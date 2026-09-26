Đà Nẵng: Vinh danh 15 cá nhân tại Giải thưởng “Thành phố tử tế”

Sáng 26/9, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng (YBA Đà Nẵng) đã trao Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” cho 15 cá nhân ở 3 hạng mục: Công chức phụng sự, Doanh nhân trách nhiệm và Công dân văn minh.

Giải thưởng do YBA Đà Nẵng khởi xướng với sứ mệnh “Viết tiếp câu chuyện tử tế”, tiếp nối thành công của 5 lần tổ chức Giải thưởng “Nụ cười công chức” nhằm tôn vinh cán bộ, công chức tận tâm.

Trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất, YBA Đà Nẵng mở rộng phạm vi giải thưởng để ghi nhận đóng góp của nhiều lực lượng hơn trong tiến trình phát triển Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến của YBA Đà Nẵng trong việc tổ chức, trao giải thưởng. Ảnh XM.

Sau thời gian phát động, tiếp nhận, rà soát hồ sơ và làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng Bình xét Giải thưởng đã lựa chọn 15 cá nhân tiêu biểu thuộc 3 hạng mục: Công chức phụng sự, Doanh nhân trách nhiệm và Công dân văn minh để vinh danh Giải thưởng. Cụ thể:

Giải thưởng nhóm Công dân văn minh, được trao cho:

Ông Đỗ Sỹ Nam, công dân phường Thanh Khê, với sự cống hiến trong công tác hiến máu nhân đạo;

Ông Nguyễn Bình Nam, người sáng lập và đồng hành cùng “CLB Bạn Thương Nhau” hơn 16 năm trong các hoạt động thiện nguyện, tập trung hỗ trợ trẻ em và đồng bào vùng cao, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục;

Sáng 26/9, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng (YBA Đà Nẵng) đã tổ chức trao Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” cho 15 cá nhân có hành động và câu chuyện đẹp, góp phần xây dựng Đà Nẵng văn minh, nhân văn và đáng sống.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Hạo, công dân xã Trà Liên, có đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường và duy trì dự án “Trao Quà – Yêu Thương”, góp phần hỗ trợ, động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn;

Ông Phan Thanh Trinh, nhân viên an ninh Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các Bãi biển du lịch Đà Nẵng; luôn tận tâm hỗ trợ người dân và du khách bằng tinh thần trách nhiệm, tận tụy và thân thiện; góp xây dựng môi trường du lịch Đà Nẵng an toàn, văn minh và nghĩa tình;

Ông Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia nghiên cứu khí hậu, phòng ngừa thiên tai. Thông qua các bản tin phân tích, dự báo và cảnh báo thiên tai, ông Huy đã đưa tri thức khoa học đến gần cộng đồng, giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động ứng phó. Trong các đợt mưa lũ miền Trung, ông tích cực kết nối thông tin, hỗ trợ điều phối nguồn lực cứu hộ, góp phần hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng.

Các cá nhân được vinh danh Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” ở nhóm Công dân văn minh. Ảnh XM.

Giải thưởng ở nhóm Doanh nhân trách nhiệm, được trao cho:

Ông Nhan Văn Chiến, CT HĐQT Công ty CP Xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân;

Ông Cao Xuân Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Cao Xuân Dũng;

Bà Phạm Thị Kiều Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Tùng Lâm - ASIA;

Bà Huỳnh Thị Cúc, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Thiên Minh;

Bà Lê Thị Bích Luyện, Giám đốc Công ty TNHH Triết Minh.

Các cá nhân được vinh danh Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” ở nhóm Doanh nhân trách nhiệm. Ảnh XM.

Giải thưởng ở nhóm Công chức phụng sự, được trao cho:

Ông Dương Hồng Lĩnh, Chuyên viên Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Chiên Đàn;

Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Phường Cẩm Lệ;

Ông Nguyễn Văn Tăng, Thành uỷ viên - Phó Giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng;

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Các cá nhân được vinh danh Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” ở nhóm Công chức phụng sự.

Theo Ban Tổ chức, giải thưởng không chỉ vinh danh cá nhân mà hướng đến tìm kiếm những câu chuyện thật, hành động thật, con người thật để lan tỏa và nhân rộng các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.