phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.

Thời báo Ngân hàng vinh dự được Thống đốc NHNN tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông chủ trương, chính sách, các Nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước

Tháng 3/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, Thời báo Ngân hàng chính thức sáp nhập Tạp chí Ngân hàng và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Cổng thông tin điện tử NHNN. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng sức lan tỏa và khẳng định vị thế là cơ quan truyền thông duy nhất của Ngành.

Hiện nay, Thời báo Ngân hàng đảm nhiệm xuất bản đồng thời báo in - báo điện tử - tạp chí khoa học, đồng thời quản trị Cổng thông tin điện tử NHNN. Đây là nền tảng để báo tiếp tục lan tỏa chính sách, củng cố niềm tin công chúng và trở thành cầu nối hiệu quả giữa Chính phủ - ngân hàng - doanh nghiệp - người dân.

Phương châm “Thông tin nhanh - Chính xác - Giá trị” sẽ tiếp tục là kim chỉ nam của Thời báo Ngân hàng và được cụ thể hóa bằng những giải pháp chiến lược. Đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung và quản trị dữ liệu; đa dạng hóa sản phẩm báo chí: từ báo in, báo điện tử đến video, podcast, e-magazine; nâng cao hàm lượng khoa học và tính phản biện, với sự tham gia của các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước; ra mắt ấn phẩm tiếng Anh “Banking Insights”, mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế.

Phát huy thành quả, dù nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang của mình, Thời báo Ngân hàng kiên định với tầm nhìn của mình trong bối cảnh mới. Với phương châm kim chỉ nam: “Thông tin nhanh - chính xác - giá trị”. Thời báo Ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục là nguồn thông tin đáng tin cậy, là diễn đàn uy tín, góp phần chung tay cùng ngành ngân hàng kiến tạo một nền kinh tế vững mạnh và một xã hội phát triển phồn vinh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng bằng khen đối với Tập thể Thời báo Ngân hàng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng có Quyết định tặng bằng khen đối với Tập thể Thời báo Ngân hàng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch cũng ký quyết định tặng bằng khen cho Thời báo Ngân hàng vì có thành tích trong công tác thông tin – truyền thông đóng góp cho lĩnh vực báo chí cách mạng Việt Nam giai đoạn 2020-2024.

Tại sự kiện, NHNN công bố quyết định của Thống đốc NHNN về việc kiện toàn Hội đồng Biên tập Tạp chí Ngân hàng với 20 thành viên.

Thời báo Ngân hàng ra mắt nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ mới

Đồng thời tại Sự kiện, Thời báo Ngân hàng ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử NHNN hiện đại, chuyên nghiệp, cập nhật nhanh chóng, cơ sở dữ liệu đa dạng.

Ứng dụng đọc báo trên Mobile với giao diện hiện đại tích hợp 3 AI- B-Edu: Giáo dục tài chính đại chúng, tương tác, dễ tiếp cận; B-Finance: Công cụ học tiếng Anh chuyên ngành tài chính – ngân hàng; B-Data: Nền tảng dữ liệu mở ngành Ngân hàng – hỗ trợ phân tích, nghiên cứu với thông tin chính xác, độc quyền. Giao diện báo điện tử Thời báo Ngân hàng mới với nhiều chuyên mục độc đáo, chuyên sâu về tài chính – ngân hàng.

Với nền tảng vững chắc, đội ngũ đầy nhiệt huyết và tầm nhìn chiến lược, Thời báo Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế là cơ quan báo chí kinh tế - tài chính - ngân hàng hàng đầu, đồng hành cùng sự phát triển của ngành Ngân hàng và đất nước trong giai đoạn mới.