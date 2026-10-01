Nộp thêm 1,1 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án

Chiều 1/10, TAND Tối cao tại Hà Nội mở lại phiên xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Mở đầu phiên tòa, chủ tọa thông báo sau khi Hội đồng xét xử tạo điều kiện để tiếp tục khắc phục hậu quả, các bị cáo đã nộp thêm 1,7 tỷ đồng. Trong đó, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng.

Viện kiểm sát đánh giá việc các bị cáo tiếp tục bỏ tiền khắc phục hậu quả, cùng với thái độ thành khẩn và các tình tiết giảm nhẹ đã được xem xét trước đó, là căn cứ để đề nghị HĐXX giảm thêm hình phạt so với quan điểm Viện kiểm sát đưa ra ngày 26/9.

Đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Viện kiểm sát đề nghị giảm từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Mức án sơ thẩm bà Tiến bị tuyên 6 năm tù.

Viện kiểm sát cũng đề nghị giảm hình phạt cho một số bị cáo khác. Bị cáo Trần Văn Sinh, cựu trưởng Phòng Kỹ thuật dự toán thuộc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, được đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù so với án sơ thẩm.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, được đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, được đề nghị giảm từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Đối với Đào Xuân Sinh, giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, Viện kiểm sát đề nghị giảm từ 6 tháng đến 1 năm tù.

Dù nộp xong 108 tỷ đồng phần mình và có nguyện vọng nộp thêm 1,1 tỷ đồng nữa để san sẻ trách nhiệm chung cùng đồng nghiệp nhưng Viện kiểm sát vẫn không chấp nhận đề nghị cho cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được hưởng án treo.

Theo cơ quan công tố, với mức đề nghị giảm mới, hình phạt đối với bà Tiến vẫn chưa xuống 3 năm tù, do đó chưa đủ căn cứ để đề nghị Hội đồng xét xử cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Trước đó, chiều 30/9, HĐXX dự kiến tuyên án nhưng luật sư của một số bị cáo đề nghị tòa tạo điều kiện để các thân chủ tiếp tục khắc phục hậu quả.

Khi quay trở lại phần xét hỏi, chủ tọa cho biết hậu quả vụ án rất lớn, được xác định gồm hai khoản. Trong đó, khoảng 70 tỷ đồng tiền thất thoát cơ bản đã được khắc phục.

Đối với hơn 600 tỷ đồng còn lại, đây là khoản tiền được xác định là lãng phí do các công trình, được tính trên cơ sở lãi ngân hàng đối với số vốn đã đầu tư. HĐXX cho biết hiện còn khoảng 574 tỷ đồng chưa được khắc phục.

Chủ tọa cho rằng HĐXX hiểu các bị cáo không thể ngay lập tức có đủ số tiền này, song việc tiếp tục khắc phục cần có cơ sở bảo đảm. Nếu các bị cáo cam kết nhưng sau đó không thực hiện, việc này sẽ ảnh hưởng đến quá trình xem xét mức án.

Theo HĐXX, việc thực hiện nghĩa vụ phải được xem xét trước khi đánh giá quyền lợi của các bị cáo.