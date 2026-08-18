Mô hình AI Qwen của Alibaba vượt lên, đứng đầu thế giới về lượt tải

Trong 6 tháng qua, mô hình AI mã nguồn mở Qwen của tập đoàn công nghệ Alibaba đã đạt hơn 3 tỷ lượt tải trên toàn cầu, vượt qua các mô hình của Meta, Alphabet và các đối thủ Trung Quốc, trở thành mô hình AI có lượng tải về lớn nhất thế giới.

3 tỷ lượt tải về

Điều đáng chú ý là Qwen đang dần trở thành một “hạ tầng nền” cho hệ sinh thái AI mã nguồn mở.

Ông Brian Chesky, CEO Airbnb - công ty công nghệ Mỹ chuyên về nền tảng đặt chỗ lưu trú và trải nghiệm du lịch trực tuyến - công khai cho biết công ty ông đang sử dụng khá nhiều mô hình mã nguồn mở Qwen trong môi trường vận hành thực tế để xây dựng các AI agent chăm sóc khách hàng. Ông đánh giá Qwen hoạt động tốt hơn OpenAI trong một số tác vụ, tốc độ nhanh hơn và chi phí “rẻ đến khó tin”.

Trong khi giới công nghệ toàn cầu vẫn đang tập trung vào câu hỏi DeepSeek, Qwen hay Kimi có vượt ChatGPT hoặc Claude trong các bài kiểm tra chuẩn hay không, thì một số chuyên gia cho rằng cuộc cạnh tranh thực sự có thể nằm ở một tầng sâu hơn.

Bloomberg đưa tin về sự kiện Qwen trở thành mô hình AI có lượt tải về đứng đầu thế giới.

Ông Cheng Shih-chia Chủ tịch iKala Interactive Media AI – công ty phân tích dữ liệu và công nghệ marketing hiện phục vụ hơn 1.000 doanh nghiệp và 50.000 thương hiệu, hoạt động tại hơn 190 quốc gia, trong đó có các khách hàng là các tập đoàn thuộc Fortune 500 - nhận định đây không đơn thuần là cuộc đua giữa các sản phẩm AI. Theo ông, Trung Quốc đang tận dụng mô hình mã nguồn mở để xây dựng một hệ sinh thái AI có thể được ví như một “Vành đai và Con đường mới” trong thời đại AI.

Theo Alibaba, hiện dòng Qwen đã công khai hơn 460 mô hình, trong khi hệ sinh thái của Qwen đã tạo ra hơn 300.000 mô hình phái sinh.

Điều đó cho thấy cuộc cạnh tranh của Qwen không còn chỉ nằm ở bản thân mô hình, mà đang chuyển sang việc trở thành “nền móng” để các nhà phát triển khác xây dựng ứng dụng AI.

Bảng so sánh lượt tải, các độ tuổi khách hàng tải về các mô hình AI ở thị trường Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: IThome.

Google, Meta bị bỏ xa

Theo báo cáo mới nhất của Hugging Face - công ty công nghệ AI của Mỹ - nền tảng chia sẻ các mô hình AI, từ đầu năm đến nay, các mô hình của Google đạt khoảng 418 triệu lượt tải, còn Meta khoảng 227 triệu lượt. Trong khi đó, Qwen đã vượt xa với tổng cộng hơn 3 tỷ lượt tải.

Khác với các mô hình đóng như nhiều sản phẩm của OpenAI hay Anthropic, mô hình mã nguồn mở có thể được tải xuống, chỉnh sửa, tùy biến và sử dụng làm nền tảng để phát triển sản phẩm AI mới.

Vì thế, lượt tải và số lượng mô hình phái sinh ngày càng trở thành một thước đo quan trọng để đánh giá ảnh hưởng của AI Mỹ và Trung Quốc. Nói cách khác, cuộc đua không chỉ còn là “mô hình nào thông minh nhất”, mà là “ai có thể thu hút nhiều nhà phát triển nhất vào hệ sinh thái của mình”.

Báo cáo cho thấy, số mô hình phái sinh dựa trên Qwen trên Hugging Face đã lên tới 151.448 mô hình, cao gấp 2,6 lần Meta và 4,7 lần số mô hình phái sinh trong hệ sinh thái Llama. Trong khi đó, số mô hình phái sinh của Google là 82.506 mô hình.

