Công nghệ laser giúp điều trị bệnh trĩ, giảm đau sau phẫu thuật

Kỹ thuật laser LHP tác động từ bên trong búi trĩ, giúp búi trĩ co nhỏ, hạn chế tổn thương mô lành và có thể giảm đau sau can thiệp so với phẫu thuật cắt trĩ thông thường.

Đại tiện ra máu, đừng vội nghĩ là bệnh trĩ

Bệnh trĩ tiến triển nặng không đồng nghĩa với việc người bệnh luôn phải phẫu thuật cắt bỏ búi trĩ. Với sự phát triển của các kỹ thuật ít xâm lấn, laser tạo hình mô trĩ đang trở thành một lựa chọn điều trị, giúp hạn chế tổn thương các mô xung quanh và giảm khó chịu sau can thiệp.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hai bệnh nhân lần lượt mắc trĩ độ III và IV vừa được điều trị bằng kỹ thuật Laser Hemorrhoidoplasty (LHP).

Trường hợp thứ nhất là bà L.T.T (70 tuổi, Hà Nội), có tiền sử mắc bệnh trĩ từ khi ngoài 40 tuổi. Khoảng 20 năm trước, bà từng phẫu thuật cắt búi trĩ. Tuy nhiên, hơn 3 tháng gần đây, bà liên tục bị chảy máu, đau rát và ngứa ngáy dữ dội quanh hậu môn sau mỗi lần đại tiện.

Kết quả thăm khám cho thấy bà có ba búi trĩ sa ra ngoài. Bác sĩ chẩn đoán bệnh trĩ độ III.

Bệnh nhân thứ hai là anh N.T.Đ (34 tuổi, Hà Nội), đã chịu đựng tình trạng búi trĩ sa ra ngoài trong thời gian dài. Những ngày gần đây, búi trĩ sa nhiều, phù nề và chảy máu liên tục khiến anh phải đến bệnh viện. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định anh mắc trĩ độ IV, có phù nề và chảy máu.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ chỉ định cả hai trường hợp điều trị bằng kỹ thuật tạo hình mô trĩ bằng laser. Sau phẫu thuật một ngày, tình trạng đau và khó chịu của hai bệnh nhân giảm rõ rệt.

Laser tác động từ bên trong, làm co nhỏ búi trĩ

Trao đổi với VietTimes, BSCKII Nguyễn Chiến Quyết, Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết LHP là kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, sử dụng năng lượng laser bước sóng 1.470 nm tác động trực tiếp vào mô búi trĩ thông qua sợi quang được đưa vào bên trong.

Năng lượng laser được hấp thụ bởi nước trong mô và các thành phần mạch máu, tạo hiệu ứng nhiệt làm đông các mạch máu tại chỗ, kích thích quá trình xơ hóa và khiến búi trĩ co nhỏ dần.

Khác với phẫu thuật cắt trĩ truyền thống, trong đó bác sĩ loại bỏ phần mô trĩ bệnh lý, LHP tác động từ bên trong búi trĩ, không chủ đích cắt bỏ toàn bộ búi trĩ. Nhờ đó, kỹ thuật hướng tới hạn chế tổn thương niêm mạc hậu môn và các mô lành lân cận, đồng thời bảo tồn lớp đệm hậu môn và hạn chế tác động đến cơ thắt.

Đây là những yếu tố có ý nghĩa trong việc giảm đau sau phẫu thuật và hạn chế một số biến chứng liên quan đến tổn thương mô vùng hậu môn như hẹp hậu môn hoặc rối loạn tự chủ đại tiện.

Một ưu điểm khác của phương pháp là người bệnh thường ít đau sau can thiệp hơn so với phẫu thuật cắt trĩ thông thường, thời gian hồi phục có thể ngắn hơn và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Không phải trường hợp trĩ nặng nào cũng phù hợp với laser

Dù có nhiều ưu điểm, LHP không phải phương pháp có thể áp dụng cho tất cả người mắc bệnh trĩ. Việc lựa chọn kỹ thuật điều trị cần căn cứ vào mức độ bệnh, kích thước và đặc điểm búi trĩ, tình trạng trĩ nội hay trĩ ngoại, mức độ sa cũng như các bệnh lý đi kèm.

Đặc biệt, với bệnh nhân trĩ độ III, IV, bác sĩ cần đánh giá kỹ khả năng đáp ứng của phương pháp ít xâm lấn. Một số trường hợp có thể cần phối hợp laser với kỹ thuật khác hoặc lựa chọn phẫu thuật cắt trĩ để đạt hiệu quả phù hợp.

Nguy cơ tái phát cũng là vấn đề cần được cân nhắc. LHP làm co nhỏ búi trĩ hiện tại nhưng không loại bỏ hoàn toàn những yếu tố nguy cơ gây bệnh như táo bón kéo dài, thói quen rặn khi đại tiện, ngồi lâu hoặc ít vận động. Hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào mức độ bệnh, kỹ thuật can thiệp và việc điều chỉnh lối sống sau điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện những dấu hiệu như đại tiện ra máu, đau rát, ngứa hậu môn hoặc búi trĩ sa ra ngoài, người bệnh nên chủ động thăm khám, không nên vì tâm lý e ngại mà tự điều trị kéo dài.

Đặc biệt, đại tiện ra máu không phải lúc nào cũng do bệnh trĩ, cần được đánh giá để loại trừ các bệnh lý khác như polyp hoặc ung thư đại trực tràng, nhất là ở người cao tuổi.

Bên cạnh điều trị, người mắc bệnh trĩ nên duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước, vận động thường xuyên, tránh táo bón và hạn chế rặn khi đại tiện để giảm triệu chứng, phòng ngừa bệnh tiến triển hoặc tái phát.