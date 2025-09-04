Steadicam Lê Bảo Hân kể phút tác nghiệp nghẹt thở để có cảnh quay "điện ảnh" tại A80

Steadicam Lê Bảo Hân, một trong những quay phim góp phần tạo nên những cảnh quay "đậm chất điện ảnh" tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80) đã chia sẻ câu chuyện tác nghiệp nghẹt thở tại sự kiện trọng đại của đất nước.

Sau Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), trên mạng xã hội liên tục chia sẻ những đoạn video ngắn về khối khí tài, đội hình duyệt binh. Các video nhận hàng trăm nghìn lượt thích kèm theo các bình luận khen các cảnh quay tại A80 “tuyệt đối điện ảnh”, “10 điểm không có nhưng”.

Một trong những người góp phần tạo nên dấu ấn này là quay phim Lê Bảo Hân (còn gọi là Bi Hân), gương mặt quen thuộc trong giới làm TVC và điện ảnh, được đồng nghiệp gọi bằng biệt danh Steadihan. Anh là một trong số ít chuyên gia ở Việt Nam sử dụng thành thạo hệ thống steadicam - thiết bị hỗ trợ giữ ổn định máy quay khi di chuyển.

Chia sẻ trên trang facebook cá nhân, Lê Bảo Hân cho biết vào cuối tháng 6, ekip từ Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) đã gọi điện mời anh tham gia dự án A80 – ghi lại những hình ảnh đặc biệt tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ban đầu, sự nghi ngờ về tính xác thực của lời mời khiến Bi Hân chần chừ. Thế nhưng nhận thấy đây là công việc thể hiện lòng tự hào dân tộc nên khi ekip VFC liên lạc lại, Bi Hân đã đồng ý thực hiện với mức thù lao tối thiểu cho chi phí đi lại.

Tuy nhiên, Bi Hân cũng cần trải qua các vòng xét duyệt của Ban tổ chức, nhằm đảm bảo phục vụ đúng tinh thần của Đại lễ. Sau 1,5 tháng, ekip của VFC gọi điện thông báo anh đã “đậu” và được giao nhiệm vụ thiết lập các cú máy đặc biệt, bao gồm cả việc vận hành steadicam Arri Trinity 2 – thiết bị có giá trị tới gần 4 tỷ đồng và đòi hỏi kỹ thuật cao.

Video các cú máy chạy cắt đoàn ấn tượng và cũng đầy rủi ro của Lê Bảo Hân. Nguồn: FB nhân vật

Những ngày tập luyện và quay phim tại Quảng trường Ba Đình, áp lực và rủi ro với Bi Hân ngày càng tăng cao. Mỗi cú máy steadicam, đặc biệt là những cú máy chạy cắt đoàn 180 độ, đều phải thực hiện chuẩn xác tuyệt đối.

Một đồng nghiệp phụ trách quay khối Hải quân tại cảng Cam Ranh đã cảnh báo Bi Hân phải cẩn thận khi thực hiện cắt đoàn vì "khoảng cách giữa người hùng và tội đồ dân tộc chỉ cách nhau một bước chân”. Điều này càng khiến Bi Hân cảm thấy áp lực, buộc anh phải tập trung tối đa để tránh những sai sót.

Lê Bảo Hân chia sẻ quá trình ghi hình diễn ra trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt kèm theo nhiều quy định hạn chế góc máy, phạm vi chuyển động chỉ trong vòng 30m, điều này gây khó khăn lớn với việc vận hành thiết bị nặng gần 40 kg. Bi Hân phải cùng đội ngũ làm việc chặt chẽ để lên phương án di chuyển, lựa chọn góc quay phù hợp, phối hợp với ban tổ chức và nhiều lần chạy thử đầy căng thẳng.

Sự phối hợp hiệu quả giữa ekip quay phim và cả đội an ninh giúp anh có thể thực hiện những cú máy mượt mà, chính xác đến từng nhịp bước của hàng nghìn chiến sĩ thực hiện diễu binh và các đoàn diễu hành.

Lê Bảo Hân với thiết bị Arri Trinity 2. Ảnh: FB nhân vật

"Tôi theo dõi 11 khối quan trọng trong kịch bản và chỉ có 4 khối chạy cắt đoàn (thực hiện cảnh quay cắt ngang 180 độ qua các khối - PV). Rồi không đúng như những gì đã tính toán khi thay đổi kế hoạch, phải cắt mặt thêm nhiều khối, có khối đạo diễn đổi phương án tác chiến cú máy thay vì trung cảnh thì hô cắt đoàn", anh Hân kể lại phút tác nghiệp căng thẳng tại sự kiện A80.

Bi Hân cho biết khi đạo diễn hình truyền qua bộ đàm lệnh “Nghỉ, cất máy đi!”, cả ekip và anh đều vỡ oà trong niềm vui sau chuỗi ngày làm việc vất vả, tạo ra những góc máy chân thực và sống động nhất cho lễ Quốc khánh.

"Trời ơi! cảm xúc tôi vỡ oà. Cả đội VTV la hét trong intercom, kết thúc, rồi thành công rồi mọi ngươi ơi!", Lê Bảo Hân nhớ lại và thừa nhận đây là dự án đem lại áp lực tinh thần lớn nhất trong sự nghiệp. Nhưng đồng thời, cũng là trải nghiệm quý giá nhất. “Đời người làm nghề Steadicam chắc chỉ có một lần được tham gia sự kiện như vậy. Đáng giá từng giây từng phút", Lê Bảo Hân chia sẻ.

Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong nghề quay phim, Lê Bảo Hân đã tạo dựng được tên tuổi qua nhiều dự án lớn như phim “Bố già” (2021), “Đất Rừng Phương Nam” (2023) hay các chương trình truyền hình và MV ca nhạc.

Câu chuyện của Lê Bảo Hân chia sẻ cho thấy sự chuyên nghiệp, yêu nghề và lòng tự hào dân tộc đã giúp anh cùng ekip tạo nên những góc máy "tuyệt đối điện ảnh", lưu giữ dấu ấn lịch sử của dân tộc.