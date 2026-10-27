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Công ty bột giặt lãi kỷ lục nhờ tiền cổ tức "đất vàng" Hà Nội

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Lixco, chủ của thương hiệu Lix, On1, và Bondy Care, ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong quý III nhờ khoản cổ tức lớn từ công ty liên kết.

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CTCP LIX (Lixco - Mã: LIX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với 860 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 84% lên 83 tỷ đồng nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh. Đây cũng là mức lãi cao kỷ lục của doanh nghiệp tính theo quý.

Cụ thể, doanh thu tài chính Lixco đạt hơn 63,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 6,3 tỷ đồng. Thuyết minh BCTC cho thấy trong 9 tháng đầu năm nay, công ty nhận về hơn 59 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận 11 tỷ đồng.

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Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Cũng theo thuyết minh, khoản cổ tức này đến từ Công ty TNHH Xalivico - pháp nhân sở hữu một phần khu đất vàng Cao - Xà - Lá tại số 231, 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, TP Hà Nội (cụ thể là khu đất số 233 Nguyễn Trãi, vốn là nhà máy trước đây của Lixco).

Cổ đông lớn nhất tại Xalivico là một công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup với 74% cổ phần, Lixco với 26% cổ phần.

Hiện tại, các nhà máy tọa lạc tại đất vàng đã được di dời. Trong khi đó, dự án căn hộ tại khu đất này được biết đến với tên thương mại Vinhomes Galaxy.

Tính đến cuối quý III/2026, tổng tài sản của Lixco đạt 1.592 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ so với đầu năm lên 359 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khoản tiền và tiền gửi ở ngân hàng giảm mạnh, từ 360 tỷ đồng xuống 114 tỷ đồng do doanh nghiệp giảm bớt các khoản tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng. Thay vào đó, Lixco chuyển sang các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

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Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Khoản phải thu ngắn hạn tăng 14% lên 292 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu ngắn hạn từ khách hàng (274 tỷ đồng). Trong đó, khoản phải thu đối với Công ty TNHH Nhựa Vô Song lên tới 70 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm.

Tại ngày 30/9, công ty giữ nguyên mức nợ vay tài chính là 55 tỷ đồng như hồi đầu năm. Thuyết minh cho thấy đây khoản vay từ Vingroup.

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Các sản phẩm của Lixco. Ảnh: LIX.

Về Lixco, công ty hiện hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, trong đó Nhà nước giữ 51% vốn, chuyên sản xuất các loại bột giặt, nước giặt, nước xả làm mềm vải, dung dịch tẩy rửa, nước rửa chén.

Một số nhãn hiệu nổi tiếng của công ty có thể kể đến gồm Lix, On, Bondy Care….

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#đất vàng Hà Nội #đất vàng #Lixco #LIX

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