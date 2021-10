Ăn hồng trâu, 9 trẻ bị ngộ độc, trong đó, 1 cháu tử vong

Rối loạn nhịp tim sau khi ăn hồng trâu

Khoa Cấp cứu Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Khoa vừa tiếp nhận 8 trẻ từ 9-13 tuổi, sống ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, bị ngộ độc do ăn quả hồng trâu.

Theo lời kể của các gia đình, trưa ngày 2/10, trên đường từ trường về nhà, một nhóm 16 học sinh thấy quả dại trên đồi chín nên hái ăn. Khoảng 3 giờ sau ăn, trẻ xuất hiện tình trạng nôn, mệt mỏi, choáng váng kèm đau bụng dữ dội.

Sau khi theo dõi, thấy tình trạng của trẻ ngày càng nặng, 9 gia đình đã đưa con đến BVĐK huyện Văn Bàn để cấp cứu và được chẩn đoán bị ngộ độc quả hồng trâu. Các bác sĩ tại BV đã nhanh chóng xử trí cho 9 trẻ bằng biện pháp gây nôn, truyền dịch, lợi tiểu, nhuận tràng. Tuy nhiên, 1 trẻ đã tử vong do diễn biến bệnh nhanh, nặng và cấp tính. Đêm ngày 3/10, 8 trẻ còn lại được chuyển đến BV Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

TS.BS. Lê Ngọc Duy - Trưởng Khoa Cấp cứu Chống Độc, BV Nhi Trung ương - cho biết: Khi nhận được tin báo, các bác sĩ tại BV đã nhanh chóng chuẩn bị nguồn lực để tiếp nhận và điều trị tiếp theo cho trẻ. Các bệnh nhi được hỗ trợ chức năng sống, bù dịch, điều chỉnh rối loạn toan kiềm, trợ gan và làm các xét nghiệm để chẩn đoán bệnh (xét nghiệm máu, khí máu, chức năng gan thận, siêu âm tim, điện tim, độc chất,…).

“Hiện, tình trạng của cả 8 trẻ đều tạm thời ổn định, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, các bệnh nhi đều có tình trạng rối loạn nhịp tim, chỉ số men gan tăng, có biểu hiện hủy hoại tế bào gan, một số trẻ còn đau bụng nên chúng tôi đang hội chẩn chuyên khoa tim mạch, gan mật, ngoại và làm các xét nghiệm độc tố để phát hiện kịp thời các biến chứng khác của bệnh” –BS. Duy nói.

Phát hiện sớm để điều trị kịp thời

Theo BS. Duy, việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời là giải pháp quan trọng cứu sống bệnh nhân khi ăn quả hồng trâu. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho các trường hợp bị ngộ độc hồng trâu mà chủ yếu là điều trị căn nguyên và điều trị triệu chứng.

Khi phát hiện trẻ có biểu hiện ngộ độc do ăn quả hồng trâu cần gây nôn, rửa dạ dày càng sớm càng tốt, cho trẻ uống than hoạt với liều 1-2 g/kg cân nặng, dùng 4-6 gói sorbitol (nếu không có thể cho uống lòng trắng trứng), tăng cường thải độc tố, duy trì chức năng sống (trợ tim-mạch, trợ hô hấp, suy gan chống co giật, chống phù phổi cấp…), xét nghiệm, theo dõi và điều chỉnh chất điện giải trong máu cho trẻ.

Gia đình khi thấy con ăn phải quả hồng trâu cần cho con uống nhiều nước và gây nôn, sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất bằng xe cơ giới (tuyệt đối không để trẻ đi bộ).

“Hiện đang là mùa quả hồng trâu chín, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đặc biệt là trẻ em, các địa phương, gia đình và nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm của quả hồng trâu cũng như các loại quả dại khác, tuyệt đối không ăn thử dù chỉ một lần nhằm tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra” – BS. Duy khuyến cáo.