Thủ tướng: Ngân sách Nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân, doanh nghiệp

Sáng 4/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 với nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ và lưu ý những khó khăn, thách thức trong thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Một số bộ, cơ quan, địa phương, dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp; việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư tại nhiều địa phương chưa quyết liệt, chưa đạt nhiều kết quả.

Cùng với đó, cần tiếp tục có các giải pháp cụ thể để thúc đẩy xuất khẩu và giảm nhập siêu; thúc đẩy đầu tư tư nhân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất và phát triển các ngành kinh tế mới...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ Ảnh: VGP.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các Phó thủ tướng theo lĩnh vực phân công tiếp tục chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương, cơ quan chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết...

Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục chú ý lắng nghe, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận, góp ý trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm.

Đề cập các giải pháp về giá điện, giá xăng dầu, Thủ tướng cho biết sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN. Các biện pháp về thuế với xăng dầu triển khai ngay từ đầu năm cũng tác động rất mạnh tới thu ngân sách.

"Nhưng vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách Nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát năm 2026; Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc ngay với các địa phương có mức CPI (chỉ số giá tiêu dùng) 10 tháng cao hơn bình quân chung cả nước để có các giải pháp kiểm soát CPI trên địa bàn, nhất là các thành phố lớn.

Đồng thời, bám sát kịch bản tăng trưởng các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra. Có giải pháp cụ thể đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, du lịch, kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, hội chợ dịp lễ, tết cuối năm.

Rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công. Kiểm soát chặt chẽ số lượng các dự án, nhất là cương quyết với các dự án xây dựng trụ sở ở các tỉnh, thành phố, để tập trung nguồn lực cho các dự án hiệu quả lan tỏa, phục vụ các hạ tầng thiết yếu.

Nỗ lực thúc đẩy các dự án trọng điểm, nhất là giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu xây dựng; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung hoàn thành đúng thời hạn kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Hoàn thiện Nghị định kinh doanh xăng dầu trong tháng 11

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, cập nhật kịch bản lạm phát, có các giải pháp điều hành giá phù hợp. Khẩn trương nghiên cứu, triển khai cải cách thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế. Đề xuất việc giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cho các địa phương từ năm 2027.

Theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp, hiệu quả, khả thi nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; trình Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 ngay sau khi Quốc hội thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Chủ động các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế như về thuế phí, các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát kỹ danh mục, các dự án đầu tư công để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành nhịp nhàng, chủ động chính sách tiền tệ để ổn định giá trị đồng tiền cả về lãi suất và tỷ giá, cả về đối nội và đối ngoại.

Hệ thống ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, Ngân hàng Nhà nước có các công cụ điều hành linh hoạt hơn nữa để ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ… Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Công Thương chủ động điều hòa cung cầu, bảo đảm nguồn cung liên tục đối với hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện. Sớm báo cáo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn. Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 11/2026, trong đó lưu ý cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí lưu thông...

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Bộ Xây dựng chủ động theo dõi, đánh giá diễn biến giá vật liệu xây dựng, nhà ở, chi phí xây dựng và cước vận tải, trao đổi với các địa phương để có các giải pháp ổn định thị trường.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (dự án đường sắt, các tuyến đường bộ cao tốc, các cảng hàng không…) đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đánh giá tổng thể về thị trường bất động sản, đề xuất các giải pháp, không để tác động tiêu cực đến nền kinh tế, hệ thống tài chính, ngân hàng.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ ngành, địa phương, cơ quan thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ thông qua các sản phẩm công nghệ chiến lược, bảo đảm sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể về điều chỉnh nội dung sách giáo khoa, giảm tải, xử lý vấn đề thiếu trường lớp, giáo viên, thi cử, xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp.

Bộ Y tế có các giải pháp cụ thể để cắt giảm khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm, cung ứng thuốc và thiết bị y tế; thực hiện vai trò đầu mối quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng trạm y tế tại các xã biên giới và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Theo báo Chính phủ