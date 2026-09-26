Nhiều sai phạm tại dự án Khu du lịch Biển Hoa Trung

Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình triển khai dự án Khu du lịch Biển Hoa Trung, từ cấp phép đầu tư, quy hoạch đến giao đất, xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính.

Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại dự án Khu Du lịch Biển Hoa Trung (còn gọi là Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) do Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư điều chỉnh hơn 1.551 tỷ đồng, diện tích khoảng 17ha tại phường Ngũ Hành Sơn, được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động theo tiến độ cam kết (hoàn thành trước 30/12/2018).

Nhiều thiếu sót trong cấp phép, tiến độ và thủ tục đất đai

Kết luận chỉ rõ một số tồn tại ngay từ khâu cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2007. Việc giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư tham mưu cấp giấy không đúng thẩm quyền theo quy định.

Tại thời điểm cấp, vốn điều lệ của doanh nghiệp (100 tỷ đồng) chưa đáp ứng điều kiện tối thiểu 15% tổng mức đầu tư theo quy định về kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp sau này đã nâng vốn điều lệ lên hơn 984 tỷ đồng.

Dự án bị xử phạt hành chính năm 2018 vì không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung giấy chứng nhận.

Các cơ quan chức năng ghi nhận tiến độ chậm có nguyên nhân khách quan (điều chỉnh quy hoạch, thu hồi một phần đất, thiếu chỉ tiêu quy hoạch…), tổng thời gian ảnh hưởng khoảng 96 tháng.

Tuy nhiên, việc thu hồi đất từ năm 2021 đến nay vẫn chưa hoàn tất bồi thường, hỗ trợ và chưa điều chỉnh tiền thuê đất hàng năm, dẫn đến tồn tại về nghĩa vụ tài chính.

Kết luận xác định có lỗi của cả cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư. Quy hoạch chi tiết cơ bản phù hợp với quy hoạch chung và phân khu hiện hành; nhà đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất theo quyết định, xây dựng một số hạng mục theo giấy phép (còn dang dở) và mong muốn tiếp tục triển khai.

Áp dụng cơ chế đặc thù, hoàn thiện thủ tục, làm rõ trách nhiệm

Trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, kéo dài, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và xác định nghĩa vụ tài chính.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì điều chỉnh hợp đồng thuê đất, xác định tiền thuê đất sau thu hồi một phần diện tích, hoàn thiện thủ tục môi trường và phê duyệt giá đất; Sở Tài chính sớm thẩm định, tham mưu phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; Sở Xây dựng cập nhật chỉ tiêu quy hoạch phân khu và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.

Phía bên trong dự án Khu Du lịch Biển Hoa Trung do Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư. Ảnh GH.

Các đơn vị liên quan (Thuế thành phố, Ban Quản lý dự án, UBND phường Ngũ Hành Sơn) phải làm rõ trách nhiệm về chậm trễ trong thu hồi đất, bồi thường và phối hợp xử lý nghĩa vụ tài chính.

Đối với Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu, kết luận yêu cầu phối hợp cung cấp hồ sơ, hoàn thành các thủ tục pháp lý còn thiếu; sau khi được tháo gỡ, tập trung nguồn lực đẩy nhanh đầu tư xây dựng đúng quy hoạch, tiến độ và mục tiêu đã phê duyệt, đồng thời chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các quy định pháp luật liên quan.

Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận.