Việt Nam – Lào thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng và năng lượng

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị mới, mang đến tình cảm đồng chí anh em thân thiết của Quốc hội và Nhân dân Lào, thể hiện sự quan tâm chung của Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đối với quan hệ Việt Nam - Lào; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ giữa Lãnh đạo hai nước và thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng Lào đạt được trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội Lào, tin tưởng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cùng Ban lãnh đạo Quốc hội khoá X sẽ lãnh đạo Quốc hội Lào triển khai hiệu quả các trọng tâm công tác, tiếp tục nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước Lào đã đề ra.

Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: VGP.

Gặp lại Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone trân trọng sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua, nhất là những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào. Ảnh: VGP.

Thông tin về tình hình Lào và hoạt động của Quốc hội Lào từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII tới nay, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Việt Nam Lào đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số

Trao đổi về quan hệ hai nước, hai Lãnh đạo bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển tích cực và các kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các cơ quan liên quan của Lào cụ thể hóa nhận thức chung và cam kết của Lãnh đạo cấp cao thành các chương trình, dự án hợp tác thiết thực.

Thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã thống nhất; tăng cường phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước, phát huy vai trò của Quốc hội trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát các chương trình, dự án hợp tác. Thủ tướng đánh giá cao việc Quốc hội hai nước triển khai cơ chế giám sát chung đối với các thỏa thuận cấp cao và các dự án hợp tác chiến lược, là bước phát triển mới có ý nghĩa quan trọng, nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết của chính phủ hai nước, tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hai bên cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp và phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị chung.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Lào đẩy mạnh kết nối hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số; ưu tiên các dự án giao thông, kết nối cảng biển, cửa khẩu và logistics, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và liên kết khu vực; nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường giao lưu nhân dân và phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2027”, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc tới người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: VGP.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone khẳng định Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam đồng hành với hai Chính phủ hai nước thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, hiệp định hợp tác và các dự án kinh tế trọng điểm; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước.

Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế đa phương, trong đó có ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Theo báo Chính phủ