Sai lầm nghiêm trọng khi phụ huynh sơ cứu trẻ uống nhầm dầu thắp đèn

Do hoảng loạn, nhiều gia đình vội cho trẻ uống nước và móc họng. Cách xử trí này khiến tình trạng tổn thương phổi thêm nặng hơn.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương đã cấp cứu 4 trường hợp ngộ độc dầu thắp đèn, trong đó 3 cháu suy hô hấp nặng kèm theo tổn thương thần kinh.

Đáng nói, những sự cố này có thể không xảy ra và hạn chế tổn thương cho trẻ nếu phụ huynh biết cách phòng tránh và xử lý tình huống.

Uống nhầm dầu thắp hương

Sáng 15/11, sau một tuần được cấp cứu, cháu H.Đ, 2 tuổi (Hà Nội) đã qua cơn nguy kịch, tự thở trở lại, nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ vì tổn thương phổi có thể kéo dài.

Bé được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu ngày 7/11 sau khi uống nhầm dầu thắp đèn ở bàn thờ thần tài của gia đình. Hốt hoảng, người nhà lập tức móc họng gây nôn cho cháu – phản xạ mà nhiều phụ huynh vẫn nghĩ là “đúng” và không ngờ, chính hành động này đã đẩy bé vào tình trạng nguy kịch.

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, nhấn mạnh việc gây nôn rất nguy hiểm, vì làm tăng nguy cơ dầu lọt vào đường thở, gây viêm phổi hít, suy hô hấp nặng.

Tại cơ sở y tế ban đầu, dù đã được hỗ trợ oxy, bé H.Đ vẫn tím tái, thở nhanh, khó thở nặng. Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu phải đặt nội khí quản và thở máy.

Bệnh nhi uống nhầm dầu thắp đèn vẫn đang phải chăm sóc đặc biệt

Chia sẻ với VietTimes, TS. Phan Hữu Phúc, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết năm trước, cũng chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 5 ca bệnh nguy kịch vì uống nhầm dầu thắp hương. Tất cả đều có một điểm chung là người lớn bất cẩn và sơ cứu sai cách.

Trường hợp bé P.D, 17 tháng (Quảng Ninh) cũng được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu sau khi uống phải chai dầu thắp đèn dưới đất. Do hoảng loạn, gia đình cho uống nước và móc họng để cháu nôn, khiến tình trạng phổi nặng hơn. Sau 3 ngày điều trị ở tuyến tỉnh, cháu phải chuyển lên tuyến Trung ương trong tình trạng suy hô hấp đe dọa tính mạng.

Tương tự, bé V.A, 20 tháng (Bắc Giang) uống phải dầu thắp đèn rồi lập tức nôn và ho dữ dội. Thấy trẻ có vẻ không sao, gia đình không đưa đi khám. Chỉ đến khi trẻ kiệt sức, nôn trớ, sốt, khó thở, gia đình mới đưa bé vào viện, rồi phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cần làm gì khi trẻ uống nhầm dầu thắp đèn?

Dầu thắp đèn là hydrocacbon dễ bay hơi, độc tính cao. Khi trẻ uống nhầm, chất độc và hơi dầu dễ xâm nhập nhanh vào phổi, gây suy hô hấp, viêm phổi hít, tổn thương tim mạch và thần kinh; co giật, hôn mê.

Điều nguy hiểm là dù trẻ uống lượng rất nhỏ, phổi vẫn có thể bị tổn thương nghiêm trọng nếu dầu bị hít sặc.

Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất nếu uống phải dầu thắp đèn.

Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không móc họng, không cho uống nước, không cố gây nôn khi trẻ uống nhầm dầu thắp đèn. Những hành động “cứu con theo bản năng” này chính là nguyên nhân khiến nhiều trẻ rơi vào nguy kịch.

Khi sự việc xảy ra, gia đình cần giữ bình tĩnh, không gây nôn, không cho uống thêm bất cứ thứ gì và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng.

Người lớn cần quản lý trẻ trong sinh hoạt hằng ngày, không để dầu, hóa chất, chất tẩy rửa… ở trẻ dễ cầm, không đựng dầu thắp đèn trong chai nước ngọt, chai nước uống hay vật dụng quen thuộc.

Phụ huynh cũng cần giáo dục trẻ không tự ý ăn uống khi không có người lớn.