Từ 15/11, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 81/2026 quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thông tư nhằm hoàn thiện quy định về tổ chức, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn; làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền và giới hạn hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định mới nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục, bảo đảm hoạt động của Ban đại diện theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch, thiết thực và đúng quy định pháp luật.

Không được can thiệp vào hoạt động chuyên môn của nhà trường

Theo Thông tư 81, Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức đại diện của cha mẹ học sinh, do cha mẹ học sinh bầu theo quy định, được thành lập tại nhóm, lớp và cơ sở giáo dục.

Ban đại diện không thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Ban đại diện cha mẹ học sinh ở cơ sở giáo dục cũng không phải cấp trên của Ban đại diện nhóm, lớp.

Ban đại diện hoạt động theo chế độ tập thể, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định.

Ban đại diện hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được quy định; không thay thế hoặc làm chuyển giao trách nhiệm của gia đình, cơ sở giáo dục và các chủ thể liên quan.

Đáng chú ý, Ban đại diện không được can thiệp vào hoạt động quản trị, quản lý, điều hành và chuyên môn của cơ sở giáo dục; không can thiệp vào việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh.

Tiền hỗ trợ Ban đại diện cha mẹ học sinh không được dùng để sửa trường, chi cho giáo viên. Ảnh: VGP.

Ban đại diện cũng không được sử dụng danh nghĩa của tổ chức này để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Trong phối hợp giữa cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục, Ban đại diện có trách nhiệm tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với nhà trường.

Tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục.

Việc phối hợp có thể được thực hiện trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua các kênh thông tin, nền tảng số phù hợp. Tuy nhiên, không được bắt buộc cha mẹ học sinh sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí; phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình theo quy định của pháp luật.

Không thu, quản lý tiền hỗ trợ

Thông tư 81 quy định việc hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch.

Trường hợp cần hỗ trợ cho một hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đại diện và đã được xác định trong kế hoạch hoạt động, Ban đại diện phải thông tin công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định việc hỗ trợ bằng hình thức cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; không lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh cụ thể thực hiện hỗ trợ. Trường hợp mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu của hoạt động, Ban đại diện cha mẹ học sinh điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức cho phù hợp, không yêu cầu cha mẹ học sinh bổ sung phần còn thiếu.

Việc hỗ trợ hoặc không hỗ trợ không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh; không được sử dụng làm căn cứ để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh.

Thông tư cũng quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không đề nghị hoặc sử dụng hỗ trợ cho hoạt động xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng; hoạt động quản trị, quản lí, điều hành, chuyên môn; chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục; các dịch vụ thường xuyên thuộc trách nhiệm tổ chức, bảo đảm của cơ sở giáo dục và các nội dung khác không thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện hoặc bị pháp luật cấm.

Quy định về hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không thay thế và không điều chỉnh việc vận động, tiếp nhận, quản lí, sử dụng tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư 81/2026 thay thế Thông tư số 55/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11.