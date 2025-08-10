Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội

Công an Hà Nội tạm giữ hình sự người đàn ông đánh phụ nữ tại chung cư Sky Central để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tối 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T.T. (28 tuổi) ở tầng 1 chung cư Sky Central nên đến nói chuyện.

Tuy nhiên, 2 bên sau đó xảy ra tranh cãi. Thành yêu cầu chị N.T.T xin lỗi nhưng người phụ nữ không đồng ý nên anh ta đã đánh chị T. Khi được mọi người can ngăn, Thành đi về nhà.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã xác minh sự việc, đưa nạn nhân đi khám thương.

Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Thành lao tới đánh liên tiếp vào một phụ nữ tại sảnh chờ thang máy chung cư 176 Định Công (Hà Nội).

Clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc.