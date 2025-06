Giá từ 599 triệu đồng, Skoda Kushaq lắp ráp ở Việt Nam có đủ hấp dẫn?

Sức nóng mới trong phân khúc SUV cỡ B

Thị trường SUV cỡ B tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt khi Skoda vừa tung ra mẫu xe Kushaq lắp ráp trong nước.

Với mức giá từ 599 triệu đồng, Skoda Kushaq tạo nên làn gió mới trong phân khúc vốn đã có sự góp mặt của nhiều đối thủ mạnh như Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, MG ZS, Mazda CX-3 và tân binh Mitsubishi Xforce.

Skoda Kushaq được lắp ráp tại nhà mcùy ở Quảng Ninh. Ảnh: Đăng Nguyễn

Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt ngày càng hứng thú với lựa chọn xe đô thị gầm cao, điển hình thông qua tốc độ bán hàng đáng nể của Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta, thì Skoda Kushaq trong vai trò là mẫu SUV cỡ B châu Âu đầu tiên lắp tại Việt Nam mang đến một biến số đáng chú ý.

Nếu so sánh về giá, phiên bản Ambition của Kushaq có mức khởi điểm 599 triệu đồng – thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe Nhật nhập khẩu như Toyota Yaris Cross (từ 650 triệu đồng), Honda HR-V (từ 699 triệu đồng) và tương đương Mitsubishi Xforce (từ 599 triệu đồng). So với các đối thủ cùng được lắp ráp như Hyundai Creta (từ 599 triệu đồng), Kia Seltos (từ 599 triệu đồng), mức giá Skoda Kushaq cũng tỏ ra cạnh tranh.

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu ra mắt (7 và 8/2025), Skoda Kushaq được giảm giá xuống còn 589 triệu và 639 triệu đồng, góp phần tạo nên "sức nóng" cho nhóm xe gầm cao cỡ B vốn đang rất được quan tâm.

SUV châu Âu lắp ráp tại Việt Nam – điểm cộng hay thử thách?

Skoda Kushaq không chỉ là mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy mới Thành Công Việt Hưng ở Quảng Ninh, mà còn là đại diện tiên phong cho chiến lược "xe châu Âu sản xuất tại Việt Nam" với mục tiêu dài hạn vươn ra thị trường toàn cầu.



Tuy nhiên, trước mắt mẫu xe mới này sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ rất mạnh như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos, Hyundai Creta. Vậy ngoài ưu điểm "mác Âu" lắp ráp trong nước, Skoda Kushaq có gì để tự tin tranh đấu?

Skoda Kushaq sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao (mm) là 4.225 x 1.760 x 1.612, thuộc nhóm SUV đô thị cỡ B. Ảnh: Đăng Nguyễn.

Trước tiên, ở tầm giá 599–649 triệu đồng, Skoda Kushaq gây chú ý khi trang bị tiêu chuẩn động cơ TSI Turbo 1.0L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 178 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và khung gầm MQB nổi tiếng của Volkswagen. Bên cạnh đó, Kushaq còn có các công nghệ hỗ trợ vận hành cao cấp như hệ thống khóa vi sai điện tử EDL, kiểm soát vào cua chủ động XDS/XDS+ và hệ thống kiểm soát lực kéo động cơ MSR, những thứ vốn chỉ xuất hiện trên các xe phân khúc cao hơn.

Sức mạnh trên tương đồng với Hyundai Creta và Kia Seltos bản 1.5L hút khí tự nhiên, nhưng có lợi thế về lực kéo nhờ tăng áp. So với Toyota Yaris Cross xăng (105 mã lực) hay Mitsubishi Xforce (104 mã lực), Kushaq nhỉnh hơn về thông số động lực, trong khi vẫn tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho đô thị. Riêng Honda HR-V hay Mazda CX-3 tuy mạnh hơn ở phiên bản cao (1.5 Turbo hoặc 1.5 Skyactiv-G), nhưng lại có giá bán cao hơn rõ rệt.

Thiết kế nội thất trên Skoda Kushaq.

Ở khía cạnh công nghệ và tiện nghi, Kushaq thể hiện rõ chất châu Âu trong triết lý “Simply Clever” khi trang bị ghế trước làm mát, điều hòa lọc khí Air Care, sạc không dây, màn hình giải trí 10 inch không dây, hệ thống âm thanh 7 loa (gồm cả subwoofer), cửa sổ trời (phiên bản Style), cùng dàn trang bị cao cấp như đèn pha LED projector, gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, đèn viền nội thất, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch.

Hàng ghế sau trên Skoda Kushaq.

Hyundai Creta và Kia Seltos đều có màn hình lớn, cửa sổ trời, ghế da, điều hòa tự động nhưng lại thiếu đi cảm giác hoàn thiện và vật liệu cao cấp như Kushaq Style. Còn Toyota Yaris Cross có ưu thế là hệ thống hybrid tiết kiệm nhiên liệu, song trang bị giải trí và tiện ích không quá nổi bật. Trong khi đó, Mitsubishi Xforce – dù mới mẻ và đậm chất Nhật – vẫn có cảm giác thiếu chỉn chu ở các chi tiết như hệ thống âm thanh, ghế ngồi và vật liệu nội thất.

Còn MG ZS có giá rẻ nhưng hệ điều hành giải trí chưa ổn định và khả năng cách âm kém hơn. Mazda CX-3 tuy tinh tế trong thiết kế, nhưng không có nhiều trang bị nổi bật trong tầm giá so với Kushaq Ambition.

Về an toàn, Kushaq đạt chuẩn 5 sao Global NCAP và sở hữu gói trang bị an toàn chủ động khá đầy đủ, gồm: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh khẩn cấp, hệ thống vào cua chủ động XDS/XDS+, khóa vi sai điện tử, kiểm soát lực kéo MSR và cảm biến sau. Đây là điểm mà phần lớn đối thủ Nhật – vốn vẫn ưu tiên trang bị cơ bản – còn hạn chế, trong khi xe Hàn tuy nhiều tính năng nhưng không đạt được tiêu chuẩn kiểm nghiệm độc lập như của Skoda. Một số mẫu như Mazda CX-3 hay MG ZS bản thường còn thiếu vắng hệ thống hỗ trợ phanh nâng cao hoặc cảnh báo điểm mù.

Tuy nhiên, đáng tiếc là Skoda Kushaq hiện chưa có tùy chọn dẫn động 4 bánh hay phiên bản hybrid, điều có thể khiến một bộ phận khách hàng quan tâm đến hiệu năng cao hoặc tiết kiệm nhiên liệu vượt trội phải cân nhắc dù xe có giá hấp dẫn.

Có thể nói, Skoda Kushaq không phải là mẫu xe mới sẵn sự hoàn hảo tuyệt đối, nhưng là lựa chọn cân bằng khi xét đến tổng hòa vận hành – công nghệ – an toàn và cảm giác lái chuẩn châu Âu trong khung giá dưới 650 triệu đồng. Với định hướng giá hợp lý, và kỳ vọng về hệ thống hậu mãi tốt từ TC Group, Kushaq dường như ngay lập tức tạo chỗ đứng riêng, nhưng vẫn cần thêm thời gian và phản hồi thị trường để chứng minh mức độ hấp dẫn thực sự trong phân khúc SUV đô thị ngày càng đông đúc.