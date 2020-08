Được biết, 2 ngày trước, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an - đã trao đổi về việc bùng phát các đường dây XNC trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tướng Tô Ân Xô giải thích, có 2 nhóm người nhập cảnh: Người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam, không có visa và số bà con ta đi lao động làm việc ở các nước láng giềng trở lại. "Vì sao lại có việc trở lại như vậy? Vì hiện nay Trung Quốc thiên tai liên tục, dịch COVID-19 cũng trở lại, trong khi chúng ta tuyên truyền Việt Nam là điểm đến rất an toàn. Do đó có một lượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việc Nam để tìm việc hoặc đi du lịch, một số nữa lại đi qua Việt Nam để sang Campuchia đánh bài", Thiếu tướng Tô Ân Xô nhận định. Cũng theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, số lượng này tương đối nhiều. Từ đầu năm đến nay, 27/63 địa phương có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với tổng số 504 người. Cụ thể, An Giang là 44 trường hợp, Bắc Ninh là 35, Đà Nẵng 78, TPHCM 12, Lai Châu 36, Lạng Sơn 29, Quảng Ninh 126 và Tây Ninh 32.