Báo cáo của Hugging Face cũng cho thấy, trong năm 2026, quy mô tham số của các mô hình mở lớn nhất do các phòng thí nghiệm AI hàng đầu Trung Quốc phát triển nhìn chung đều vượt các phòng thí nghiệm Mỹ. Mức cao nhất theo từng tháng của Trung Quốc dao động từ 754 tỷ đến 2,78 nghìn tỷ tham số, trong khi phần lớn các tháng, các phòng thí nghiệm Mỹ đều ở dưới mức 130 tỷ tham số.

So sánh số lượng mô hình phái sinh của các mô hình hàng đầu thế giới: Qwen, Meta, Mistral, DeepSeek. Ảnh: IThome.

Các mô hình AI Trung Quốc cũng có giấy phép sử dụng cởi mở hơn. Trong số 178 mô hình Trung Quốc được công bố trong năm 2026, có quy mô từ 20 tỷ tham số trở lên, 59% sử dụng giấy phép Apache 2.0, 22% sử dụng giấy phép MIT, và không có mô hình nào áp đặt hạn chế chỉ được sử dụng cho mục đích phi thương mại.

Qwen, Kimi K3 của Moonshot AI và DeepSeek đang liên tục tung ra những mô hình có hiệu năng cao, chi phí thấp và tương đối dễ triển khai. Việc Qwen tăng trưởng mạnh về lượt tải cho thấy chiến lược này đang bắt đầu lan ra ngoài thị trường Trung Quốc.

“Vũ khí” đáng gờm của AI Trung Quốc: giá rẻ

Một trong những lợi thế lớn nhất của các mô hình Trung Quốc là chi phí thấp. API Qwen tại Trung Quốc có giá đầu vào chỉ khoảng 1/10 so với các mô hình tương đương của Mỹ; giá đầu ra chỉ khoảng 1/5 đến 1/3. Đối với doanh nghiệp sử dụng hàng triệu hoặc hàng tỷ token mỗi ngày, chênh lệch chi phí này có thể trở thành yếu tố quyết định việc lựa chọn mô hình.

DeepSeek gần đây cũng đã thông báo tăng giá dòng mô hình V4 chủ lực. Trong khung giờ cao điểm, mức giá mới tăng hơn 3 lần, lên cao hơn 4 lần mức hiện tại. Tuy nhiên, ngay cả sau khi tăng giá, DeepSeek vẫn được cho là rẻ hơn nhiều so với nhiều đối thủ Mỹ.

Giống như DeepSeek, Qwen chiến thắng ChatGPT của OpenAI bởi giá rẻ. Ảnh: IThome.

Trong khi đó, các công ty AI Trung Quốc tiếp tục thu hẹp khoảng cách với những mô hình đóng tiên tiến của OpenAI và Anthropic.

Hugging Face thậm chí nhận định Qwen đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của hệ sinh thái AI mở, và với các nhà phát triển đang lựa chọn mô hình để tinh chỉnh hoặc triển khai, Qwen ngày càng trở thành một phần của “quy trình mặc định”.

Điều Alibaba muốn không chỉ là 3 tỷ lượt tải

Điều đáng quan tâm nhất có lẽ không phải Qwen hôm nay đạt bao nhiêu lượt tải, mà là 3 tỷ lượt tải có thể tạo ra một vòng xoáy tăng trưởng tự củng cố hay không.

Càng nhiều nhà phát triển sử dụng Qwen, sẽ càng nhiều mô hình phái sinh được tạo ra, càng nhiều ứng dụng xuất hiện, càng thu hút thêm doanh nghiệp và nhà phát triển mới.

Alibaba hiện còn đưa Qwen thông qua Alibaba Cloud tới các thị trường như Đông Nam Á và châu Phi, qua đó mở rộng hệ sinh thái ra toàn cầu. Vì vậy, cuộc chiến AI Mỹ–Trung trong giai đoạn tiếp theo có thể không còn đơn thuần là cuộc đua xem ai sở hữu mô hình thông minh nhất.

Câu hỏi quan trọng hơn sẽ là: Ai xây dựng được hệ sinh thái mà các nhà phát triển và doanh nghiệp trên toàn cầu khó có thể bỏ qua? Nếu Qwen tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng về lượt tải, số mô hình phái sinh và mức độ sử dụng trong doanh nghiệp, Alibaba có thể biến lợi thế “mã nguồn mở + giá rẻ + hệ sinh thái cloud” thành một trong những vũ khí chiến lược đáng chú ý nhất của Trung Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu.

Theo Creaders, ITHome