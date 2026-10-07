Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức thi công sân bay Long Thành 24/7

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khi kiểm tra hiện trường thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng khẳng định vị thế, uy tín quốc gia.

Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc về tiến độ các dự án thành phần của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VGP.

Theo Phó thủ tướng Thường trực, đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, rất nặng nề, nhiều thách thức khi khối lượng công việc còn lại lớn, thời gian còn lại không nhiều, dự án đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về nguồn nhân lực, công tác thanh toán, thiếu nguyên vật liệu và giá cả tăng cao, vẫn còn những nhà thầu, gói thầu có tiến độ thi công rất chậm, gần như không có chuyển biến.

Do vậy, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc; tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng, khối lượng còn lại lớn.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng ngày, từng công việc, hạng mục, gói thầu; không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm.

"Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, không để ách tắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án", Phó thủ tướng nói.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát ngay toàn bộ khối lượng công việc còn lại của các gói thầu. Trong đó, xác định rõ các hạng mục công việc sẽ hoàn thành để phục vụ khai thác thương mại dự án, thời điểm vận hành chạy thử, thời điểm vận hành thương mại, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án giai đoạn 1.

Chủ tịch, Tổng giám đốc ACV phải chủ động xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền, trong đó ACV và các nhà thầu thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh toán.

ACV phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không trước khi đưa dự án vào vận hành khai thác; thông báo sớm kế hoạch, thời gian dự kiến đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại và kế hoạch hoàn thành các tuyến đường giao thông kết nối đến các hãng hàng không trong nước và quốc tế để các hãng chủ động chuẩn bị, đăng ký đường bay và xây dựng phương án khai thác phù hợp.

Đối với hệ thống giao thông kết nối, về đường bộ, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM, Đồng Nai, VEC chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng như đã cam kết.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng, đặc biệt đối với các hạng mục phải xử lý nền đất yếu.

Về đường sắt, kết nối giao thông bằng đường sắt là giải pháp quan trọng để tăng cường kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM, Đồng Nai tới sân bay Long Thành, cần sớm nghiên cứu, triển khai thực hiện.

UBND TP.HCM, Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến đường sắt đô thị kết nối Cảng hàng không quốc Long Thành với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, trung tâm TP.HCM và thành phố Đồng Nai như: tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm, Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Suối Tiên kéo dài...