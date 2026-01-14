Cần cẩu rơi trúng tàu hỏa đang chạy khiến 22 người thiệt mạng ở Thái Lan

Ít nhất 22 người thiệt mạng khi cần cẩu tại dự án đường sắt cao tốc Côn Minh-Bangkok đổ sập xuống tàu chở khách tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan.

Một cần cẩu tại dự án đường sắt cao tốc hợp tác giữa Trung Quốc và Thái Lan đã đổ sập xuống một đoàn tàu chở khách và khiến tàu trật bánh trong hôm 14/1, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, theo thông tin từ giới chức địa phương.

Các đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy phần kết cấu gãy đổ của cần cẩu nằm vắt trên những trụ bê tông khổng lồ, trong khi khói bốc lên từ đống đổ nát của đoàn tàu bên dưới.

Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương giải cứu hành khách mắc kẹt trong các toa tàu bị nghiêng tại tỉnh Nakhon Ratchasima, khu vực đông bắc thủ đô Bangkok.

Theo Bangkok Post, cần cẩu ban đầu rơi trúng toa thứ hai của đoàn tàu, khiến khoảng 40 hành khách bị mắc kẹt bên trong. Một đám cháy sau đó bùng phát, trong khi việc thoát thân gặp nhiều khó khăn do cửa và cửa sổ tự động của tàu không có cơ chế mở thủ công.

“Khoảng 9 giờ sáng, tôi nghe thấy một tiếng động lớn, giống như có vật gì đó trượt xuống từ trên cao, sau đó là hai tiếng nổ”, ông Mitr Intrpanya, 54 tuổi, một cư dân địa phương có mặt tại hiện trường, kể lại.

“Khi tôi chạy tới xem chuyện gì xảy ra, tôi thấy cần cẩu nằm đè lên một đoàn tàu chở khách gồm ba toa. Phần kim loại của cần cẩu dường như đã đâm trúng giữa toa thứ hai, chẻ đôi toa này”, ông Mitr nói.

Ông Thatchapon Chinnawong, trưởng công an quận, cho biết 22 người đã được xác nhận thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

“Hiện chúng tôi đang yêu cầu các bệnh viện cập nhật số người đang trong tình trạng nguy kịch”, ông Thatchapon nói thêm.

Các hành khách bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện gần đó tại Sikhio, Sung Noen và Maharat Nakhon Ratchasima.

Vụ tai nạn xảy ra tại một công trường xây dựng thuộc dự án trị giá 5,4 tỷ USD hợp tác giữa Thái Lan và Trung Quốc , nhằm xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc tại Thái Lan.

Dự án này đặt mục tiêu kết nối Bangkok với Côn Minh (Trung Quốc) thông qua Lào vào năm 2028, như một phần trong sáng kiến cơ sở hạ tầng “Vành đai và Con đường” quy mô lớn của Trung Quốc.

“Một cần cẩu đã đổ sập xuống đoàn tàu, khiến tàu trật bánh và bốc cháy”, Sở quan hệ công chúng tỉnh Nakhon Ratchasima cho biết trong một thông cáo.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn ở tỉnh Nakhon-Ratchasima, Thái Lan. Ảnh: Xinhua.

Hình ảnh trực tiếp do truyền thông địa phương phát sóng cho thấy các lực lượng cứu hộ hối hả lao tới hiện trường, nơi một đoàn tàu sơn màu rực rỡ bị lật nghiêng, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ đống mảnh vỡ.

Sau đó, ông Thatchapon cho biết giới chức đã tạm dừng công tác cứu hộ do phát hiện “rò rỉ hóa chất” tại hiện trường.

Sở chức năng tỉnh Nakhon Ratchasima cho biết đoàn tàu gặp nạn đang chạy từ Bangkok tới tỉnh Ubon Ratchathani.

Bộ trưởng Giao thông Phiphat Ratchakitprakarn cho hay có 195 người trên tàu và các cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng.

Ông đã chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, theo một thông cáo chính thức.

Một trung tâm khẩn cấp đã được thiết lập ngay tại hiện trường để hỗ trợ hành khách sắp xếp các tuyến di chuyển thay thế.

Ông Amorn Pimanmas, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Kết cấu Thái Lan, cho biết sự cố có thể đã xảy ra trong quá trình công nhân di chuyển cần cẩu về phía trước hoặc dịch chuyển chân đế của nó sang trụ đỡ tiếp theo sau khi hoàn thành một đoạn cầu.

Ông Amorn nói thêm rằng cần kiểm tra kỹ tính toàn vẹn kết cấu của hệ thống gắn cần cẩu vào dầm ngang của cây cầu đã hoàn thiện, để xác định liệu việc cố định có đảm bảo an toàn hay không và quy trình lắp đặt có đóng vai trò trong vụ sập hay không, theo báo The Nation.

Những tai nạn tương tự từng xảy ra trước đây, trong đó có vụ sập cần cẩu lắp dầm tại một công trường cầu vượt ở Bangkok vào tháng 7/2023.

Thái Lan hiện có khoảng 5.000 km đường sắt, nhưng hệ thống xuống cấp lâu năm đã khiến người dân ưu tiên di chuyển bằng đường bộ.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sắt cao tốc dài 600 km này sẽ sử dụng các đoàn tàu do Trung Quốc sản xuất, chạy từ Bangkok tới Nong Khai – thành phố nằm bên sông Mekong, giáp biên giới Lào – với tốc độ lên tới 250 km/h.

Tai nạn công nghiệp và tại các công trường xây dựng từ lâu đã phổ biến ở Thái Lan, nơi việc thực thi các quy định an toàn lỏng lẻo thường dẫn đến những sự cố chết người.

Năm 2023, một đoàn tàu chở hàng đã khiến tám người thiệt mạng khi va chạm với một xe bán tải băng qua đường ray ở miền Đông Thái Lan.

Năm 2020, một đoàn tàu chở hàng khác đã đâm vào một xe buýt chở người đi dự lễ tôn giáo, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Theo SCMP